Folge 2 der bz-Serie «Die Farben dieser Stadt»: Die 1930er Jahre

Farben dieser Stadt Der rote Sommer mit Rosa Teil 2 der neuen bz-Serie «Die Farben dieser Stadt».

Die 1930er-Jahre: Max begegnet der Hitler Jugend und der schönsten Genossin des «Roten Basels». Tobias Ehrenbold (Text), Raphael Gschwind (Illustration) und Jonas Hoskyn (Redaktion) 0 Kommentare 11.10.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Am 1. Mai 1935 habe ich mich verliebt. Kopflos, wie in einem schlechten Film. Ein frischer Wind wehte an diesem Morgen, der Himmel war klar. Auch Leo strahlte, wir liefen die Klybeckstrasse hinauf, eine grosse Sache lag in der Luft. Kurz vor der Kaserne kauften wir einen Maibändel, die Genossinnen und Genossen waren bereits in Scharen unterwegs.



«Schau, da, deine Schwester», sagte ich und zeigte in Richtung Volkshaus. Rosa stand am Schluss des ersten Zugs, bei den Frauen. Auf Transparenten forderten sie Gleichberechtigung und internationale Solidarität. Rosa sah uns, dann rannte sie los. Seltsam war das für sie, für Leos Schwester, für Rosa mit den roten Locken, die sonst zu allem irgendwie Abstand hielt. Jetzt steuerte sie mich an. Mich, nicht ihren Bruder. «Max, Max», rief sie. Mir fiel sie um den Hals, nicht Leo oder irgendeinem anderen. Seltsam war das. «So schön, dass du da bist.» Dann huschte sie zurück. Ich errötete.



Alles zog an mir vorbei: vorne die Radfahrer mit ihrem lauten Klingeln, dann ein Fahnenmeer, die Jungkommunisten und Jungsozialisten, eintausend Arbeitersportler, die Frauen, die Beamten, zum Schluss die Fabrik- und Bauarbeiter, dazwischen Parolen und Marschmusik. Ich war weit weg, in Gedanken, bei Rosa. Warum kam sie ausgerechnet zu mir? War das ein Kuss, den ich gespürt habe, zwischen Ohr und Wange?



Erstmals seit ich auf der Welt war, hatte die Linke an diesem Tag gemeinsam gefeiert. Erst vor wenigen Wochen war Basel zu einem roten Kanton geworden, dem zweiten nach Genf.



Auch der Vater von Leo und Rosa wählte in diesem denkwürdigen Jahr jene, die er früher «Sozialfaschisten» geschimpft hatte.

Die Stimmen der Kommunisten hatten der SP die Mehrheit in der Regierung gebracht. Rosa habe ich nicht mehr gesehen am Tag des internationalen Proletariats. Nicht an der Hammerstrasse, nicht an der Eisengasse, nicht auf dem Marktplatz, den schliesslich 12'000 Menschen füllten. Am folgenden Tag schrieb der kommunistische «Basler Vorwärts» auf der Titelseite: «Ein Sieg des Einheitswillens der Basler Arbeiterklasse.»

Für mich folgten Wochen der Zerstreuung, der Haltlosigkeit. Ich habe mitgezählt: Zehn Mal habe ich Rosa draussen gesehen, vier Mal in unserem Treppenhaus. Wir nickten uns bloss zu, sie wechselte kein Wort mit mir. Dann kam dieser eine Samstag, die Fortsetzung meiner sentimentalen Erziehung.



An diesem Samstag haben wir die kleinen Nazis in die Flucht geschlagen. Ja, auch bei uns hatte es Nazis. Der Schuhmacher um die Ecke war einer, also ein Fröntler; er hasste die Juden, wünschte sich einen Hitler für die Schweiz. Der Führer wurde auch von solchen bewundert, die etwas zu sagen hatten in Basel, aber sie schwiegen. Laut dagegen trat die Ortsgruppe der NSDAP auf. Auch in meiner Schule hatte es Deutsche, die sagten, nach Österreich werde der Führer bald auch die Schweiz in das Reich aufnehmen. Einige von ihnen trafen sich samstags beim Pumpwerk in den Langen Erlen. Dort ertüchtigte sich die Hitlerjugend und der Bund deutscher Mädel. Sie taten es am Rande der Stadt, an der Grenze zum Deutschen Reich, sie taten es für den Führer, den wir so sehr fürchteten, dass wir ihn verspottet haben.



«Sauschwobe», haben wir ihnen zugerufen. «Ihr werdet schon sehen», tönte es zurück, «Sieg Heil!»

So hätte es kommen können, aber an diesem Samstag waren wir mehr. Auch ich hatte einen Stock in der Hand. Eine Schar aus dem Matthäus kam angerannt, einer warf einen Stein, knapp an einem Kopf vorbei. Daraufhin zerstreuten sie sich. Leo und die anderen rannten hinterher, johlend. Mich hielt jemand zurück, am Oberarm spürte ich ihre Hand.



Wir blieben stehen, Rosa und ich. Wir liefen ein Stück, still. Auf einem Feld sind wir abgesessen, liegen geblieben. Etwas kroch über mein Knie, in die Gräser und Blüten mischte sich der Duft ihrer Marocaine Vautier. Was war passiert? «Max, wir schaffen das», Rosa zog und hielt die Luft an: «Wir sind tapfer, unverzagt und lächelnd – trotz alledem.» Dann entliess sie den Rauch. Es folgten Wochen wie im Traum. Doch dann mussten wir umziehen und ein anderes Leben hat begonnen.



Jetzt werde alles gut, sagte Mama. Sie wartete in unserer Mansarde, an einem Finger ein schmaler Ring, den ich noch nie an ihr gesehen hatte. Ihr Ausdruck war ernst: «Wir können uns so glücklich schätzen, Max.» Mama hatte geheiratet, einen Herrn Küttel. Er sei ein anständiger Mann, sagte sie, ein echter Christ, Buchhalter bei der Ciba. Wenn ich gut mitmache und mich bewähre, so wolle er ein gutes Wort einlegen bei seinem Arbeitgeber. Die Schulzeit sei ja bald vorbei. Das waren Argumente, die ich mit vierzehn verstanden habe, wenigstens im Ansatz. Es war Weltwirtschaftskrise, vor dem neuen Arbeitsamt an der Utengasse standen sie Schlange. Seit 1930 hatte sich die Arbeitslosigkeit in Basel verfünffacht.



Herr Küttel kam mit dem Drämmli. Ein kleiner Mann mit Schnauzer und dürren Händen. Frühmorgens sind wir mit ihm über die Dreirosenbrücke, die uns 1934 einen neuen Weg über den Rhein eröffnet hatte. So habe ich das Klybeck verlassen: heimlich, rüber ins Grossbasel, an die Austrasse, hinein in die kleine Bourgeoisie, wie mein alter Freund Leo gehöhnt hätte. Aber ich habe ihm nichts von unserem neuen Glück erzählt.



Die Wohnung war geheizt und hatte Elektrisch, fliessend Wasser. Purer Luxus im Vergleich zur Mietskaserne im Klybeck.

Mama machte den Haushalt, sie musste jetzt nicht mehr schuften, um irgendwie über die Runden zu kommen. Sie solle doch einfach ein «Dîner Roco» machen, damit sie noch etwas in der Heiligen Schrift lesen könne, sagte ihr Herr Küttel einmal. Es gab dann Sauerbraten mit Eierhörnli, fix und fertig aus der Rorschacher Conserve. Mama sagte «ä Guete, Felix», Herr Küttel lächelte.



Mama und ich sind Katholiken geworden, Teil der Pfarrei St. Anton, das war jetzt halt so. Über unsere gigantische Betonkirche spöttelten viele, sie sei einmalig hässlich und unglaublich trostlos. Man nannte sie das Seelensilo. Da passe ich eigentlich gut hin, dachte ich damals, verloren, einsam, traurig, wie ich war. Während des Gottesdiensts dämmerte ich im Farbenspiel der Gläser vor mich hin, die Predigt erreichte mich nicht. Meine Gedanken trugen mich über den Rhein, oft zu Leo und immer zu Rosa. Lag sie gerade an der Wiese, mit einem anderen, Arm in Arm, rauchend und vergnügt? Solche Bilder haben mich verfolgt. In meinem Zimmer habe ich in das Kissen gebissen, die Decke über mich gezogen, in mich hinein gebrüllt. Niemand hat mich gehört, ganz sicher nicht.



Mein erster Arbeitstag bei der Ciba war der 6. September 1937. Als Kind hatte ich die Fabrik von aussen beobachtet, hörte, dass da Farben gemacht werden, eine faszinierende Vorstellung. Herr Küttel sagte mir, heute sei die Ciba zweifellos die grösste Firma der Stadt. Mamas Mann hatte die Stelle als Laborbursche organisiert. Nach der Probezeit sagte er mir, von nun an soll ich ihn duzen. Ich wohnte bei Felix und Mama, Tag für Tag fuhr ich über die Johanniterbrücke. An der Feldbergstrasse stellte ich das Rad ab, im Schaufenster von «Aquarium K. Fischer» schaute ich, ob die exotischen Zierfische zu sehen waren. Dann schlich ich weiter, in mein altes Viertel hinein.



Du hast Hände, wir ein Gehirn, hat mir ein Chemiker in der ersten Arbeitswoche erklärt.

Sie hatten weisse Schürzen, benutzten separate Toiletten. Ich stand am Waschtrog, in der Naphtholdruckerei reinigte ich Gläschen, Ventile, Röhrchen, stundenlang, durch meine Hände gingen Langhalsrundkolben und anderes, das mehr wert war als mein ganzes Erspartes. Es war kein Spass, aber ich hatte offene Augen, beobachtete, wie kunstvolle Apparaturen zusammengefügt wurden, merkte mir, was eine Sublimation war, eine Destillation, das Titrieren, das Filtrieren, die Messung der Farbstoffe mit dem Kolorimeter. Das alles interessierte mich. Die Welt der künstlichen Farben machte mich bald recht heiter.



So bin ich ins Klybeck zurückgekehrt. Lange noch hatte ich Angst, meiner Vergangenheit zu begegnen. Vor allem vor Rosa, meiner ersten Liebe, für die ich zu feige war. Nördlich des Rheins hätte sie hinter jeder Ecke auf mich lauern können.

bz-Serie: Die Farben dieser Stadt Stadtgeschichte mal anders «Die Farben dieser Stadt – ein Leben in zehn Jahrzehnten» ist eine Serie in zehn Episoden, die vom 6. Oktober bis 8. November in der bz Zeitung für die Region Basel erscheint. Die Figuren sind fiktiv, Berührungspunkte mit der Basler Stadtgeschichte sind beabsichtigt.



Konzept, historische Recherche und Text: Tobias Ehrenbold, Illustration: Raphael Gschwind, Idee und Redaktion: Jonas Hoskyn.



Lesen Sie am 13. Oktober in der nächsten Folge: Max erlebt eine Jugend zwischen Krieg, Labor und Swing – im Basel der 1940er Jahre.

Kommunisten und Hitlerjugend. Die 1930er Jahre in Basel

Hintergrund- und Quellenmaterial zur neuen bz-Serie

Podcast zur zweiten Folge der neuen bz-Serie «Die Farben dieser Stadt» Folge 2 – Die 1930er Jahre Die Macher der Serie sprechen im Podcast über die Idee hinter der Serie Hören

Luftaufnahmen vom Ciba-Areal in den 1930er Jahren Staatsarchiv Basel-Stadt, BALAIR 4031 Parkplatz-Probleme gab es damals offenbar noch nicht – wieder das Ciba-Areal Staatsarchiv Basel-Stadt, NEG_03463_b Chemikalienfabrikation anno 1939 – hier bei Sandoz ETH Library Die Dreirosenbrücke im Bau anfangs der 1930er Jahre ETH Library Im Rahmen der Mobilmachung werden 1939 an der Lörracherstrasse Strassensperren errichtet Keystone

Quellenmaterial/weiterführende Literatur Staatsarchiv Basel-Stadt: Basler Vorwärts und A-Z Arbeiterzeitung.

Theobald Baerwart, Im Morgenrot. Glaibasler Erinnerungen (1929).

Historisches Museum Basel, Alexandra Heini, Patrick Moser (Hg.), Grenzfälle, Basel 1933-1945 (2020)

Bernhard Degen: Arbeitslosigkeit, in: Georg Kreis und Beat von Wartburg (Hg.), Basel (2000).

Heiko Haumann, Erik Petry, Julia Richters (Hg.), Orte der Erinnerung, Menschen und Schauplätze in der Grenzregion Basel 1933-1945 (2008).

Hermann Wichers: Im Kampf gegen Hitler. Deutsche Sozialisten im Schweizer Exil 1933-1940 (1994).

Benedikt Pfister: Die Katholiken entdecken Basel (2014).

Charles Stirnimann: Die ersten Jahre des «Roten Basel» 1935–1938 (1988).