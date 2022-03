Basel: Ukraine-Aktionen sollen von der Fasnächtler-Basis kommen

Basler Fasnacht 2022 Ukraine-Aktionen sollen von der Fasnächtler-Basis kommen In Basel wird es kein koordiniertes Zeichen gegen den Krieg geben. Die Cliquen sind aber auf Ideensuche. Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 01.03.2022, 18.22 Uhr

Die Putin-Thematik wie hier bei den Basler Dybli an der Fasnacht 2015 wird bei den diesjährigen Sujets fehlen. Über Aktionen sind sich die Cliquen unterdessen noch am beraten. Roland Schmid

Rund fünf Flugstunden von Basel liegt der Flughafen Kiew Borispol entfernt. Es herrscht ein Krieg, so nahe an der Schweiz, wie es ihn seit den Jugoslawienkriegen nicht mehr gegeben hat. Seit Ausbruch finden in Basel täglich Mahnwachen auf dem Marktplatz statt, am Samstag gab es eine Demonstration. Nun soll am nächsten Montag die Basler Fasnacht mit dem Morgenstreich beginnen. Ein guter Zeitpunkt, um auf die schlimme Thematik im grösseren Rahmen aufmerksam zu machen? Die Basler Regierung hat bereits am vergangenen Donnerstag ein Zeichen gesetzt und sich mit der Ukraine solidarisiert.

Hierbei wurde am Rathaus eine Fahne mit den Nationalfarben der Ukraine hochgezogen, die Flagge des Landes wurde zudem auf die Mauern des Basler Regierungssitzes projiziert. Mit diesen Aktionen haben wir bereits letzte Woche offen Stellung zur Situation bezogen», sagt Regierungssprecher Marco Greiner. Regierungspräsident Beat Jans habe in Interviews die Stellung des Kantons ausserdem erläutert. «Die Fasnacht kommt vom Volk aus», sagt Greiner. Deswegen wolle die Regierung niemandem vorschreiben, wie er mit dieser Situation an den «drey scheenschte Dääg» umzugehen habe, sie weiss aber um die Eigeninitiative der Fasnächtlerinnen und Fasnächtler.

Vorschläge gäbe es bereits ­genügend

Derweil gibt es innerhalb der Fasnachtsszene bereits mehrere Ideen, wie man der Kriegssituation würdig werden kann und dennoch eine Fasnacht zelebrieren darf. Einige sind bereits bis zum Fasnachts-Comité durchgedrungen. «Die Vorschläge reichen von einem Friedensfeuer auf dem Marktplatz über 15 Minuten ohne Fasnachtsmusik jeden Tag, bis hin zur Idee, die Glocken vor dem Morgenstreich läuten zu lassen», sagt Obfrau Pia Inderbitzin. Das Comité ist sehr betroffen und versteht, dass die Fasnächtler Solidarität zeigen wollen. «Es ist der Entscheid eines jeden Einzelnen, wie er das handhaben will.» Genauso wie es ein persönlicher Entscheid sei, an der Fasnacht teilzunehmen.

Auch bei den Cliquen gibt es Überlegungen, mit Aktionen den Leidenden zu gedenken, sagt Basler-Bebbi-Obmann Guy Macquat. «Wir und einige Cliquen suchen Wege, entschieden ist aber noch gar nichts.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen