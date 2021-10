Folge 3 der bz-Serie «Die Farben dieser Stadt»: Die 1940er Jahre

Farben dieser Stadt Ich war eine anständige Partie geworden Teil 3 der neuen bz-Serie – «Die Farben dieser Stadt»

Die 1940er-Jahre: Max macht eine Lehre, bewacht die Grenze und gründet eine Familie.

Tobias Ehrenbold (Text), Raphael Gschwind (Illustration) und Jonas Hoskyn (Redaktion) 0 Kommentare 13.10.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Er hatte über die Brille geguckt und zur Türe hin gewedelt. Hin und her, von der Färbereistrasse zur Fabrikporte musste ich laufen. «In dreissig Minuten zurück», dann wollte der Herr Doktor die Formel hören. Eine Schande sei das, hatte er gesagt, es sei nicht irgendein Farbstoff, sondern Fuchsin, Herrgott. Ich ging an den anderen Lehrlingen vorbei. Eggenberger grinste, auch er hatte gestern gezecht, zusammen mit Meier und Höglin, der eine Platte von Glenn Miller aufgelegt hatte. Den Strohrum verdünnten wir je länger, desto weniger.



Ich kämpfte gegen das Übergeben an, blickte zu Boden, hoffentlich sah mich keiner. Der Herr Doktor hatte schon viele rausgeschickt, doch zum ersten Mal war ich das Ziel seines Zorns. «Streuli, von Ihnen erwarte ich mehr», hatte er noch gesagt. Es war mir wirklich nicht recht, ihn zu enttäuschen, diesen Chemiker, unfehlbar, mit Stirnglatze. Er war mein Förderer gewesen, er hatte gesagt, ich tauge zu mehr als zum Abwasch des Geschirrs. Dank ihm konnte ich im Frühling 1943 bei der Ciba die Lehre zum Laboranten beginnen. Ein ganz neuer Beruf sei das, sagte er damals, einer mit Zukunft. 1944 hatten bei uns die ersten Lehrabschlussprüfungen der Schweiz stattgefunden. 1946 war mein Jahrgang an der Reihe, sofern uns der Swing und der Schnaps nicht noch vom Weg abbrachten.



Es war eine Fangfrage gewesen, der Herr Doktor wusste, dass ich das weiss. Fuchsin war der erste Farbstoff, der in Basel synthetisch hergestellte worden war. Das war Ende der 1850er-Jahre gewesen, die Grund­lage der Basler Chemie. Das wusste ich, natürlich, selbst in meinem jämmerlichen Zustand. Aber in welcher Verbindung bringen Atome diese Farbe hervor; Fuchsin, das Anilinrot, dieses Magenta mit Blaustich? Ich konnte wirklich nicht mehr klar denken. Eggenberger hatte gut lachen, der verträgt den Schnaps. Ihn habe ich schon vor der Lehre kennen gelernt. Wir gingen auch zusammen ins Militär, leisteten Aktivdienst an der Grenze. Letztes Jahr war der Zweite Weltkrieg beendet, endlich.

Nicht weit von hier sind Millionen gestorben, flussabwärts war das Elend endlos, eine Barbarei.



Vor dem Krieg war die Armee noch mein grosser Traum gewesen. Ich wollte kämpfen, mich bewähren, ich wollte ein Mann werden. Mein Enthusiasmus hatte viel mit dem «Füsilier Wipf» zu tun, glaube ich. Alle Grossen haben da mitgespielt, auch Alfred Rasser, in einer Nebenrolle, er war noch nicht der HD-Soldat Läppli. «Füsilir Wipf ist der Film der Schweizer Jugend», stand im Zeitungsinserat des Cinéma Capitol: «Seine durchaus saubere Gesinnung, das Beispiel der Kameradschaft und der Schönheit des Vaterlandes – all das kann nicht schöner und eindrücklicher mitgeteilt werden, als es hier geschieht.» Jugendliche wie ich durften zum halben Preis in die Nachmittagsvorstellung in der Steinenvorstadt.



Das war 1938 gewesen, vor dem Krieg, ein Stück geistige Landesverteidigung. Damals konnte ich das, was ich auf der Leinwand sah, nahtlos mit mir in Verbindung bringen. Der Wipf, das hätte ich seien können: Ein naiver Jüngling ohne Form, der denkt, er sei in die schöne Rosa verliebt (ja, Rosa, so hiess nicht nur meine erste Liebe, sondern auch die von Wipf! Zufall konnte das nicht sein). Doch plötzlich ist Krieg und der Junge muss einrücken, im Militär wird endlich ein ganzer Mann aus ihm: Unser Held findet eine Schweizerin, einfach und gütig, sie macht ihn glücklich, den Wipf – und vielleicht auch mich.



So dachte ich auch noch bei der Mobilmachung im Herbst 1939. Doch ein halbes Jahr später zitterte ich, spürte Angst und Ohnmacht, es war nicht die Zeit, sich romantischen Träumen hinzugeben. 25000 waren aus Basel abgehauen, als sich Hitler Frankreich schnappte, direkt vor unserer Nase.



Kurz darauf rückten Eggenberger und ich ein, auch wir bewachten eine Grenze, von der wir wussten, dass sie nicht zu verteidigen war.

General Guisan hätte Basel den Nazis überlassen, das Mittelland auch, die Alpen nicht. Wir Soldaten mussten immer seltener einrücken, die Industrie brauche uns mehr als die Armee, hiess es. Eine echte Schweizerin habe ich so halt nicht finden können, kein Vreneli, auch das unterschied mich vom Filmhelden.

Aber vielleicht hatte ich ja bei Esther eine Chance. Sie kam mir bei meinem Strafgang über das Ciba-Areal in den Sinn. Feingliedrig und blond wie Anne-Marie Blanc war sie, vier Jahre jünger als ich. Vorletzte Woche hatte ich sie geküsst, flüchtig, bei einem Spaziergang in Arlesheim. Am Sonntag würde ich sie wiedersehen, nach dem Gottesdienst ein Blümchen pflücken für sie, Primeln oder Narzissen, die blühten jetzt. Daran dachte ich, bevor ich ins Lehrlaboratorium zurückging, um die Formel aufzusagen.



Ob mich die frische Luft zu Sinnen gebracht habe, fragte der Herr Doktor. «Fuchsin, C 20 H 2 0 N 3 CIN 3 », antwortete ich kurz und knapp. Er nickte, ich ging an meinen Platz. «Maximale Schämmer gsi, Streuli», flüsterte Meier, als ich neben ihm Platz nahm. «Max» zog er in die Länge, mein Vorname bot sich für solche Kindereien natürlich an. Bei der LAP war ich dann doch wieder besser als er, Eggenberger und Höglin. Alle vier haben wir bestanden, und, da hatte der Herr Doktor wirklich recht, Laboranten hatten eine Zukunft. Unsere Ausbildung sollte sich buchstäblich auszahlen.



Ende 1947 erfüllte ich mein zehntes Dienstjahr und wurde in den Monatslohn versetzt. Das war ein Meilenstein. Als Angestellter der Ciba hatte ich beim Vater von Esther leichtes Spiel, ich hatte einen sicheren Platz in einem florierenden Grossunternehmen. Ja, man kann es so sagen: Ich, Max Streuli, war eine ganz anständige Partie geworden.



Im Mai 1949 feierten wir Hochzeit. Kurz darauf besuchten Esther und ich die Mustermesse. An der Muba sahen wir alles, was wir uns wünschten: Besteck von Fritz Dill aus der Blauenstrasse, Möbel von Koller aus Rheinfelden, alles solid und heimelig. Damit richteten wir uns ein, in unserer Wohnung im Bachletten. Unser Quartier war beliebt bei jungen Familien, in den vergangenen zwanzig Jahren hatte sich die Zahl der Einwohner fast verdoppelt.



Wie wir uns diese Möbel leisten konnten, fragte Höglin, als er einmal zu Besuch war. Offenbar wusste er, Junggeselle, der er war, noch nichts vom Darlehen für Eheschliessungen. Damit belohnte die Ciba nach dem Krieg Hunderte, die heirateten. 2000 Franken erhielten wir, zinsfrei, wir konnten in Raten zurückbezahlen, auf 200 Franken verzichtete die Firma, unter der Bedingung, dass die Frau einen Kurs in Hauswirtschaft macht. Esther erfüllte diese Erwartung selbstverständlich. Dem Arbeitgeber war es wichtig, dass die Männer nach der Arbeit ein ordentliches Heim vorfanden.



Mit unserer Ehe lief dann eigentlich alles wie gewünscht: zwei Buben, ein Mädchen, Esther musste nicht mehr in die Freie Strasse, um im Kaufhaus zu arbeiten. Nach dem Krieg kam das Wirtschaftswunder, wir konnten uns bald mehr leisten, als wir es hätten erahnen können. Es war ein angenehmes Leben. Warum nur war es nicht unbedingt ein glückliches?



bz-Serie: Die Farben dieser Stadt Stadtgeschichte mal anders «Die Farben dieser Stadt – ein Leben in zehn Jahrzehnten» ist eine Serie in zehn Episoden, die vom 6. Oktober bis 8. November in der bz Zeitung für die Region Basel erscheint. Die Figuren sind fiktiv, Berührungspunkte mit der Basler Stadtgeschichte sind beabsichtigt.



Konzept, historische Recherche und Text: Tobias Ehrenbold, Illustration: Raphael Gschwind, Idee und Redaktion: Jonas Hoskyn.



Lesen Sie am 18. Oktober in der nächsten Folge: Max Streuli glaubt an die neuen Wunder der Chemie – im Basel der 1950er-Jahre.

Normalität während dem Zweiten Weltkrieg. Die 1940er Jahre in Basel

Hintergrund- und Quellenmaterial zur neuen bz-Serie

