Fazit Ein Hitzesommer zwischen Rekorden, Neuanfängen und Abschieden: Die Basler Buvetten ziehen Bilanz Mit dem Herbstbeginn endet die Saison der Basler Buvetten. Nach dem Hitzesommer 2022 ziehen die meisten von ihnen eine positive Bilanz. Julian Förnbacher 03.10.2022

Das Fazit bei den Buvetten-Betreibern fällt grösstenteils positiv aus. Keystone

Das Wetter nasskalt, das Wasser nicht mehr übersäht mit Wickelfischen und auch an den Uferpromenaden nimmt der Menschenauflauf ab: Am Rhein ist der Herbst aufgezogen. Das macht sich auch daran bemerkbar, dass die beliebten Buvetten allmählich ihre Pforten schliessen.

Gemäss Bewilligung dürfen sie im Oktober noch öffnen – dazu muss jedoch auch die Witterung mitspielen. Erste Buvetten haben ihre Saison schon beendet, andere folgen bis Mitte Monat. Alle dürfen sie zurückblicken auf einen Sommer, der Einheimische wie Touristen in Scharen an die Buvetten gelockt hat.

«Wie viele Gastrobetriebe hatten auch die meisten Buvetten zunächst Probleme, Personal für den Sommer zu finden.»

Die bz hat das regnerische Wochenende genutzt, um bei den Buvetten-Betreibern ein Fazit zur Saison 2022 einzuholen. Und dieses fällt grösstenteils positiv aus. So sagt Milo Schwager von der Saint Louis Buvette stellvertretend: «Wir sind alle sehr zufrieden. Diese Saison war aussergewöhnlich, vor allem, was das Wetter betrifft.» Durch das prächtige Wetter sei der Ansturm deutlich grösser gewesen als man vor der Saison erwartet hatte. Entsprechend sei dem Personal einiges abgefordert worden.

Ohnehin habe sich die Suche nach Mitarbeitenden in diesem Jahr als Herausforderung erwiesen: «Wie viele Gastrobetriebe hatten auch die meisten Buvetten zunächst Probleme, Personal für den Sommer zu finden. Wir konnten aber zum Glück ein tolles Team zusammenstellen und sind gut durch die Saison gekommen», sagt Francesco Di Grazio von der Buvette Piccolo Cibo am St.-Alban-Rheinufer, die ihre Saison bereits beendet hat und am Montag abgebaut wird.

Hitze als Publikumsmagnet – aber nicht für alle

Den Wetterumbruch, der dazu führt, dass man nun während der letzten Buvetten-Wochen teils nicht mehr jeden Tag öffnen könne, nehmen die Betreiber gelassen. So sagt Simon Baudenbacher von der Oetlinger Buvette: «Es wäre naiv zu denken, dass es über eine ganze Saison immer nur schönes Wetter gibt. Wir nehmen die vergangenen Monate gerne mit und hoffen, dass wir nun noch einige schöne Herbsttage am Rhein verbringen dürfen.»

Auch die Neulinge in der Buvetten-Szene blicken positiv auf ihre Feuertaufe im Hitzesommer 2022 zurück. Andreas Schmidt aus dem neuen Betreiber-Team der Dreirosen Buvette sagt: «Dank dem wunderbaren Wetter hatten wir eine tolle erste Saison.»

Doch nicht alle konnten von der Hitze profitieren – wesentlicher Teil der Erfolgsformel scheint der Rhein als Abkühlungsquelle gewesen zu sein. So sagt Caroline Rouine von der Marina, die zwar eigentlich keine Buvette ist, im Volksmund aber oft zu diesen gezählt wird: «Weil man im Hafen schlechter schwimmen kann, hatten wir leider nicht einen derartigen Rekordsommer, wie ihn die übrigen Buvetten wohl hatten. Es war schlicht zu heiss.»

Abschied bei der Flora Buvette

Die Flora Buvette am Kleinbasler Rheinufer bekommt nächstes Jahr neue Betreiber. zvg

Während sich die anderen Buvetten nur für einige Monate verabschieden, endet für die Flora Buvette die letzte ihrer zehn Saisons unter Bewirtung durch das Restaurant Zum goldenen Fass. So wurde am Donnerstag bekannt, dass die aktuellen Betreiber genauso wie 15 weitere Interessenten im Ausschreibungsverfahren zur Neuvergabe der Bewilligung für den Standort glücklos blieben. Der Zuschlag geht stattdessen an die Wyniger-Gruppe, welche die erste klimaneutrale Buvette Basels installieren wird.

«Die Enttäuschung ist gross. Wir haben diesen Ort geliebt, enorm viel Herzblut reingesteckt und bis zuletzt gehofft, dass wir bleiben dürfen», so Bettina Larghi vom «goldenen Fass». Die aktuellen Betreiber mussten sich nun mit dem zweiten Platz begnügen. «Das müssen wir akzeptieren und wir wünschen der Wyniger-Gruppe alles Gute», sagt Larghi und ergänzt: «Wir hätten uns aber gewünscht, dass eher ein kleiner Betrieb aus dem Quartier zum Zug kommt.»

Die Buvette sei für ihr Restaurant, welches über keine Aussenplätze verfügt, die ideale Ergänzung für den Sommer gewesen. Nun müsse man sich nach einer neuen Lösung umsehen. «Unsere Fühler sind ausgestreckt und die Motivation da, wieder etwas zu starten», so Larghi.

Dem Vergabeprozess kann sie indes nicht nur Positives abgewinnen: «Wir wussten von Anfang an, dass nach zehn Jahren neu ausgeschrieben wird. Doch, dass man sich mit der Entscheidung so lange Zeit liess, macht die Planung schwierig.» Den Frust wolle man nun schnell verdauen – und die letzten Tage bis zum Schlussapéro am 16. Oktober geniessen: «Wir hatten zehn unvergessliche Jahre und der tolle Sommer 2022 war ein würdiger Abschluss.»

