Fasnacht Ätzende Dusche für Guggenmusikanten Eine Prostituierte übergoss während des Endstreichs in der Webergasse spielende Guggenmusiker mit Javelwasser. Fabian Schwarzenbach 10.03.2022, 19.22 Uhr

Eine Anwohnerin übergoss die Guggen mit Javelwasser. Symbolbild: Juri Junkov

Die beiden Guggen «Hunne» und «Funatiker» liefern sich regelmässig zwei Stunden vor dem Ändstraich eine «Battle». Der englische Begriff für Kampf ist rein musikalisch zu verstehen. Eine Gugge spielt ein Lied, da-rauf reagiert die andere. Das Publikum wählt mittels kräftigerem Applaus die Sieger-Gugge. Doch am vergangenen Donnerstagmorgen um 2 Uhr wurde es einer Anwohnerin zu bunt und sie griff zu einem radikalen Mittel. Sie leerte eine Flasche Javelwasser aus dem Fenster und übergoss damit mindestens zwei Musikanten. Die beiden Personen wurden bei diesem Anschlag nicht verletzt. Allerdings sind die Kostüme sowie die Larven unbrauchbar geworden. Javelwasser ist ein Bleichmittel, das auf der Haut Rötungen und Reizungen verursachen kann und im schlimmsten Fall ätzend wirkt.

«Es kann nicht sein, dass sich die Webergasse zum Ghetto entwickelt.»

Andrea Strähl, Anwohnerin

Entsprechend aufgebracht sind die Mitglieder der beiden Guggen. Die zugezogene Kantonspolizei stellte lediglich einen Eimer sicher, der nach Javelwasser roch. Genaueres konnte Polizeisprecher Stefan Schmitt nicht sagen und verwies an René Gsell. Der Mediensprecher der Basler Staatsanwaltschaft bestätigte den Vorfall. «Es ist aber keine Anzeige eingegangen», ergänzt er, weshalb nicht ermittelt wird. Diese soll aber am heutigen Freitag noch eingereicht werden.

Vorfall erhöht Druck auf Exekutive

Für Andrea Strähl, die ebenfalls im Gebiet wohnt und zur Tatzeit vor Ort war, ist der Vorfall ein weiterer Punkt in einer langen Liste. Sie ist Urheberin einer Petition, in der von der Regierung eine Aufwertung der Webergasse gefordert wird. Drogenhandel, Prostitution und deren Begleiterscheinungen wie Geschrei und Kriminalität sind den Anwohnenden schon lange ein Dorn im Auge. Die Verwaltung beobachte und analysiere die Situation, war laut Strähl zusammenfassend die Antwort der Exekutive, die durchaus Verständnis für die angespannte Situation zeige. Nun geraten die Regierung und die Verwaltungsabteilung Stadtentwicklung durch diesen Vorfall weiter unter Druck.

Bei der Anwohnerin soll es sich nach mehreren übereinstimmenden Aussagen um eine ausländische Prostituierte handeln, die in der besagten Liegenschaft ein Zimmer gemietet hat. Hauseigentümer in die Pflicht nehmen Im Haus seien die Zimmer mehrheitlich an Sexarbeiterinnen vermietet worden, die dort auch ihre Dienste anbieten würden. Daher sei auch die Hausbesitzerin, in die Verantwortung zu ziehen, fordern die Petitionäre. Ob die beiden Guggen ihre «Battle» nächstes Jahr wieder am selben Ort durchführen werden, bleibt offen. Andrea Strähl meint dazu: «Es kann nicht sein, dass sich die Webergasse zum Ghetto entwickelt.»