Folge 4 der bz-Serie «Die Farben dieser Stadt»: Die 1940er Jahre

Farben dieser Stadt Depression, diese Diagnose war mir neu Teil 4 der neuen bz-Serie – «Die Farben dieser Stadt»

Die 1950er-Jahre: Ein Familienvater zwischen der Friedmatt und dem Universum der Firma.

Tobias Ehrenbold (Text), Raphael Gschwind (Illustration) und Jonas Hoskyn (Redaktion) 0 Kommentare 18.10.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Die Friedmatt lag am Weg zu den Sportanlagen der Firma. Keine drei Kilometer trennten diese Orte, die ganz in sich geschlossen waren. Es waren zwei Welten, die sich nicht berührten, wenn alles normal lief. Und doch kam es so, dass ich im Jahr 1958 binnen weniger Stunden beides gesehen habe, die Anstalt für die Verrückten und die Anlage für die Sportlichen, die Geselligen, die Gesunden.

Ich hatte sie mir anders vorgestellt, die Friedmatt, eher wie ein Gefängnis. Wobei für mich bis dahin immer klar gewesen war, dass ich, wenn ich denn hätte wählen können, lieber in eine Strafanstalt als in die Irrenanstalt gehen würde. In einem Gefängnis wie dem «Schällemätteli» hätte ich die Zeit absitzen können, hier war Endstation. Doch der Professor, den ich an diesem Tag treffen konnte, entsprach diesem Bild nicht. Er war kaum älter als ich, höflich, ja zugänglich. Die Gitter um die Klinik hatten sie vor fünf Jahren abmontiert, erzählte er. Sie seien nicht mehr nötig, Patienten seien schliesslich keine Häftlinge. «Ihre Gattin stösst übrigens gleich zu uns.»

Esther war noch dünner geworden, sie sagte nichts, blickte weg. Der Professor nickte der Schwester zu, sie sind dann gegangen. Meine Frau brauche Ruhe, erklärte er, sie habe nach dem Zusammenbruch fünf Tage durchgeschlafen, eine Dämmerkur.

Sie leide an einer Depression. Das Wort sagte mir nichts. «Sie haben bestimmt von der Managerkrankheit gelesen», erklärte der Professor.

Die düstere, apathische Verstimmung trete jedoch nicht nur bei Unternehmern, Anwälten oder Politikern auf, sondern auch bei Hausfrauen.

Nachdem ich die Friedmatt verlassen habe, stand ich wie neben mir. Das klassizistische Direktionsgebäude in meinem Rücken, ich stieg in den Wagen, ein Würgen in meinem Hals. Auf dem Weg zum Tennisplatz machte sich die Verzweiflung breit. Esther, meine Frau, die Mutter von Hans, von Veronika, von Robert – was würde ich ohne sie machen?

Die Fahrt hatte keine zwei Zigaretten lang gedauert. Bis zum wöchentlichen Doppel blieben mir zwanzig Minuten. Ich steckte eine Marocaine an. Abgesehen von den Sportanlagen der Ciba war da nicht viel, das Gebiet nannte man Neu-Allschwil. Einige Jahre später öffnete das Gartenbad Bachgraben, damals war die unmittelbare Nähe zu Frankreich eigentlich das einzig Bemerkenswerte. Unser Klubhaus stand am Baselmattweg. Die Ciba hatte Garderoben und Duschen, Fussballfelder, eigene Klubs für Boccia und Schach, Faustball, Handball und Tischtennis, eine Damenriege, Leichtathletik. Irgendwo hatte der Cameraklub eine Dunkelkammer und an der Badenweilerstrasse gab es eine Werkstatt für Bastler. Die Firma war wie ein Universum für sich. Wir nannten uns ja auch Cibaner.

Bald fuhr Meier vor, dann Höglin, als Letzter rauschte Eggenberger an, in seinem neuen Vauxhall Victor. Auf dem Platz traf ich die Bälle schlecht. Meier höhnte: «Streuli, worum so zerstreut?», Eggenberger lachte. In mir regte sich etwas. Zwischen den Ballwechseln dachte ich immer wieder an Esther, an die Friedmatt, an den Professor. Die Depression in all ihren Erscheinungsformen werde erst seit kurzer Zeit als Krankheit anerkannt, hatte er mir erklärt. Leider wüssten viele Ärzte den Kranken nicht mehr zu sagen, als: Jetzt reissen Sie sich endlich zusammen.

Höglin spielte elegant wie immer, ich verbissen. Unsere Punkte machten mir etwas Mut. Hoffnung gab mir vor allem eine Prognose des Professors. Just in diesem Jahrzehnt verändere sich die Psychiatrie fundamental, hatte er gesagt. Es gebe eine bahnbrechende Gruppe von neuen Medikamenten, die Psychopharmaka, auch gegen die Depression. Esther werde damit behandelt werden, dieses Medikament könne ihr Gemüt aufhellen.

Das angebliche Wundermittel hiess Imipramin, der Stoff stammte von Geigy, unserem ungeliebten Konkurrenten beim Badischen Bahnhof. Es kam dann als Tofranil auf den Markt, der Prototyp moderner Antidepressiva stammte aus Basel. Der Professor erzählte mir, man habe das Mittel in seiner Klinik getestet. Die Resultate seien bemerkenswert. Später habe ich gelesen, dass solche Versuche meist ohne Einwilligung der Patienten gemacht wurden, egal ob in Basel, Zürich oder im Thurgau.

Er habe den Professor in der Friedmatt für «seine Psychohämmer» gescholten, steht in der Autobiografie von Urs Widmer. Die Mutter des Schriftstellers war auch wegen Depressionen dort. Widmer war eine Generation jünger als ich. Uns wäre eine solche Kritik nicht in den Sinn gekommen. Ein Arzt, das war eine Autorität, ein Professor sowieso.

Zudem glaubten wir an den Fortschritt, bedingungslos, wenn es sein musste.

Diese wundersamen neuen Medikamente machten mir Mut, das merkte ich sofort. Im dritten und letzten Satz trug mich eine Euphorie, ich war ganz bei der Sache, mein Geist begriff alles in diesem weissen Rechteck. So gelang mir ein Punkt, den Ken Rosewall besser nicht hätte spielen können. Der Ball war knapp vor meinen Füssen gelandet, ich steckte den Holzschläger hinter dem Rücken durch, traf, mit Effet, Meier erwischte den Stoppball nicht, sein Versuch landete im Bauch des herbeieilenden Eggenberger, der noch keine vierzig war, aber einen Ranzen trug. Die Zwei machten keinen Punkt mehr, 1:6, 6:4, 6:1 für uns.

Nach drei Monaten konnte Esther aus der Klinik raus. Es sei ihr alles furchtbar peinlich, sagte sie. «Nur das nicht», habe ich ihr gesagt, «nur das nicht.» Wir hatten es dann wirklich gut, die Depression schien im Griff zu sein. Ob es die Medikamente waren, die Esther halfen? Das weiss ich nicht, aber ich glaubte dem Professor.

So konnte ich im Frühjahr 1959 mit Esther und den Kindern an das Fest zum 75-Jahr-Jubiläum der Ciba. Im Klybeck sangen unsere Chöre, die Harmoniemusik spielte, unsere Firma stand im Zenit. Der Firmenname Ciba war weltbekannt für Hormonpräparate wie Percorten oder für Serpasil, den Blutdrucksenker, den viele gestresste Manager zu sich nahmen. In Basel waren wir vor allem eins, die Grössten im Bereich der Farbstoffe.

Was wir «Altstadt» nannten, war seit dem Krieg weitgehend abgerissen worden, an die Stelle niedriger Shedhallen waren mächtige Blöcke getreten. Es war gigantisch, am eindrücklichsten zweifellos der neue Hochkamin, mit 122 Metern der höchste der Schweiz, und gleich daneben das Gebäude 90. Hier würden täglich etwa 45 Tonnen Eis und sieben Tonnen Salzsäure verbraucht, wie Esther und den anderen Besuchern auf der Tour mitgeteilt wurde. Das Repertoire der Fabrik liege bei 400 verschiedenen Farben. Das Gebäude 90 sei so gross, dass die gesamte Entenweid-Siedlung darin Platz hätte. Also die drei Türme am Kannenfeldplatz, die ersten Wohnhochhäuser der Schweiz.

Alle waren begeistert ob solcher Dimensionen. Robert, unser Jüngster, erzählte noch wochenlang, dass Papa dort arbeitet, wo alle Farben der Welt entstehen. Als wir das Fest verliessen, fragte er mich, ob ich auch das dunkle Violet seines Pullovers mischen könnte. «Sicher, Röbi, sicher.»

Auf dem Heimweg dachte ich an etwas, das der Professor in der Friedmatt gesagt hatte. Die Häufung der Einweisungen in seine Klinik hänge mit der Hetze des Alltags zusammen. Technisierung und Fortschritt seien nicht nur ein Segen, für viele Menschen bedeuteten sie eine Überforderung. Mir schien, auch in Basel laufe das Leben schneller als früher. Die Stadt hatte gerade die Grenze von 200'000 Menschen erreicht, überall wurde gebaut, gehämmert, immer mehr Autos verstopften die Adern der Stadt. Hinter uns klingelte es, ich schaute in den Rückspiegel, sah einen Drämmlifahrer schimpfen. Als ich von der Kannenfeldstrasse abbog, fragte ich mich zum ersten Mal, ob wir Basel hinter uns lassen sollen.

