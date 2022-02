Basler Fasnacht Trotz Lockerungen: Es wird keine BVB-Fahrten an den Morgenstreich geben Wie bereits letzte Woche kommuniziert, bleibt der normale Fahrplan der Basler Verkehrsbetriebe während den «drey scheenschte Dääg» bestehen. Maximilian Karl Fankhauser 17.02.2022, 14.11 Uhr

An der Fasnacht werden die Trams und Busse der BVB nicht an den Morgenstreich und spät in der Nacht fahren. Kenneth Nars

Es gibt eine Fasnacht! Und zwar so, wie sie sich die wenigsten vorgestellt haben. Keine Sperrstunde, Musizieren bis in die Nacht und keine weiteren grossen Einschränkungen. Eine Frage, die sich aber bis jetzt noch stellt: Wie kommen die aktiven und passiven Fasnächtlerinnen und Fasnächtler an den Morgenstreich und wie kommen Sie zu später Stunde wieder zurück?