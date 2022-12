Beim Basler Gewerbeverband geht eine schwierige Ära zu Ende

Fazit Eine Ära, die keine war: Gabriel Barells schwierige Jahre beim Basler Gewerbeverband Unter Direktor Gabriel Barell hat der Basler KMU-Dachverband in den letzten knapp zehn Jahren einen rechtsbürgerlichen Kurs verfolgt und damit an Einfluss eingebüsst. Ende Jahr geht Barell. Ein zaghafter Richtungswechsel deutet sich an. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

Der abtretende Gewerbedirektor Gabriel Barell hatte beim Polit-Lobbying oft keine glückliche Hand. Bild: Roland Schmid

Auf der Frontseite der aktuellen «KMU News», der Hauszeitung des Basler Gewerbeverbands, verabschieden sich Direktor Gabriel Barell und Präsident Marcel Schweizer. Allerdings nicht mit einer eigens gestellten Fotografie des Führungsduos inklusive Händedruck und Blumenstrauss. Nein, die Körper der beiden Verbandsoberen wurden amateurhaft in eine Aussenaufnahme des Hauptsitzes an der Elisabethensrasse hinein retuschiert.

Ihr letzter Auftritt in der Verbandszeitung wirkt nicht sehr würdevoll. Obwohl weiter hinten im Blatt Rückschau genommen wird auf zwölf Jahre Schweizer und fast zehn Jahre Barell, könnte leicht der Eindruck entstehen, die Verantwortlichen wollten dieses Kapitel möglichst rasch erledigen. Und dann vergessen. Eine Anfrage der bz vom 20. Dezember für ein Bilanzgespräch mit dem abtretenden Direktor, der seit je stärker im Fokus der Öffentlichkeit steht als der Präsident, wurde abschlägig beantwortet. Zu kurz vor Weihnachten.

Der neue starke Mann beim Gewerbeverband: Reto Baumgartner. Bild: Kenneth Nars

Am 1. Januar startet der Verband mit dem neuen Führungsduo: Der langjährige Vizedirektor und Leiter Berufsbildung Reto Baumgartner übernimmt das Direktorenamt, der frühere Riehener Gemeindepräsident Hansjörg Wilde das Präsidium.

Rasche Hilfe für die KMU während der Pandemie

In der zehnjährigen Ära Barell war nicht alles schlecht: In der Pandemie leistete der Verband unter seiner Ägide mit der Initiative «Basel schafft(s) zämme» rasch und unbürokratisch Hilfe an Not leidende KMU. Laut eigenen Angaben konnte der Verband in den vergangenen Jahren seine Mitgliederzahl erhöhen. Seine zentrale Bedeutung für die Ausbildung von Lernenden und der Weiterbildung ist ungebrochen.

Barell, der vor seinem Posten beim Gewerbeverband als Regionalchef der Valiant Bank und CEO des Sutter Begg tätig war, hat in der klassischen Verbandsarbeit vieles richtig gemacht. Doch in der Politik, jenem Bereich, der die öffentliche Wahrnehmung wesentlich prägt, hat der Gewerbeverband unter dem 62-jährigen Ökonomen massiv an Ansehen und damit Einfluss eingebüsst.

Mit Autos und Parkplätzen lässt sich kaum punkten

Rückblickend war es ein erster Abstimmungserfolg, der vermutlich zu falschen verkehrspolitischen Schlüssen verleitete: Im Mai 2014 lehnte eine knappe Mehrheit des Basler Stimmvolks den Bau des Erlenmatt-Trams ab. In den folgenden Jahren gelang es dem Verband allerdings kaum, mit einer auf Autos und Parkplätzen ausgerichteten Politik zu punkten.

Im Februar 2020 wurden die vom Gewerbeverband lancierten Initiativen «Zämme fahre mir besser», die eine Streichung der 2010 beschlossenen Reduktionsziele beim Autoverkehr forderte, und «Parkieren für alle», die bei den Parkplätzen eine Besitzstandswahrung verlangte, vom Stimmvolk mit grossem Mehr abgelehnt.

Nur selten zeigte sich der Gewerbeverband in der Verkehrspolitik konstruktiv und kompromissbereit. So etwa im Sommer 2021, als er gemeinsam mit der IG öffentlicher Verkehr Vorschläge zur Neugestaltung des Aeschenplatzes präsentierte.

Mangelndes Gespür für die politische Realität in der Stadt

Eine zweite kapitale Niederlage fuhr der Verband unter Barell in der Diskussion um Gewerbeflächen ein: Im November 2018 blieb das von ihm angestrengte Referendum gegen die Entwicklungspläne der rot-grünen Regierung auf dem Lysbüchel-Areal in der Volksabstimmung chancenlos.

Zu stur ritt der Verband auf dem drohenden Verlust von Gewerbeflächen herum und spielte damit Wohnbaupolitik gegen Gewerbeförderung aus. Als wäre Stadtentwicklung auf einen solch einfachen Nenner zu bringen. Selbst die Handelskammer beider Basel hatte im Vorfeld trotz Detailkritik die Ja-Parole zu Lysbüchel beschlossen.

Dem im Schwarzbubenland aufgewachsenen und in Binningen wohnhaften Gewerbedirektor mangelte es offensichtlich an Gespür für die politischen Realitäten der Stadt. Doch nicht nur ihm. Die auf Wahrung des Besitzstandes ausgerichtete und konfrontative Politik hätte wohl in einigen Kantonen funktioniert. Nicht so in Basel-Stadt, wo ökologischer Fortschritt und Offenheit in sozialen Fragen längst zum Standardrepertoire bürgerlicher Politik gehört. Das hatten schon Barells Vorgänger Peter Malama und Christoph Eymann verinnerlicht.

Mit Barell an der Spitze versuchte der Verband, das Rad der Zeit zurückzudrehen. Zudem vergraulte er mit unnötigen Positionsbezügen einen Teil seiner Klientel, zum Beispiel Gewerbler aus der Kreativwirtschaft. Im vergangenen Mai etwa mit seinem harschen Nein zur nationalen «Lex Netflix».

Mit Gabriel Barell an der Spitze versuchte der Gewerbeverband, das Rad der Zeit zurückzudrehen. Bild: Roland Schmid

Die Ideologisierung mutet im Rückblick kurios an, auch weil sich der Verband nach dem Tod von Vollblutpolitiker und FDP-Nationalrat Peter Malama 2013 mit Barell bewusst für einen Unternehmer entschieden hatte, der den Fokus stärker auf klassische Verbandstätigkeiten hätte ausrichten sollen. Ein Missverständnis.

Personeller Wechsel auch im Bereich Politik

Erklären lässt sich dieses mit der starken Stellung von Patrick Erny, dem Leiter Politik beim Gewerbeverband. Dieser zeichnete hinter Barell, der nie ein politisches Amt anstrebte, massgeblich für Kampagnen und politstrategische Fragen verantwortlich. Dass nach Barell und Schweizer Ende Februar auch der rechtsbürgerliche Vordenker den Gewerbeverband verlässt, deutet auf einen moderaten Kurswechsel hin. Neue Politik-Chefin ab 1. März 2023 wird Tamara Alù, wie das Onlineportal «Bajour» kürzlich bekanntgemacht hat.

Tamara Alù, Präsidentin FDP Frauen Basel-Stadt, und bald Politik-Chefin des Gewerbeverbandes. Bild: zvg

Die 36-jährige Marketingfachfrau war bis September 2021 für die Handelskammer als Kampagnenleiterin tätig. Übereinstimmend mit bisherigen Positionen des Gewerbeverbands ist sie gegen den Parkplatzabbau und lehnt flächendeckend Tempo 30 in der Stadt ab. Die Präsidentin der Basler FDP Frauen positioniert sich bei Gleichstellungs- und anderen gesellschaftlichen Themen indes eher links des FDP-Mainstreams. Auch sieht sie sich selber als Brückenbauerin.

Es wird interessant zu beobachten sein, wie Alù mit den neuen starken Männern beim Verband harmoniert. Der parteilose, der SVP nahestehende Präsident Wilde sagte im Oktober im Interview mit der bz: Er werde das Polit-Lobbying vermehrt auf Themen lenken, welche die Bedürfnisse der Verbandsmitglieder tangierten.

Demgegenüber sagte der neue Direktor Reto Baumgartner bei seiner Vorstellung im September: «Es braucht keine neue Ausrichtung. Kontinuität ist angesagt.» Wie diese genau aussehen soll, wird er womöglich in seiner Antrittsrede am 12. Januar am traditionellen Neujahrsapéro des Gewerbeverbands verraten.

