Folge 5 der bz-Serie «Die Farben dieser Stadt»: Die 1960er Jahre

Farben dieser Stadt Der Schnösel machte uns lächerlich Teil 5 der neuen bz-Serie – «Die Farben dieser Stadt»

Die 1960er-Jahre: Im Orient entdeckt Max Streuli Baslerisches, und er ahnt, dass sich die Heimat verändert.

Tobias Ehrenbold (Text), Raphael Gschwind (Illustration) und Jonas Hoskyn (Redaktion) 0 Kommentare 20.10.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Als ich von Bottmingen nach Basel fuhr, kam mir Meier in den Sinn. Es war noch nicht lange her, da hatte der gesagt, langsam rieche es auch bei uns nach Kuhmist. Wie bei der Sandoz via-à-vis. Auf der anderen Seite des Rheins habe bereits eine Horde Baselbieter angeheuert. Der Scheibenwischer entfernte den Schneeregen, ich lächelte ob Meiers Dünkel. Jetzt, keine zwanzig Jahre später, lebten wir beide im Baselbiet.

Baselland war mehr gewachsen als alle anderen Kantone in der Schweiz. Abertausende lockten das Grün, die tiefen Steuern, die Nähe zur Stadt. Einfamilienhäuser entstanden am Laufmeter, dazu neue Schulen, Strassen, Tramhaltestellen. Die Siedlungen reichten bald nahtlos von Basel bis nach Aesch, nach Therwil, nach Füllinsdorf, über die Kantonsgrenze ins Fricktal, ins Deutsche, ins Elsass. Nach getaner Arbeit fuhren die Massen heim in die Agglomeration. Auch ich. Wir haben 1960 ein Haus bezogen, mit Garten und Garage, in Bottmingen, einem Dorf im Wandel.

Meier war mit seiner Familie nach Münchenstein gezogen, hielt sich aber einen Briefkasten in der Stadt, alleine deshalb, weil er sein Nummernschild mit dem Kürzel BS nicht gegen eines mit BL tauschen wollte.

Wobei, 1960 sah es so aus, als ob die beiden Basel, bald eins seien würden. Auch ich hatte für den Wiedervereinigungsartikel gestimmt.

Meier würde um halb 10 bei mir vorbeischauen, so wie fast jeden Tag. Wir hatten unsere Routinen. An meinem Arbeitsplatz lagen Briefe und die druckfrische Firmenzeitung, die Ciba-Blätter. Dort habe ich einmal gelesen, dass auf unserem Areal mehr als 12000 Sendungen verteilt werden, täglich. Das sei etwa so viel, wie die Post in Liestal austrage. Die Ciba baute damals Fabriken, Büros und Labore von Osaka bis Buenos Aires. Und in Indien, so las ich in den Ciba-Blättern, waren wir das erste Unternehmen mit einem Institut für Grundlagenforschung überhaupt. Bei der Eröffnung 1963 war Nehru dabei, den indischen Premier erkannte ich sofort in der Zeitung. Er war weltberühmt, das Aushängeschild der blockfreien Staaten.

Was ich immer ganz genau gelesen habe, waren die Porträts der Jubilare. Im Herbst 1962 druckten sie auch mein Gesicht in der Zeitung, daneben stand: «Nach der in Basel absolvierten Schulzeit trat Max Streuli, noch jung in Jahren, 1937 in die CIBA ein.» Mein Aufstieg von der einfachen Hilfskraft zum gelernten Laboranten sei mit dem Technikum gekrönt worden, 25 Jahre nach meinem Einstieg würde ich als diplomierter Chemiker allseits geschätzt und respektiert. Meier hatte die Würdigung geschrieben, am Schluss trug er dann etwas üppig auf für meinen Geschmack: «Seine ‹Aphorismen› haben oft dazu beigetragen, dass in der ZFA eine heitere Stimmung herrscht.» ZFA stand für Zentrale für Applikationstechnik, seit einem Jahr waren wir im Neubau 411, einem imposanten Kasten an der Klybeckstrasse. Ich hatte eine Meisterkabine im Norden, wo das Licht am besten war, um Proben abzumustern. Die Farbstoffe verliessen Basel nicht ohne Gutachten der ZFA.

«Streuli, wir fliegen in den Orient», sagte Meier, legte fünf Einfränkler und ein oranges Blatt auf den Tisch. «Tunesien: Zauberland und Ferienparadies», las ich. «Schau es dir später an, habe nicht viel Zeit, muss der Neuen den Laden erklären.» Ich legte meine Münzen dazu und holte die alte Laborwaage, die wir zu einem leistungsstarken Katapult umgemodelt hatten. Hüfthoch spannte er einen violetten Wollfaden durch die Kabine, dann platzierten wir unsere Töpfe im Spielfeld und ich sagte meinen Spruch, den ich von Theodor Fontane hatte: «Jeder Sprung, auch der kühnste, geglückt.» Die Regeln unseres Spiels waren zahlreich, nur so viel: Mit einem Tritt auf die Waage versuchten wir, das Geld in den eigenen Topf zu schleudern. An diesem Tag trug ich sieben Franken davon, Meier nur drei.

Als Meier zu seiner neuen Stenotypistin gegangen war, las ich auf dem orangen Blatt:

«Bequeme Flugreisen mit modernen Turboprop-Maschinen ‹Dart Herald› zum afrikanischen Badestrand und zu den Dattelpalmen-Oasen.»

Es war ein Arrangement von Hotelplan, etwas Exklusives, nicht Benidorm, nicht Rimini, erhältlich ab 695 Franken. Das entsprach fast dem Monatslohn eines Angestellten in der Schweiz. Aber wir konnten uns das Angebot leisten, da hatte Meier schon recht. Mit Gratifikationen und Zulagen kam ich auf über 35000 Franken im Jahr. Also reisten wir nach Tunesien, das vor zehn Jahren noch französische Kolonie gewesen war.

Es war mein erster Flug, damals im Januar 1966. Mit der Basler Fluggesellschaft Globe Air, ab Blotzheim, wo 1946 der Flughafen Basel-Mulhouse eröffnet worden war. In der Zwischenzeit gab es hier zwar mehr als dreissig Mal mehr Passagiere, aber es standen immer noch lottrige Baracken neben den Pisten. Im Vergleich zu Zürich-Kloten, wo ein Teil der Tunesien-Reisenden einstieg, war unser Flughafen schäbig.

Das Meer, die Palmen, die Wüste, ein fremdes Land, Minarette, Moscheen und die Kasbah – das war alles neu und reizend, aber, was uns in diesen zwei Wochen fast am meisten beschäftigt hat, war unsere Reisegruppe. Abends, nach dem Jass mit unseren Frauen, tranken Meier und ich noch etwas weiter und fabulierten, das Spiel nannten wir «Basler Typologie».

Es ging nicht lange, da hatten wir für viele eine Biografie erfunden, einige hatten auch eigene Namen. Ich erinnere mich an «Läppli», an «Frau CeKa-NaNa», an «Thomy Brodmann». Im Nachhinein war unser Spass natürlich billig, aber damals in Tunesien haben wir Tränen gelacht, als der dickste aller Touristen beim Frühstück eine Tube Senf aus dem Sakko gezogen hat. Den Vornamen «Thomy» brachten wir dann leicht mit einem Stand an der Herbstmesse in Verbindung, dort gab es Jahr für Jahr «Brodmann’s heissi Wierstli». Bei «Läppli» war es eine gewisse Ähnlichkeit zu den komödiantischen Figuren, die Alfred Rasser spielte. 1965 hatte der Volksschauspieler am Ciba-Abend den Kosmonauten gegeben, andere Rolle waren eben der HD-Soldat Läppli oder Cekadete, ein Professor aus der noblen Basler Familie Burckhardt, geschrieben mit ckdt. Diese vier Buchstaben hätte «Frau CeKa-NaNa» gerne im eigenen Namen getragen, so unsere Vermutung. Aber diese hochnäsige Dame zählte nicht zum alten Patriziat, dem Daig, zumindest nicht ganz. Also dichteten wir ihr allerlei unerfüllte Sehnsüchte an. Die Fremde und Johnnie Walker Black Label enthemmten unsere bösen Mäuler.

Zu zwei Paaren fielen uns gar keine Geschichten ein. Ich befürchtete insgeheim, dass sie über uns lachten. Ob sie mir einen Namen verliehen haben zum Spott? Diese vier Gäste sahen aus wie Filmstars, waren vielleicht zehn, fünfzehn Jahre jünger als wir, um die dreissig, hätte ich geschätzt. Sie blieben mir fremd, auch wenn ich zumindest erfahren habe, was die beiden Männer so machen, im richtigen Leben. Ich sass gerade auf der Terrasse, als sie ins Gespräch gekommen sind, einen frischen Orangensaft in meiner Hand.

Der eine war Jurist bei Brown, Boveri & Cie in Baden, der andere Unternehmensberater, wie er sagte. Das war ein Beruf, mit dem ich noch nicht in Kontakt gekommen war. Wie er die Basler Chemie einschätze, fragte ihn der Jurist. Die Antwort war unerhört. «Es läuft auf eine Konsolidierung hinaus», sagte er, nippte an irgendeinem farbigen Drink und strich sich die Haare glatt. «Einige Namen werden verschwinden, sicher Durand & Huguenin, vielleicht aber auch alle zusammen.» Sein Gegenüber war entzückt: «Eine Megafusion?» «Ja, oder ein Konglomerat nach amerikanischem Vorbild.»

Eine Konsolidierung sei nichts als logisch, erklärte der Berater, der auf mich wirkte wie ein Sean Connery mit Basler Dialekt. In einer so kleinen Stadt habe es keinen Platz für so ähnliche Firmen. «Damit eine Basler Megafirma mit der Konkurrenz aus den USA konkurrieren kann, müsste sie sich an Roche, Geigy oder Sandoz orientieren, aber sicher nicht an der Ciba.» In einer langen Rede spottete er dann über uns:

«Dynamisches Management finden sie dort nicht im Ansatz, im Klybeck regieren Fürsten, man sagt, die Namensschilder an den Türen verraten den Dienstgrad des Kollegen; von Blech bis Gold.»

Die jungen Männer schüttelten die Köpfe und lachten unisono.

«Die Ciba hat nach dem Krieg mehr in Farbfabriken als in Forschung und Marketing investiert», erklärte der Berater. «Das rächt sich jetzt. Schauen Sie sich auf der anderen Seite Roche an, mit seinen Benzodiazepinen, mit Librium, mit Valium. Kein Mittel der Welt wirft mehr Geld ab.»

Dieser geleckte Schnösel hatte Glück, dass Meier nicht da war. Der wäre explodiert. Vom Gespräch der beiden jungen Urlauber habe ich ihm nie erzählt. Aber ich musste leider feststellen, dass etwas dran war. 1969 präsentierten unsere Chefs den Plan einer Fusion von Ciba und Geigy.

Ein anderer Zusammenschluss ging im gleichen Jahr schief. Neun Jahre nach der Annahme des Wiedervereinigungsartikels lehnte Baselland eine gemeinsame Kantonsverfassung ab. Inzwischen lebten im Landkanton mehr Menschen als in Baselstadt. Sie hatten auch ihren Stolz, viele fanden die Städter arrogant. Dass die beiden Kantone auf jeden Fall besser zusammengepasst hätten als Ciba und Geigy, das hätte ich dem jungen Unternehmensberater aus Tunesien gerne einmal klargemacht. In der neuen Megafirma prallten Welten aufeinander, da herrschte echte Rivalität. Dieser Fusion hätte ich nie zugestimmt, aber uns hat ja keiner gefragt.

bz-Serie: Die Farben dieser Stadt Stadtgeschichte mal anders «Die Farben dieser Stadt – ein Leben in zehn Jahrzehnten» ist eine Serie in zehn Episoden, die vom 6. Oktober bis 8. November in der bz Zeitung für die Region Basel erscheint. Die Figuren sind fiktiv, Berührungspunkte mit der Basler Stadtgeschichte sind beabsichtigt.



Konzept, historische Recherche und Text: Tobias Ehrenbold, Illustration: Raphael Gschwind, Idee und Redaktion: Jonas Hoskyn.



Lesen Sie am 25. Oktober in der nächsten Folge: Max Streuli fühlt sich nicht mehr gebraucht – im Basel der 1970er Jahre.

Wirtschaftlicher Aufbruch. Die 1950er Jahre in Basel

Hintergrund- und Quellenmaterial zur neuen bz-Serie

Podcast zur zweiten Folge der neuen bz-Serie «Die Farben dieser Stadt» Folge 5 – Die 1960er Jahre Die Macher der Serie sprechen im Podcast über die Idee hinter der Serie Hören

Der Flughafen Basel-Mulhouse anno 1964 ETH Library Der Kluge verreist im Fluge: Werbung an der Muba ETH Library Von Basel aus nach ganz Europa ETH Library Der Boom machte Flugreisen in den 1960er auch für den Mittelstand erschwinglich ETH Library Die Swissair wirbt um neue Kundschaft ETH Library Hochbetrieb am Flughafen Basel-Mulhouse ETH Library

Historische Videos

Eröffnung des Flughafen Blotzheim Mulhouse:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Herbstmesse 1967:

Herbstmesse 1967. Youtube

Muba 1966:

Muba 1966. Youtube