Der Chienbäse 2022 kann stattfinden

Fasnacht «Wenn man keine Hoffnung hat, ist alles verloren»: Chienbäse kann doch stattfinden Bereits vor Wochen wurden der Liestaler Fasnachtsumzug und der Chienbäse abgesagt. Nun sollen sie doch stattfinden. Reicht die Zeit noch aus? Kelly Spielmann 17.02.2022, 16.57 Uhr

Dieses Jahr findet der Chienbäse wieder statt – jedoch ohne Wagen und nur mit Besen. Juri Junkov (18. 02. 2018)

Drei Jahre ist es her, als Baselbieterinnen und Baselbieter zum letzten Mal eng aneinandergedrückt im Liestaler Stedtli standen und darauf warteten, dass die flammenden Wagen und Besen durchs Törli an ihnen vorbeigetragen und -gezogen wurden. Seit 10. März 2019 wurde der Chienbäse-Umzug nicht mehr durchgeführt. Danach sah es auch dieses Jahr aus, eine Absage wurde bereits vor Wochen kommuniziert.

Doch am Donnerstag kam die Meldung, auf die Fasnächtler kaum noch zu hoffen getraut hatten: Der Chienbäse am 6. März wird stattfinden wie auch der Umzug am Nachmittag. Zwar beide mit Einschränkungen: Beim Chienbäse werden keine Wagen fahren, und die Strecke des Fasnachtsumzugs wird kürzer sein als in anderen Jahren.

Dennoch ist die Freude gross: «Wir sind wirklich sehr glücklich, dass die Lage diese Wende genommen hat», sagt Martin Klaus, Präsident des Liestaler Fasnachtskomitees. Trotz der Tatsache, dass Umzug und Chienbäse eigentlich bereits vor Wochen abgesagt wurden, habe man die Hoffnung behalten: «Wenn man keine Hoffnung hat, ist alles verloren.»

Jetzt muss gebaut und gebunden werden

Nun bleiben noch etwas mehr als zwei Wochen bis zum Fasnachtssonntag. Reicht das für die Organisation, den Bau der Fasnachtswagen und das Binden der Besen? «Das kommt jetzt auf die Moral und Motivation der Chienbäseträger und Wagencliquen an», sagt Klaus, «in den Rückmeldungen, die ich bisher erhalten habe, waren die durchaus vorhanden.»

Seit zwei Wochen, als der Bundesrat angekündigt hat, dass es Lockerungen geben könnte, sei man ausserdem dabei, mit der Planung von der 3G-Fasnacht zum jetzigen Entwurf überzugehen. Geplant wurde zuvor mit einer Absperrung des Stedtli und Zertifikatspflicht für alle Fasnachtsanlässe. «Wir haben versucht, das Optimum aus der damaligen Situation herauszuholen», sagt Klaus.

Nun sei man dabei, Termine für das Binden der Besen festzulegen und das Holz zu organisieren. Für den Umzug hätten sich schon Cliquen gemeldet, welche für eine reduzierte Fasnacht erst abgesagt hatten. Man rufe nun alle anderen Cliquen mit Wagen auf, ebenfalls teilzunehmen.

Mit dem Programm sei man «sehr happy»

Eine Hürde sei unter anderem noch die Prüfung der Wagen: Sie müssen den Sicherheitsvorschriften entsprechen. Martin Klaus ist zuversichtlich, dass alles rechtzeitig klappt.

Auch müssten sich nun bestimmt einige Fasnächtler um Ferien bemühen, die dieses Jahr keine genommen hätten, weil sie nicht mehr an eine Fasnacht glaubten, so Klaus. «Oder sie stecken in der Zwickmühle: Fasnacht oder wie geplant Skifahren?» Alles in allem werde es aber eine «ordentliche Fasnacht» geben, ist er sicher. Mit dem Programm sei man «sehr happy».

Neben dem Fasnachtssonntag vom 6. März finden am 9. März der Kinderfasnachtsumzug und am 12. März der Cherus, ebenfalls ohne grössere Einschränkungen, statt.