Im Baselbiet werden Fasnachtsumzüge geplant

Fasnacht Noch ist die Hoffnung nicht gestorben: Im Baselbiet sind Umzüge geplant Pratteln wartet auf den Entscheid zur Abschaffung des Zertifikats, Ettingen arbeitet mit einem Schutzkonzept – so planen die Baselbieter Fasnächtler. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 10.02.2022, 05.00 Uhr

Ein Bild aus vergangenen Tagen, das dieses Jahr aber wieder zu sehen sein könnte: der Prattler Fasnachtsumzug. Benjamin Wieland

(14. Februar 2016)

Die Zertifikatspflicht könnte schon bald enden ­– die Kantone sind sich zwar noch uneins, doch im Baselbiet scheinen vor allem Fasnächtlerinnen und Fasnächtler darauf zu hoffen. So etwa in Pratteln: Dort wird derzeit ein Umzug geplant.

«Momentan sind wir zwar noch an der Vorbereitung unseres Plans B, und wir warten auf die Bewilligung von Kanton und Gemeinde, damit wir sicher etwas Fasnächtliches durchführen dürfen», schreibt Peter Lüdin, Obmann des Prattler Fasnachtskomitees, auf der Website, «die Aussicht auf mehr wäre aber der Hammer.» Mehr – das wäre der Sonntagsumzug, der am 6. März um 14 Uhr beginnen würde.

Das bedeutet für die diversen Wagencliquen, Pfyffer, Tambouren, Schissdräckzügli und Guggenmusiken, die sich bereits für den Umzug angemeldet haben, knapp vier Wochen Vorbereitungszeit. «So wie ich aber die Prattler Cliquen kenne, sollte dies das kleinste Problem sein», schreibt Lüdin weiter. Besonders für die Wagencliquen ist der Bau und die Vorbereitung nun aber mit grossem Aufwand verbunden.

Schutzkonzept statt abwarten

Dieser könnte umsonst sein, sollte schliesslich doch kein Umzug möglich sein. Doch das Komitee zeigt sich im Schreiben auf der Website überzeugt: Man meine, dass es sich lohnt, die Fühler auf einen Umzug auszurichten. Weiter sollten das Schneemaaverbrenne und der Fackelumzug möglich sein.

Ebenfalls mit einem Fasnachtsumzug rechnet das Fasnachtskomitee Ettingen. Dieses wartet aber mit einer Entscheidung nicht bis 17. Februar zu, sondern hat bereits beschlossen, dass der Umzug vom 27. Februar mit einem Schutzkonzept durchgeführt wird. Zutritt zum abgesperrten Umzugsbereich erhält nur, wer eines der limitierten Fasnachtsabzeichen erworben hat und geimpft, genesen oder getestet ist. Mit einem Bändelikonzept analog zur Basler Herbstmesse werden die Besuchenden an vier Eingängen kontrolliert.

Am 28. Februar soll in Ettingen ausserdem der Kindermaskenball stattfinden können – dies aber draussen auf dem Schulhausplatz, damit die Schutzmassnahmen eingehalten werden können. Auch eine Beizenfasnacht soll es geben.

In anderen Gemeinden sind die Aktivitäten während der Fasnachtstage noch nicht ganz klar. So etwa in Sissach, wo das Fasnachtskomitee mit einem Farbsystem auf seiner Website kategorisiert, wie es um die Anlässe steht: Grünes Licht gibt es für Schnitzelbänke am 7. März, die Konfettischlacht und den Kindermaskenball am darauffolgenden Tag sowie «dr Ursprung» am 9. März. Rot markiert sind die abgesagten Umzüge und die Chluri-Verbrennung. Für einige Anlässe bleibt noch Hoffnung: Der Morgenstreich (7. März) sowie das Guggenkonzert sind noch in Abklärung.

