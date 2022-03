Fasnacht Hommage an die Basler Laternenmalerei Die Galerie Eulenspiegel lässt mit handbemalten Fotobüchern und einer Ausstellung knapp zwei Jahrzehnte Fasnachtslaternen auferstehen. Mélanie Honegger 07.03.2022, 05.00 Uhr

Schon 2015 ein Laternenmotiv: Wladimir Putin. zvg/Romano Hänni

Was hat die Basler Bevölkerung in den vergangenen Jahren am meisten beschäftigt? Eine mögliche Antwort bietet ein Besuch der Laternenausstellung, die während der Basler Fasnacht auf dem Münsterplatz stattfindet. Ein Jahr später sind die Motive allerdings meist wieder in Vergessenheit geraten.

Anders ist das in der Galerie Eulenspiegel, in der es nun einen besonderen Rückblick zu sehen gibt. Galerist Gregor Muntwiler widmet seine Ausstellung «Magische Laternen» der Basler Fasnachtslaternenkunst. In seiner Galerie sind dreiteilige Unikat-Künstlerbücher zu sehen, die Bildstrecken zu den Laternenausstellungen von 2003 bis 2019 umfassen. Die Bücher ­zeigen mehr als 600 Fotografien aus den vergangenen zwei Jahrzehnten, parallel dazu gibt es eine Fotoverkaufsausstellung.

Seit Jahren ein beliebtes Sujet: Wladimir Putin

Besonders interessant sind die zu Themengruppen arrangierten Fotografien: Sie zeigen, welche Exponenten und Sujets über die Jahre hinweg präsent waren. Zu den zeitlosen Motiven gehört der Baslerstab, der immer wieder verewigt wird. Sogar eine eigene Serie mit Kunstzitaten ist im Buch zu finden.

Ebenso spannend sind die politischen Sujets, die viel über die jeweilige Entstehungszeit aussagen. Schon vor sieben Jahren wurde Wladimir Putin abgebildet – ein Motiv, das dieses Jahr mit Sicherheit erneut auftaucht.

Für das Kunstprojekt hat Typograf Romano Hänni mit vier Basler Laternenkünstlerinnen und -künstlern zusammengearbeitet. Mirjam Pierig, Pascal Joray, Hans «Dätt» Marti und Freddy Oettli haben mit ihren Laternen und Buchbemalungen kleine Kunst­werke geschaffen. An jedem Buch haben drei der vier Personen mitgewirkt. Die Bücher sind in einer kleinen Laterne verpackt, die sich anknipsen lässt.

Unikate: Minilaterne mit Fotobuch. zvg/Romano Hänni

Die erste Auflage umfasst 60 Exemplare. Die aufwendige Herstellung schlägt sich im Preis der Unikate nieder. Wer das dreiteilige Künstlerbuch inklusive Laterne und Schuber erwerben will, muss tief in die Tasche greifen: Das ganze Set kostet ­satte 3400 Franken. Abhilfe schafft da nur die frei zugäng­liche Ausstellung.

Magische Laternen Galerie Eulenspiegel, Basel.

Bis 26. März.

www.galerieeulenspiegel.ch