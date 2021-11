Folge 10 der bz-Serie «Die Farben dieser Stadt»: Die 2010er Jahre

Farben dieser Stadt Mein Enkel fuhr mich im Gross-Papa-Mobil Teil 10 der neuen bz-Serie – «Die Farben dieser Stadt»

Die 2010er-Jahre: Nach der Pandemie bleibt Max Streuli ein grosser Wunsch.

Tobias Ehrenbold (Text), Raphael Gschwind (Illustration) und Jonas Hoskyn (Redaktion) 0 Kommentare 08.11.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Ob Renato das rote Käppi noch trägt, jetzt mit Vierzig, als Familienvater? Vor der Pandemie hat er mich oft abgeholt, hier im Altersheim neben dem Bahnhof. Er wolle mich in Bewegung halten, hat mein Enkel einmal gesagt. Und gestern am Telefon sagte er: «Mach dich auf alles gefasst, Grosspa.»

Also warte ich jetzt in meinem Zimmer, vor mir steht ein Bild von Esther, eine Fotografie mit gezacktem Rand, sie ist jung und fröhlich und schön. Seit Pfingsten 2013 ist meine Frau tot. Kurz darauf bin ich umgezogen, von Bottmingen zurück nach Basel, vom Haus ins Heim. Kinder und Grosskinder haben dann gut zu mir geschaut, jeder auf seine Weise, auch Renato.

Renato hat Jahrgang 80, fährt einen Volvo Kombi mit bequemen Sitzen und raucht, auch Marihuana, das hat er mir nicht verheimlicht. Auf einer Ausfahrt hat er mir einmal davon angeboten, das war auf dem Gempen. Ich war schon 90, musste husten und spürte ein Kribbeln, mehr nicht.

Auch das Internet hat er mal mir gezeigt, etwas mit Bildern von jungen Menschen am Tanzen und Posieren. Das heisse «Festzeit», hat er mir erklärt. Ich habe nicht verstanden, was das bringen soll.

Anderseits erkannte ich da schon einen Sog. All diese Bilder, die knappen Kleider und die kurzen Kommentare, da schaut man halt hin.

Unsere bislang letzte Tour ging ins Klybeck, das Quartier meiner Kindheit und meines Arbeitslebens. Es war ein Tag im Spätsommer, und Renato hatte sich etwas Besonderes überlegt. Wir fuhren fast bis zur Grenze. Vor einer Garage hielt er an und tippte etwas in sein Handy. Kurz darauf öffnete sich das Tor und eine Art Go-Kart erschien. «Voilà, das Gross-Papa-Mobil»», rief er und lachte schelmisch. Er spöttelte manchmal, weil ich Katholik geblieben bin. Nun setzte er sich an das Lenkrad des seltsamen Gefährts und sagte: «Ich möchte alles sehen, wovon du mir erzählt hast.» Dann kutschte er mich herum wie ein Chauffeur den Papst.

Hoch zum Zoll Otterbach fuhren wir, entlang der Wiese, wo ich Renato zum x-ten Mal erzählen musste, wie wir damals die Hitlerjugend in die Flucht geschlagen haben. Wir fuhren am Tierpark vorbei, unter der Autobahn durch, zur alten Thomy-Fabrik. Im Klybeck wurde ich wehmütig. Der 122 Meter hohe Kamin war ebenso weg wie das Schloss Klybeck und die Mietskaserne, in der Mama und ich gelebt haben. Nichts war geblieben, nicht einmal der Name meiner Ciba oder wenigstens von Ciba-Geigy.

Auf dem Klybeckquai stellte Renato den Wagen ab. Ich war überrascht, wie viele Menschen es plötzlich hatte. Früher war der Rhein keine Flaniermeile, etwa seit den 90ern schienen alle an den Fluss zu wollen, jetzt auch hier, am Ende der Stadt, unweit des Dreiländerecks. In einfachen Hütten servierten junge Menschen Getränke, der Ort war voller Leben, einige sprangen von Pfeilern in das Wasser. «Das ist eine Zwischennutzung», erklärte Renato, «wenn sie Rheinhattan bauen, müssen die Bars und die Menschen weg.» «Rheinhattan?» «Ja, Grosspa, hast du nicht von den Hochhäusern gehört, die sie in den Rhein bauen wollen? Von der Idee einer Insel sind sie weggekommen, glaub ich. Aber es wird so kommen: Luxuswohnungen für Reiche, die Armen werden verdrängt. Gentrifizierung heisst das.»

«Gentri-fizier-ung», das war eines dieser neuen Wörter, die ich nicht ganz verstand. Aber ich sagte nichts.

Renato fluchte derweil weiter. Basel sei kleingeistig, aber baue gigantisch: «Der Messe-Riegel, die Roche-Monster, der Kasten beim Bahnhof.» Mein Enkel zog an der Zigarette, dann fasste er die Stadtentwicklung in einem Dreisatz zusammen: «Für jeden Manager, der in einem der neuen Türme arbeiten wird, müssen fünf Familien das Kleinbasel verlassen, weil sie die Mieten nicht mehr zahlen können.»

«Entschuldige», sagte er, legte er den Arm über meine Schulter und drückte vorsichtig. «Erzähl lieber etwas von früher, alter weiser Mann.» Ich war nicht sicher, ob er weiser oder weisser gesagt hat.

Während der Pandemie hatte Renato ab und zu angerufen. Er fehle mir, habe ich am Schluss immer gesagt, und das stimmte. «Du mir auch», sagte er, und: «schreib dein Leben auf, Grosspa, bitte.» Das habe ich hiermit getan. Das heisst: Ich habe es versucht. Erinnerungen sind heimtückisch, immer wieder lügen sie sich selber an.

Oft dachte ich beim Schreiben an die Menschen, die mich begleitet haben, an Mama und Herrn Küttel, an Esther, an Rosa und Leo, Meier, Eggenberger und Höglin, an Hans, Ika und Robert, den Vater von Renato. Ohne sie wäre meine Stadt eine andere, ohne sie war ich isoliert, aber ich war nicht einsam in dieser merkwürdigen Zeit. Ich habe gelesen und wiedergelesen, ab und zu kam Post, Anfang Jahr die Karte von Renato und seiner Partnerin Samira. Sie verkündete die Geburt meines Ur-Enkels. Er heisst Max, wie ich. Das rührte mich. Vielleicht kann ich ihn heute sehen. Sicher fährt mich Renato zu ihm. Sonst sag ich ihm, dass ich mir das wünsche.

Morgen werde ich 100 Jahre alt sein. Doch das ist jetzt nicht wichtig. Es klopft, es geht los. Ich ziehe mich am Rollator hoch und schlürfe zur Türe, ziehe die Maske über die Nase. Ich bin geimpft, zwei Mal, mit Pfizer, ich kann raus, in die Stadt und über sie hinaus. Eine Fahrt, nur eine letzte Fahrt noch. Dann ist gut.

bz-Serie: Die Farben dieser Stadt Stadtgeschichte mal anders «Die Farben dieser Stadt – ein Leben in zehn Jahrzehnten» ist eine Serie in zehn Episoden, die vom 6. Oktober bis 8. November in der bz Zeitung für die Region Basel erscheint. Die Figuren sind fiktiv, Berührungspunkte mit der Basler Stadtgeschichte sind beabsichtigt.



Konzept, historische Recherche und Text: Tobias Ehrenbold, Illustration: Raphael Gschwind, Idee und Redaktion: Jonas Hoskyn.

Gentrifizierung und Hochhäuser. Die 2010er Jahre in Basel

Hintergrund- und Quellenmaterial zur neuen bz-Serie

Podcast zur sechsten Folge der neuen bz-Serie «Die Farben dieser Stadt» Folge 10 – Die 2010er Jahre Die Macher der Serie sprechen im Podcast über die Idee hinter der Serie Hören

Quellenmaterial und Literatur Hochparterre, 113 Hektar Chancenland, November 2019.

Basler Stadtbuch 2012-19.

Website zur geplanten Transformation des Klybeck, dem Quartier, in dem Max Streuli aufgewachsen ist: www.klybeckplus.ch

Artikel über die ehemalige Party-Website Festzeit