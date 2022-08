Debatte um Basler Buvette: War alles nur ein Missverständnis?

Reservierung, Politik oder Dynamik? «Fähribödeli-Gate»: War alles nur ein grosses Missverständnis? Eine Gruppe Jung-SVPler wurde am Samstag bei einer Buvette abgewiesen. Über den Grund dafür sind sich die Beteiligten uneinig. Die einen sagen, es sei wegen ihrer politischen Gesinnung, die anderen, wegen einer unklaren Reservierung. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 15.08.2022, 17.56 Uhr

Die Buvette Fähribödeli befindet sich unterhalb der Pfalz. Nicole Nars-Zimmer

Am Samstagabend soll einer Gruppe Jung-SVPler in der Fähribödeli-Buvette die Bedienung verwehrt worden sein, weil sie von der SVP seien. Der Vorfall sorgte für einen regelrechten Twitter-Sturm. Doch die Beteiligten widersprechen sich in der Darstellung der Ereignisse.