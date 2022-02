Fasnacht Das Hüst und Hott der Basler Magistraten Beat Jans erklärt, weshalb die Regierung für die Basler Fasnacht erneut die Regeln geändert hat. Verwirrung gibt’s um die ÖV-Nachtfahrten. Hans-Martin Jermann und Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 17.02.2022, 21.14 Uhr

Auch die SBB prüfen Extrafahrten an die Basler Fasnacht. Der Chienbäse fand 2019 letztmals statt.

Als die Basler Regierung vor Wochenfrist die Eckwerte zur Fasnacht bekanntgab, war der Tenor klar: Man werde an diesen Regeln festhalten, auch wenn der Bundesrat weitere Lockerungen beschliessen sollte. Bekanntlich hat dieser am Mittwoch fast alle Coronamassnahmen fallen gelassen. Wodurch sich die Basler Regierung bemüssigt sah, die Regeln für die Fasnacht erneut anzupassen: Im Gegensatz zur Ankündigung vor Wochenfrist gibt es nun doch keine Sperrstunde um 1 Uhr, zudem dürfen in den Cliquenkellern doch Nicht-Mitglieder bewirtet werden (bz von gestern).

Entspannung auf Intensivstationen

Doch wie kam es zu diesem Meinungsumschwung? Regierungspräsident Beat Jans begründet diesen mit dem Trend zur Entlastung in den Spitälern. Auf den Intensivstationen im Stadtkanton mussten in den vergangenen Tagen im Schnitt noch sechs bis acht Personen wegen einer Covid-Erkrankung behandelt werden. Das sind weniger als in der Vorwoche, als die Regierung über die Durchführung der Fasnacht orientiert habe, führt Jans aus. Er verweist zudem auf die abnehmenden Hospitalisationszahlen und die von den Experten und Bundesbehörden in diesem Zusammenhang geäusserte Zuversicht. «In dieser Woche ist viel passiert. Wir sind daher zum Schluss gekommen, eine neue Einschätzung der Lage vorzunehmen», betont Jans.

Vor Wochenfrist sagte Jans’ Kollege Lukas Engelberger an der Medienkonferenz auf die Frage, was die Regierung bei einer verbesserten epidemiologischen Lage tun werde: «Wir werden die ergriffenen Massnahmen nicht anpassen.» Man könne die hohen Fallzahlen und Hospitalisierungen nicht einfach auf Knopfdruck beenden.

Der Redebedarf an der eiligst einberufenen Sondersitzung der Regierung als Reaktion auf den Bundesratsentscheid war gross: «Ja, wir haben Diskussionen geführt und Szenarien gegeneinander abgewogen», verrät Jans. Man sei sich bewusst gewesen, dass man der Regierung wohl ein Hüst und Hott bei der Fasnacht vorwerfen würde. Allerdings habe sie sich immer auf die neusten Fakten gestützt und am Konzept (kein Cortège, 72 Stunden Gässle) festgehalten.

Regierung will keinen Nacht-ÖV an der Fasnacht

«Die Botschaft bleibt die Gleiche: Es soll eine Fasnacht primär für die Aktiven geben», betont Jans. Dies bleibe trotz Aufhebung der Sperrstunde so. «Wir gehen davon aus, dass wesentlich weniger Besuchende an die Fasnacht strömen als in normalen Zeiten.» Dies ist auch deshalb der Fall, weil es dieses Jahr keine ÖV-Extrafahrten in der Nacht und weniger Gelegenheitsbeizen geben wird.

Bei den Basler Verkehrsbetrieben (BVB) sei es auch aus organisatorisch-logistischen Gründen kaum möglich, jetzt noch ein Nachtangebot für die Fasnacht auf die Beine zu stellen, betont Jans. «Auch aus epidemiologischen Gründen wollen wir beim Konzept ‹eine Fasnacht für die Aktiven› bleiben.» Doch selbst das mit den ÖV-Spezialfahrten ist nicht in Stein gemeisselt. Zwar sagt auch BVB-Sprecherin Sonja Körkel: «Der Regierungsrat hat vergangene Woche entschieden, dass die BVB keine Frühfahrten an den Morgenstreich und keine Spätfahrten in den Nächten durchführen soll.»

Diesen Entscheid habe man akzeptiert und den Fasnachtsfahrplan geplant. «Eine Änderung ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr möglich, da die Planung eine entsprechende Vorlaufzeit benötigt», sagt Körkel. Dies würde vor allem die Personalplanung betreffen. Laut Informationen der bz ist man bei den BVB allerdings mit Hochdruck daran, zumindest für den Morgenstreich doch noch Tramfahrten in die Stadt anzubieten.

BLT-Chef gibt sich als «Freund der Fasnacht»

Demgegenüber kann die Baselland Transport AG (BLT) aus dem Vollen schöpfen. «Die BLT ist parat. Wir sind Freunde der Basler Fasnacht», verkündet BLT-Direktor Andreas Büttiker. Die Dienstpläne für die Morgenstreichfahrten würden bereits stehen. Das Fahrdienstpersonal ist und bleibt eingeteilt. «So sind wir in der Lage, diese Fahrten auch sehr kurzfristig durchzuführen.» Es fehle nur ein Hinweis der Basler Regierung und die Fahrten würden stattfinden. Auch auf die Spät- und Nachtfahrten ist die BLT vorbereitet. Büttiker kann sich während der Fasnacht eine partielle Lösung vorstellen. «Wir stehen mit den BVB in engem Kontakt.»

«Wir sind mit dieser Planung natürlich ein Risiko gefahren», sagt Büttiker. «Dennoch haben wir uns aus Eigeninitiative und in der Annahme, die Basler Fasnacht findet statt, so disponiert, dass wir bereit wären.» Der BLT-Direktor spürt das Bedürfnis der Menschen, endlich wieder an einer grossen Freizeitveranstaltung teilnehmen zu können. Die SBB schliesslich stehen nach den Planänderungen bei der Fasnacht ebenfalls in engem Kontakt mit dem Kanton. Es müssen noch Abklärungen getroffen werden, weswegen keine definitiven Lösungen vorgestellt werden können, heisst es bei der Medienabteilung. Je nach Antwort der Regierung stehen die Fahrten aber bereit.

