Folge 8 der bz-Serie «Die Farben dieser Stadt»: Die 1990er Jahre

Farben dieser Stadt Die Männerrunde war meine Tarnung Teil 8 der neuen bz-Serie – «Die Farben dieser Stadt»

Die 1990er-Jahre: Alte Freunde sinnieren über die Globalisierung, das Dreiländereck und Novartis.

Tobias Ehrenbold (Text), Raphael Gschwind (Illustration) und Jonas Hoskyn (Redaktion) 0 Kommentare 01.11.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Sie trug ein Foulard, rot wie die Fahne der Kommunistischen Partei. Wenn ich richtig rechnete, war sie 72, zwei Jahre älter als ich. Ein halbes Jahrhundert war es her, und jetzt sass sie plötzlich da, Rosa, im Cheval Blanc in Diefmatten, einem der Dutzenden dörflichen Gasthöfe im Elsass, die nach dem weissen Pferd benannt sind. Erst kurz vor dem letzten Gang ist sie mir aufgefallen. Es war die Form ihrer Augen, die ich erkannte, glaube ich. Zudem hatte ich gehört, dass Rosa nach Frankreich gezogen sei. Und dieses Rot trug sie schon damals, als wir uns geliebt haben.

Ich war mit meiner Männerrunde da, die damals immer noch die gleiche war wie je: Meier, Höglin, Eggenberger und ich. Zusammen haben wir die Lehre gemacht, nun waren wir Pensionäre, alte Männer, die sich alle zwei Wochen zum Nachtessen trafen. Am liebsten waren mir die Ausflüge über die Grenze, in das Elsass, wo die Welt etwas weiter und wilder schien.

Elsässer waren beliebt in Basel, auch als Arbeiter bei der Ciba. «Es handelt sich hier um die bodenständige Bevölkerung der umliegenden elsässischen Dörfer bis hinauf nach Ferrette und hinunter nach Mulhouse», hiess es Mitte der 60er-Jahre in einer Note unserer Personalabteilung. Grenzgänger aus Deutschland dagegen seien grossspurig und zu meiden. Auch Italiener stellte man bei uns nur zögernd ein. Sie galten in der Grenzstadt, die sich gerne offen gibt, als schwer integrierbar.

Auch an diesem Abend sprachen wir vier über unsere alte Firma, die seit einiger Zeit Ciba-Geigy hiess. «Die sind auf dem Absprung», kommentierte Eggenberger und biss in die Gänsestopfleber. «Sandoz investiert bereits lieber in Irland als hier. Basel ist ein unmögliches Pflaster geworden, jetzt haben uns die Linken auch noch die Gentechnologie verunmöglicht.» Er meinte damit das verhinderte Biotechnikum, gegen das es Einsprachen gab.

«In Basel wird man schon noch merken, was ohne Chemie ist, nämlich nichts und nochmals nichts.»

Zum Menu «La Fête» stimmten auch Meier und Höglin in den Abgesang ein. «Es sind ja schon fast alle weggezogen», meinte Höglin. Binnen dreissig Jahren sei die Zahl der Einwohner um fast 50000 gesunken, bald überhole Genf Basel als zweitgrösste Stadt, rechnete er vor. Und Zürich sei uns längst entrückt. «Dräggs-Ziircher», fluchte Meier hilflos.

Ich hielt mich zurück, aber auch ich machte mir Sorgen. Die Arbeitslosigkeit im Kanton war seit der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg nie mehr so hoch gewesen. Es herrschte Verunsicherung, alle sprachen von Strukturwandel und Globalisierung. Nach dem Nein zum EWR standen wir nun alleine da in Europa. Beide Basel hatten Ja gestimmt, auch ich. Meier machte die Abstimmung grantig. Er zählte zu jenen, die aus Protest den OWR gründen wollten, den Oberrheinischen Wirtschaftsraum.

Es folgten Pot-au-feu, Fisch, das Rindsfilet à la Bordelaise an einer herrlichen dichten Rotweinsauce. Nach dem Käse steckte uns die Wirtin die Dessertkarte vor die Nase, obwohl die Tartelette Teil des Menus war. Grimmig lief sie davon, nachdem Eggenberger sie angepflaumt hatte. Ich schaute ihr nach, und da erkannte ich Rosa.

Immer wieder guckte ich, bis ich mir sicher war. Als die alte Bekannte aufstand, folgte ich ihr in den Gang. «Rosa?», frage ich. «Oui?» Wir schauten uns an. «C’est moi, Max. Max Streuli aus dem Klybeck.» Sie schlug die Hände zusammen und lachte auf. Meinen Freunden habe ich nichts von der Sache erzählt.

Zwei Wochen später waren wir in Riehen verabredet. Ich hatte die Franziskuskirche vorgeschlagen, das schien mir nicht der schlechteste Ort, wenn man unerkannt bleiben wollte. Nirgends war der Anteil an Konfessionslosen höher als in Basel-Stadt. Im Rückblick war der Bedeutungsverlust der Kirchen eine der wenigen Konstanten meiner Zeit auf Erden.

Rosa trug eine Sonnenbrille, das rote Tuch hatte sie über die Haare gebunden. Wir liefen los, über die Weiden, entlang von Hecken mit hellgrünen Blättern. Vorbei am Grund, wo wenig später die Fondation Beyeler gebaut wurde, hinunter zur Wiese, einen Steinwurf entfernt von Deutschland. «Es war etwa hier», sagte sie. Ich lächelte verlegen, und dachte, woran ich in all den Jahren ab und zu gedacht habe. Rosa im Gras, am Rauchen, ganz nah. Am Denken und Sprechen, eloquent wie die Luxemburg. Das Wasser rauschte, und der Tüllinger stand still da, ein Zeuge unserer Geheimnisse.

Wir trafen uns dann oft vor meinen Treffen mit der Männerrunde, einmal in Lörrach, einmal in St. Louis, mehrmals in Riehen. So musste ich meine Frau nur halb anlügen. Nachher ging Rosa manchmal in die Stadt, um ihren Enkel zu suchen. Er sei nur noch Haut und Knochen, erzählte sie später, hinke und bettle, lebe von Schuss zu Schuss. Oft fand sie ihn am Ueli-Gässli oder vor dem Gassenzimmer an der Spitalstrasse. Das Elend der Drögeler war damals an vielen Orten sichtbar. Basel nahm 1994 am weltweit ersten Pilotprojekt zur kontrollierten Heroinabgabe teil. Ob es Rosas Grosskind half, weiss ich nicht.

Dann hat mich Rosa versetzt oder es ist ihr etwas passiert. Auf jeden Fall wartete ich vergeblich bei der Kirche. Es war der 7. März 1996, der Tag der grossen Fusion. Ich setzte mich dann im Kleinbasel in eine Beiz, drei Grosse später ging ich weiter in die Innenstadt. Meier und Eggenberger sassen schon im Gambrinus, Höglin war da bereits nicht mehr mit uns. Er ist an einem Herzinfarkt gestorben.

«Novartis, Streuli, Novartis, gopferdammi!» Eggenberger war ausser sich. «Was soll das sy?»

Am Morgen war bekannt geworden, dass unsere alte Firma mit Sandoz fusionieren wird. Es sei der grösste Firmenzusammenschluss aller Zeiten, hiess es in den Medien.

«Etwas Neues», antwortete ich. «Das Alte ist vorbei.»

Das Restaurant an der Falknerstrasse schloss wenig später, und Novartis widmete sich den Life Sciences. Was auch immer das sein sollte. Auf jeden Fall nicht Farbchemie, die mich mit meinen Freunden verbunden hat. Höglin war tot, wenigstens blieben mir Meier und Eggenberger. Rosa dagegen war weg. Sie war so unerwartet aus meinem Leben verschwunden, wie sie wieder aufgetaucht war. Damals, im Elsass, im Cheval Blanc, mit ihrem roten Foulard.

bz-Serie: Die Farben dieser Stadt Stadtgeschichte mal anders «Die Farben dieser Stadt – ein Leben in zehn Jahrzehnten» ist eine Serie in zehn Episoden, die vom 6. Oktober bis 8. November in der bz Zeitung für die Region Basel erscheint. Die Figuren sind fiktiv, Berührungspunkte mit der Basler Stadtgeschichte sind beabsichtigt.



Konzept, historische Recherche und Text: Tobias Ehrenbold, Illustration: Raphael Gschwind, Idee und Redaktion: Jonas Hoskyn.



Lesen Sie am 1. November in der nächsten Folge: Max Streuli erlebt eine magische Nacht in der Champions League – im Basel der 2000er Jahre.

Fusion und Europa. Die 1990er Jahre in Basel

Hintergrund- und Quellenmaterial zur neuen bz-Serie

Podcast zur sechsten Folge der neuen bz-Serie «Die Farben dieser Stadt» Folge 8 – Die 1990er Jahre Die Macher der Serie sprechen im Podcast über die Idee hinter der Serie Hören

Historische Videos

Dokumentation über Ciba-Geigy 1991

Quellenmaterial und Literatur Firmenarchiv der Novartis AG: Ciba, PE 0/0.01, Personalsituation 1964.

Meininger Restaurantführer: Elsass (1999).

Georg Kreis u.a.: Chemie und Pharma in Basel 2, Wechselwirkungen einer Beziehung – Aspekte und Materialien (2016).

Walter Dettwiler: 25 Jahre Novartis – 250 Jahre Innovation (2021).

Mario Nanni, Die Geschichte der Basler Gastronomie (2005).

Otto Schmid, Thomas Müller: Heroin, von der Droge zum Medikament. Chronik zur heroingestützten Behandlung in Basel (2008).

Teamstratenwerth (Hg.). Hier & Dort, Eine Ausstellung über Basel im 20. Jahrhundert (2011)

Basler Stadtbuch 1992, 1995, 1996.

Drogenpolitik im Basel der 1990er Jahre