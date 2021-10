Folge 7 der bz-Serie «Die Farben dieser Stadt»: Die 1980er Jahre

Farben dieser Stadt Meine Tochter glaubte an das Unmögliche Teil 7 der neuen bz-Serie – «Die Farben dieser Stadt»

Die 1970er-Jahre: Ein Rentner zwischen Alter Stadtgärtnerei und Schweizerhalle.

Gestank ist mir in die Nase gestiegen, als wir in die Wattstrasse bogen. Es war nicht die Chemie, die ja auch hier um die Ecke lag. Deren Duftnoten kannte ich, bin damit aufgewachsen. Wahrscheinlich ein Windstoss von Norden her, dachte ich, dort standen die Schlachthöfe von Bell und die Kehrichtverbrennungsanlage. Die Strasse, in der unsere Tochter lebte, war kurz, vor dem Haus stand ein Metalleimer, Patent Ochsner. Man konnte damals noch gratis Dinge an die Strasse stellen, der Abfall wurde dann weggeschafft.

Nach Jahren der Fremdheit hatte uns Veronika eingeladen, in ihre WG im hinteren Teil des St. Johann, ein mir fast unbekanntes Viertel. «Mami, Papi», sie strahlte, es war ein Frühsommertag 1984, sie trug eine violette Hose, eine grüne Bluse, die Haare hennarot. Veronika war eine Musterschülerin gewesen, angepasst, lieb und schüchtern, bis zur LAP. Auch da, die besten Noten, noch besser als meine, als ich bei der Ciba die gleiche Lehre abgeschlossen hatte. Meine Tochter war eine der ersten Frauen bei den Laboranten, bis in die 60er waren nur Burschen zugelassen gewesen. Dann veränderte sie sich, sie rebellierte, wie man sagte, war gegen das Establishment, für den Umweltschutz, gegen die Multis, für die Rechte der Frau.

Eine Mitbewohnerin huschte durch den Gang. Ein junger Mann mit dunklen Locken setzte sich zu uns, an den Küchentisch, über den jemand gepinselt hatte:

«Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche»,

darunter «Che».

Wir tranken den Kaffee, den Veronika gekocht hatte, dann ging der höfliche Mitbewohner, der sich als Ste vorgestellt hatte. «Adieu, Herr und Frau Streuli», sagte er noch, und «à bientôt, Ika.» Meine Frau grinste, was mich überraschte. «Charmant, dieser Ste», sagte Esther. «Nicht wahr, Ika?» Unsere Tochter errötete, dann lachten wir, zusammen, herzhaft. Das hatten wir schon ewig nicht mehr.

Die Besuche bei Veronika wurden regelmässig. Das St. Johann erinnerte mich an das Klybeck meiner Kindheit, beide Viertel standen ganz unten im sozialen Gefüge der Stadt. Neben Veronika lebten viele Ausländer, man hörte Sprachfetzen. Ich erkannte Italienisch und Spanisch, erahnte Türkisch, Portugiesisch, Jugoslawisch. Die Mehrbesseren gingen da gar nicht erst hin. Auch ich war diesem Milieu eigentlich fremd, hatte ich doch in der Chemie gutes Geld verdient, das für ein Haus in Bottmingen, zwei Autos und exotische Reiseziele reichte.

Wir waren Bourgeois, also das Feindbild meiner eigenen Jugend. Auch ich habe Marx gelesen, bin am 1. Mai gewesen, hatte eine Romanze mit Rosa, der schönsten Kommunistin des Viertels. Davon habe ich ja bereits erzählt. Meine Frau wusste nichts davon. In der WG unserer Tochter war ich kurz geneigt, alle mit meiner rosa-roten Vergangenheit zu überraschen, aber das wäre peinlich geworden, befürchtete ich. Erinnerungen haben ein Eigenleben, und so behielt ich Rosa, Marx und die Revolution für mich.

Später hat uns Veronika einmal die Alte Stadtgärtnerei gezeigt. Der Ort war Stadtgespräch, Sehnsuchtsort und Bürgerschreck zugleich. In glasigen Gewächshäusern malten, bauten, musizierten Menschen, einer arrangierte altes Zeug, Dosen, ein Lenkrad, alte Tafeln, verdrahtete alles. «Hey Ika», grüsste er, eine Selbstgedrehte im Mundwinkel. Unsere Tochter kannte viele hier. Von einer, der sie zugenickt hatte, sagte sie leise, das sei Toya Maissen gewesen, die beste Journalistin der Stadt, von der «AZ». Diese Zeitung kaufte ich mir dann ab und zu, heimlich, im Gundeli. Die Frau am Kiosk schob mir die Arbeiterzeitung diskret unter den «Sport».

Die Frau, die wir gekreuzt hatten, schrieb über Themen, die in der bürgerlichen Presse gerne kleingehalten wurden; Homosexualität, Anti-AKW-Proteste in Kaiseraugst, AIDS, Armut in einem reichen Land. Und von der grossen Katastrophe, die Basel kurz nach unserem Besuch der Stadtgärtnerei erschüttert hat.

«An Allerheiligen 1986 heulten nachts in der Region die Sirenen auf», protokollierte Maissen und folgerte:

«Das Glück zwischen Basler Chemie und Basler Bevölkerung stürzte im Flammenmeer von Schweizerhalle in sich zusammen.»

Die Sirenen, der Gestank, der tiefrote Fluss, die toten Fische darin, die Trauer und Wut, die Demonstrationen, das hat mich tief berührt. Und ich fragte mich: War ich mitschuldig an Schweizerhalle?

Zu meiner Verteidigung hätte ich sagen können: Ich war 1986 nicht mehr Teil der Basler Chemie, vor fünf Jahren hatten sie mich pensioniert, frühzeitig, mich, den alten Farbchemiker, brauchte man nicht mehr bei der Ciba-Geigy. Und sowieso passierte die Katastrophe bei der Sandoz, dem Chemiekonzern mit Sitz im St. Johann, einem Konkurrenten. Zudem explodierten Fässer mit Pflanzenschutzmitteln, 1351 Tonnen davon verbrannten. Mit Agrochemikalien hatte ich wirklich nie etwas zu tun gehabt.

Aber ich wusste, das Gegenteil war auch wahr. Man konnte das Unheil kommen sehen. Die Farbnoten im Rhein, die penetranten Gerüche, das gehörte dazu in Basel, und es gab Unfälle, immer wieder, auch in meiner Firma.

Bräunliche Harzteppiche auf dem Fluss, Schwefel-Gas-Wolken, Explosionen mit Verletzten. In meiner Generation galt das als Preis für Fortschritt und Wohlstand.

Die Jungen sahen das anders und uns Alten packte an Allerheiligen 1986 der Schrecken.

Kurz nach Schweizerhalle habe ich zu malen begonnen. Zunächst geometrische Flächen, auf die ich selbstgemischte Farben auftrug. Damit kannte ich mich ja aus. Später machte ich Collagen, eine Ausstellung über Jasper Johns im Kunstmuseum hatte mich 1989 auf die Idee gebracht. Als Leinwand für meine Farben arrangierte ich nun Papier, dem einst Prestige und Wert beigemessen wurde, nun stand es für eine verschwundene Welt: meine Bände der Ciba-Rundschau, Stapel mit Seiten, die ich aus der National-Zeitung gerissen hatte, den Gattermann, die Bibel des organischen Chemikers.

Wenn ein Bild fertig war, legte ich es in eine Mappe aus Pappe, auf die ich in meiner unleserlichen Klaue schrieb: «Nicht die Niederlagen sind unser Untergang, sondern die Auseinandersetzungen, die wir nicht geführt haben.» Den Satz hatte ich bei einem Besuch im St. Johann gelesen, er prangte an der Alten Stadtgärtnerei, kurz nachdem die Polizei im Juni 1988 das Areal geräumt hatte.

Mein Werk blieb schmal und dilettantisch, es ist bis heute mein Geheimnis. Nur Esther habe ich einige Bilder gezeigt. Am besten gefiel ihr der türkise Rombus, gemalt auf Seiten aus «Dr Glai Nazi», so hiess die Kinderseite unserer Tageszeitung, vor der Fusion zur Basler Zeitung. «Im Herzen bist du halt doch ein Künstler, Max», sagte meine Frau, «e Kinschtler.» Was werden wohl unsere Kinder von der beigen Mappe mit meinen Bildern denken, wenn ich einmal nicht mehr bin? Vielleicht kann Ika etwas damit anfangen.

bz-Serie: Die Farben dieser Stadt Stadtgeschichte mal anders «Die Farben dieser Stadt – ein Leben in zehn Jahrzehnten» ist eine Serie in zehn Episoden, die vom 6. Oktober bis 8. November in der bz Zeitung für die Region Basel erscheint. Die Figuren sind fiktiv, Berührungspunkte mit der Basler Stadtgeschichte sind beabsichtigt.



Konzept, historische Recherche und Text: Tobias Ehrenbold, Illustration: Raphael Gschwind, Idee und Redaktion: Jonas Hoskyn.



Lesen Sie am 25. Oktober in der nächsten Folge: Max Streuli verhockt in alten Beizen – im Basel der 1990er Jahre.

Schweizerhalle und Stadtgärtnerei. Die 1980er Jahre in Basel

Hintergrund- und Quellenmaterial zur neuen bz-Serie

Schweizerhalle-Unglück und die Alte Stadtgärtnerei in Bildern

Bilder vom Schweizerhalle-Unglück an Allerheiligen 1986. Keystone
Die Alte Stadtgärtnerei war Sehnsuchtsort und Bürgerschreck zugleich. Keystone
Die Alte Stadtgärtnerei war Sehnsuchtsort und Bürgerschreck zugleich. Claude Giger

