Dr Voord’Raab: E Druggedde zum Schluss!

Fasnachtskolumne E Druggedde zum Schluss! Dr Voord’Raab berichtet jeden Tag von seinen Erlebnissen auf der Gasse im Vortrab. Dr Voord’Raab 10.03.2022, 05.00 Uhr

Der Fasnachtsmittwuch fühlte sich zum ersten Mal wieder nach Normalität an. Bild: Juri Junkov (Basel, 9. März 2022)

Dr Voord’Raab sitzt gerade im Holzhüttli und versucht konzentriert, diese Zeilen niederzuschreiben. Gar nicht mal so einfach bei der ganzen Dudelsackmusik mit begleitendem Gejohle. Tja, da hat sich der Vogel einen aufgebunden. Mit Reggeaton im Ohr versuche ich, die letzten drei Tage Revue passieren zu lassen. Dies gestaltet sich eher schwierig.

Wieso? So recht kann ich das Ganze nicht einordnen. Zwei Freinächte und eine, die noch kommt. Fremdes Terrain! Doch einmal mehr an dieser Fasnacht könnte das Wetter nicht besser sein. «Dr Petrus ysch halt doch Balser» beschreibt es meine Mamme sehr treffend. Im Unterschied zu den zwei vorderen Tagen ist es sogar sehr warm. Und beim zweiten Halt vor der Schlüssel-Zunft fühlt es sich zum ersten Mal wieder ein wenig nach Normalität an. Kaum Durchkommen, Stau und viele Menschen. Also zumindest in den Strassen.

Die Beizen sind halt eher dürftig gefüllt (daran gemessen, wie schnell ich zum Waggis komme). Doch ich will mich nicht beklagen. Es ist eine Fasnacht von Fasnächtlern für die Fasnächtler. Denn das Ganze hat auch seinen Charme. Ist man es sich gewohnt, kaum durchzukommen, am Morgenstreich unzählige Blitzlichter in der Larve zu haben und auf Haufenweise Zivilisten zu treffen, so hat diese ihren absoluten Reiz.

Es ist schön, auch wieder einmal untereinander zu sein. Denn sind wir mal ehrlich: Mehr Fasnacht geht nicht! Riesiger Jubel, wenn die Junge Garde durchläuft und sorglos durch die Innerstadt ziehen.

Die Fasnacht 2022 war eine sehr spezielle Erfahrung. Für Jeden und Jede, die darauf angesprochen werden. Zuerst nicht greifbar, dann sehr emotional. Sehr gut zu sehen an meinem Mitbewohner aus Luzern, der seine Basler-Fasnachts-Premiere feierte und so begeistert war, dass er sich als Tambour anmeldete (ihm war nicht ganz bewusst, dass er rund 20 Märsche auswendig lernen muss, um am nächsten Morgenstreich mittrommeln zu dürfen).

Doch nun muss ich los. Das Essen wird langsam kalt (ich werde bereits stückchenweise gefüttert) und die mentale Vorbereitung auf den Endstreich beginnt.