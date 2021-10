Folge 6 der bz-Serie «Die Farben dieser Stadt»: Die 1970er Jahre

Farben dieser Stadt Fast wäre ich geendet wie Papa Teil 6 der neuen bz-Serie – «Die Farben dieser Stadt»

Die 1970er-Jahre: Nach goldenen Jahrzehnten erfasst Max Streuli die Katerstimmung.

Meier mochte auch nicht mehr. Die übrig gebliebenen Rüebli schob er hin und her, wir tranken Most und rauchten. «Immer noch besser als in der neuen Kantine», sagte er leise. Dort, im verspiegelten Würfel an der Klybeckstrasse, lieferten sie das Essen am Fliessband, bis zu 4000 Mahlzeiten. Wir assen im Wohlfahrtsgebäude, 1957 eröffnet am Horburg-Park, auch eine grosse Kantine, aber aus unserer Zeit. «Ja, das ist so», sagte ich und pickte ein letztes Brätkügeli aus der Sauce.

Früher hatten wir uns bereits morgens gesehen, spielten unser Spiel mit dem Katapult und den Einfranken-Münzen. Ich habe davon berichtet. Doch seit ein, zwei Jahren waren wir nicht mehr im gleichen Gebäude. Meine Meisterkabine musste ich jetzt teilen und Meier war an einem ganz anderen Ort, irgendwas mit Vertrieb, ein «interner Transfer», wie das hiess bei Ciba-Geigy, einem der grössten Chemiekonzerne der Welt, dem Produkt einer Fusion, die «Basler Heirat» genannt wurde. Doch romantisch war fast nichts in dieser Zeit.

«Später noch ein Bier?», fragte mich Meier zum Abschied. Ich müsse noch etwas besorgen in der Stadt, log ich. Anstatt zur Arbeit, lief ich die wenigen Meter zum Parkhaus, vorbei an Bäumen, die Blätter waren verfärbt, bald würden sie abfallen. Früher war da ein Friedhof, hinter Gräbern und Gebüsch haben wir verstecken gespielt, als ich ein Kind war, mit meinem Freund Leo. Durch die hellen Lamellen schimmerte etwas Licht auf mein Auto. Ich warf den Motor an, nahm die Kurven, bis zur Ausfahrt. Zuerst wollte ich zu Mutter, sie lag seit kurzem auf dem Hörnli, dem grössten Friedhof der Schweiz.

Es ging vielen Menschen nicht gut damals. Nach dreissig Jahren war das Wirtschaftswunder geplatzt, man redete nur noch über die Ölkrise und die Rezession, die Arbeitslosigkeit, die Verpestung der Umwelt, den Stress. Ich bog auf den Riehenring, dann zum Badischen Bahnhof. Die riesige Nazi-Fahne, die 1933 dort hing, habe ich nicht vergessen. Später wurde bekannt, dass die Geigy, die vis-à-vis dem Bahnhof zu Hause war, das Rot geliefert hat, mit dem im Dritten Reich massenhaft solcher Fahnen gefärbt worden waren. Auch DDT kam von Geigy. Der Entdecker des Insektizids hatte dafür einen Nobelpreis erhalten, jetzt galt der Stoff als Umweltkiller schlechthin.

Sowieso waren wir nicht mehr die gefeierte Zukunftsindustrie. Die Jungen in der Nordwestschweiz wollten nicht mehr alle Chemiker werden.

«E fusionierte Tschumpel loost sich lychter forme», hiess es 1970 an der Fasnacht. «GEIGYdiote und au CIBAnause, grad uffenander leege und sie durepause.» Ich würde sagen, eher das Gegenteil war der Fall. Mit der Fusion identifizierten sich viele mit der Herkunft: Wir «Cibaner» beharrten auf unserer Andersartigkeit und die «Gigyaner» auf ihrer. Man blieb für sich, später gab es dann separate Vereine für die Pensionäre. Die Seilschaften hielten einiges zusammen, gaben etwas Halt, aber wir waren verunsichert. Man befürchtete, einer von der anderen Firma nehme einem etwas weg. Von Kämpfen um die «Machtpositionen» hat die «Weltwoche» 1975 geschrieben. «Die Selbstmordrate indes soll vom Normalmass auch in jenen kritischen Monaten nicht signifikant abgewichen sein.» Da wäre es auf mich auf nicht mehr darauf angekommen. So dachte ich damals.

Beim Grab meiner Mutter sass ich dann eine Weile. Sie lag neben Herrn Küttel, ihrem zweiten Mann. Felix, mein Stiefvater, hatte mir Ende der Dreissiger ein Türchen geöffnet bei der Ciba. Damals waren wir keine 8000 Mitarbeitenden, mittlerweile beschäftigte Ciba-Geigy weltweit etwa 80'000 Menschen. Ich liess Blumen zurück und fuhr vom Hörnli in Richtung Breite. Kurz bevor Mama gestorben war, hatte sie mir erzählt, dass wir dort gelebt haben, bis ich zwei war. Papa habe mich «Mini-Max» genannt. Nach seinem Tod sind wir ins Klybeck gezogen, auch das ein armes Viertel.

Wo ich die ersten Schritte gemacht habe, war mir jetzt alles fremd.

Ich parkierte bei der Kirche Don Bosco und irrte umher. Hoch ins Gellert, eine eigenartige Mischung aus Villen und Wohnblöcken, über den Galgenhügel, wo sie kürzlich haufenweise alte Knochen und Schädel gefunden hatten, über die Autobahn, die eine Schneise durch den Osten der Stadt zog, über die Birs, durch Birsfelden, in den Hardwald, zum Kraftwerk mit seinem gezackten Dach. Inzwischen war es dunkel geworden.

Papa hatte sich hier das Leben genommen. Ohne Stelle habe Vater keine Zukunft gesehen, hatte mir Mama erklärt. Sie fischten ihn dann aus dem Rhein. Auch in meiner Firma war es in den letzten Monaten zu Kündigungen gekommen. Der Umsatz war 1975 eingebrochen, erstmals seit ich denken kann. Die Konzernleitung erklärte die schlechten Zahlen des vergangenen Jahres mit der heftigen Krise und dem starken Franken, die Gratifikationen haben sie nachträglich gesenkt. Nun waren die guten Zeiten vorbei, das schien mir glasklar, zumindest für mich, einen Farbchemiker mit traditionell-organischer Ausbildung. Ich war «zu besonderer Verfügung» freigestellt worden, erledigte dies und das. Man brauchte mich offenbar nicht mehr.

«Max?» Ich nahm meinen Blick vom Wasser, ein Mann mit Wollmütze stand da. Er schaute mich von der Seite an. «Ich bin’s, Leo.» An ihn erinnerte ich mich. «Leo von der Klybeckstasse?», murmelte ich. «Jo, gnau dä.» Dann passierte etwas, das noch nie passiert war, zumal nicht als Erwachsener. Ich weinte vor einem anderen. Leo legte einen Arm auf meine Schulter. Ich solle mitkommen, sagte er.

Wir liefen flussabwärts, bei einem Fischergalgen hielt er, kramte einen Schlüssel aus dem Hosensack. In der Hütte entfachte er eine Öllampe, öffnete die Läden. «Wie geht es Rosa?», fragte ich. «Die lebt in Paris, hat einen Franzosen geheiratet.» Seine Schwester war meine erste Liebe, das war in einem glücklichen Sommer gewesen.

Ich blickte hoch zum Münster, runter zum weissen Riegel von Roche. Neben dem Kinderspital ragte der Turm der Brauerei Warteck. Das Rheinknie liess Ciba-Geigy verschwinden, die grösste Firma in Basel war nicht auf der Bildfläche, nicht einmal das markante Hochhaus am Fluss war zu sehen. «Weisst du noch, wir beim Hafenbecken, das geklaute Bier und die grosse Orange?» «Klar», sagte Leo und zückte einen Flachmann aus der Brusttasche. Es war Kirsch, tief in mir brannte das Zeug wohlig.

Einen kräftigen Schluck nahm ich noch, dann habe ich gesungen, das Lied vom «Fährima», der die Menschen über den Fluss führt: «Mir Lüt vom Rhy sind ehrlich, wenn au ruuch, starggi Windsteess mache uns nit duuch.» Leo setzte ein: «Wenn’s Wasser als au stinggt, wiescht isch und drieb.» Es war unser letztes Treffen. Leo starb bei einem Töffunfall. Das erzählte mir später seine Schwester, Rosa, in die ich mich noch einmal verlieben durfte.

