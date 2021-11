Folge 9 der bz-Serie «Die Farben dieser Stadt»: Die 2000er Jahre

Farben dieser Stadt Mein Sohn fragte, welches F ich am meisten liebe Teil 9 der neuen bz-Serie – «Die Farben dieser Stadt»

Die 2000er-Jahre: Max Streuli erlebt magische Nächte mit den beiden Yakins.

Tobias Ehrenbold (Text), Raphael Gschwind (Illustration) und Jonas Hoskyn (Redaktion) 03.11.2021

Mit 81 erlebte ich eine jener magischen Nächte, von denen die Stadt bis heute zehrt. Das war im November 2002, ein Geschenk von Hans, meinem ältesten Sohn. Wann war ich das letzte Mal im Stadion gewesen? Irgendwann in den 70ern, die Ära Benthaus. Für meine Rückkehr hatte Hans gute Plätze aufgetrieben, Höhe Mittellinie.

«Wie siehst Du die Chancen?», fragte ich vor dem Spiel. «20 Prozent», sagte er, «das ist Liverpool, Papa. Liverpool!»

Nach wenigen Sekunden stand es 1:0 für uns, wir fielen uns um den Hals. Dann 2:0, dann das 3:0 durch Atouba, der so unbekümmert spielte, dass ich bei jedem Ballkontakt wie von Sinnen war. Er dribbelte vor dem eigenen Tor, es gelang, alle jubelten. Noch nie hatte ich eine Menschenmenge erlebt, die so aufgeladen war. Auch ich, altes Männlein, das ich war, fluchte wüst über diesen Smicer, den Leader der Briten.

In der Pause brachte Hans Bier und Würste. «Wie geht es den Kindern?», fragte ich. «Mats ist auch hier, in der Muttenzerkurve. Olivia musste in die Kur, wieder.» Wir assen, ich fragte nicht nach, wollte die Stimmung nicht verderben und wusste keinen Rat. Die Magersucht habe ich nie verstanden. Warum wollten viele junge Frauen dieser Generation nichts essen?

«Wunderbar, dieses Stadion, nicht?», sagte Hans kurz vor Wiederanpfiff. Der St. Jakobspark war prächtig, eine andere Liga als das alte Joggeli oder der Landhof. Zum Stadion im Kleinbasel bin ich als Junger manchmal gelaufen, an der Peter Rot-Strasse konnte man dort durch eine Bretterwand spähen, vom Spiel sah ich aber nie viel. Als ich jung war, war der FC Basel keine grosse Nummer. Erst 1953 wurden sie Meister, jetzt spielte der Verein in der Champions League.

In der zweiten Halbzeit kam Liverpool auf 2:3 ran, und dann machte ausgerechnet Murat Yakin einen Fehler. Er und sein jüngerer Bruder Hakan waren die besten Spieler des FCB, das musste jeder erkennen, von blossem Auge. Sie spielten anders, raffinierter, so wie nur geborene Spieler spielen. Die beiden Basler mit türkischen Vorfahren spürten den Raum, sie sahen Möglichkeiten voraus, die allen anderen unbekannt geblieben wären.

«Muriii, nei», rief mein Sohn noch während der Aktion. Der Captain wollte tackeln, rutschte aber stümperhaft durch den Strafraum und stoppte den Ball mit der Hand. Penalty, 3:3. Aber das reichte, der FCB schaffte die nächste Runde. Grosser Jubel, lachend liefen wir mit der Menge raus.

«Welches der drei Basler F bedeutet dir eigentlich am meisten?», fragte mich Hans noch, bevor wir uns verabschiedeten. Ich verstand ihn nicht: «Welche drei F?»

«Kennst du den Witz nicht? Hinter Basel stehen die drei grossen F: Fussball, Fasnacht und Farma.»

«Aha, so.» Ich lächelte und antwortete: «Fussball, hösch.»

Eigentlich war ich nicht sicher. Die Pharma hatte etwas mit meinem früheren Beruf zu tun, obwohl sie für uns Farbchemiker auch ein Feindbild war. Aber ohne die Pharma ging in Basel wenig, der Bankberater hatte mich längst überzeugt, dass Roche und Novartis gute Anlagen sind. Letztlich stand ja auch hinter dem Erfolg des Fussballklubs die Pharma. Ohne Gigi Oeri keine Champions League, so viel stand für mich fest. Aber das hörten viele nicht gern, vor allem die Männer.

Aber abgesehen vom Geld, was bedeutete Basel die Pharma? Im Gegensatz zu ihr berührte der Fussball die Menschen. Hier war man gleich gut und dann besser als die verhassten Zürcher. Dazu passte, dass mit dem Bau des Messeturms das höchste Haus in Basel stand.

Und doch habe ich den Fussball nie so geliebt wie viele in der Stadt. Wenn ich schlagfertig genug gewesen wäre, hätte ich meinem Sohn geantwortet: «F wie Federer.» Der hatte damals noch keinen Grand Slam gewonnen, aber ich liebte sein Spiel bereits über alles. Wenn die Sonne brennt, trage ich noch heute gerne die weisse Kappe mit dem geschwungenen RF-Logo.

«Und welches ist dein liebstes F?», fragte ich meinen Sohn nach dem Triumph.

«Heute ist Fussball König», sagte er, «aber eigentlich schon die Fasnacht. Nichts berührt mich tiefer.»



Im folgenden Jahr ging ich ein letztes Mal an den Morgenstreich. Der Moment, in dem es bald ganz dunkel, bald erleuchtet, bald alles in Bewegung ist der das hatte auch für mich etwas Magisches. Esther und ich sind dann am Spalenberg gestanden, bis die Clique unseres Sohnes vorbeigezogen war. Die Märsche waren meine Sache nicht, aber ich bewunderte die Leidenschaft von Hans, und fragte mich, was er hinter seiner Larve fühlte.

In einem Essay über die Fasnacht hat Alain Claude Sulzer geschrieben, die Maske mache frei. «Vor allem frei zu denken, wozu die Zeit sonst fehlt oder nicht reif ist.» Als ich das gelesen habe, dachte ich an die Antwort, die mir mein Sohn in jener magischen Nacht gegeben hat.

bz-Serie: Die Farben dieser Stadt Stadtgeschichte mal anders «Die Farben dieser Stadt – ein Leben in zehn Jahrzehnten» ist eine Serie in zehn Episoden, die vom 6. Oktober bis 8. November in der bz Zeitung für die Region Basel erscheint. Die Figuren sind fiktiv, Berührungspunkte mit der Basler Stadtgeschichte sind beabsichtigt.



Konzept, historische Recherche und Text: Tobias Ehrenbold, Illustration: Raphael Gschwind, Idee und Redaktion: Jonas Hoskyn.



Lesen Sie am 8. November in der letzten Folge: Max Streuli sieht hippe Junge und gigantische Türme – im Basel der 2010er Jahre.

Die magischen Nächte. Die 2000er Jahre in Basel

Hintergrund- und Quellenmaterial zur neuen bz-Serie

