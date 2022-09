FHNW-Kommission genervt von Salärdebatte um Präsidium

Fachhochschule Nordwestschweiz Debatte um Salär von Präsidentin des Fachhochschulrats: Kommission nervt die Berichterstattung Die Entschädigung von Ursula Renold, Präsidentin des Fachhochschulrats Nordwestschweiz, ist höher als beim Präsidium anderer Hochschulen. Die Debatte beschäftigt die Interparlamentarische Kommission. Alessandro Crippa 30.09.2022, 16.32 Uhr

Die FHNW am Standort Brugg-Windisch. (Symbolbild) Deborah Bläuer

In einer Medienmitteilung zu den sinkenden Studierendenzahlen an der Pädagogischen Hochschule in Brugg-Windisch äussert sich die Interparlamentarische Kommission etwas versteckt zum Thema «Entschädigung der Fachhochschulratspräsidentin». Am 19. September dieses Jahres wurde publik, dass es an den Hochschulen in der Schweiz massive Unterschiede beim Salär gibt. Dabei zeigte sich: An der Fachhochschule Nordwestschweiz wird das Präsidium des Fachhochschulrats grosszügiger entschädigt als anderswo.