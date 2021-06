Fahrzeugflotte 150'000 Franken für Occasionsfahrzeuge: Basler Regierungsrat leistet sich zwei Tesla Aktuell verfügt der Regierungsrat über drei Mercedes. Nun aber müssen zwei davon weichen. So blättert der Regierungsrat Geld für zwei Tesla-Modelle hin. Larissa Gassmann 01.06.2021, 17.33 Uhr

Das Tesla Model S wird frisch aufgeladen: Bald können auch die Basler Politiker in diesem Gefährt durch die Gegend fahren. (Symbolbild) Bild: Charles Krupa / AP

Gemütliche Sitze, elegantes Design und vor allem viel PS: All das wird dem Basler Regierungsrat neu geboten. So werden die herkömmlich betriebenen Regierungsfahrzeuge durch zwei Tesla S ausgetauscht, wie es in einer heute verschickten Mitteilung heisst. Kostenpunkt? 150'000 Franken.