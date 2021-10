FC Basel Der FC Basel will beim Catering über die Bücher gehen: «Auffällig ist, dass mehr konsumiert wird als vor Corona» Seit Saisonbeginn darf im St.-Jakob-Park wieder die volle Zuschauerkapazität ausgeschöpft werden. Die Fans freut’s – weniger erfreut sind sie ob der Catering-Situation. Die Kritik scheint laut FCB-Kommunikationschef Remo Meister beim Verein angekommen zu sein. Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 01.10.2021, 05.00 Uhr

Momentan wird die Catering-Situation im Joggeli von den Fans kritisiert. Auch die Rotblau-Bar gerät unter Beschuss. Nicole Nars-Zimmer

Spitzenspiele gegen YB und den FCZ. Was in der letzten Saison noch für Haareraufen und Angstschweiss auf der Stirn der FCB-Fans gesorgt hat, ist in dieser Saison ein Festakt. Euphorische Fans, eine volle Hütte und viele positive Emotionen widerspiegeln den ersten Tabellenplatz, den der FC Basel momentan innehat.

Was zu einem solchen Spieltag gehört, sich momentan aber nicht so meisterlich präsentiert, ist das Catering-Angebot im Joggeli. Lange Wartezeiten bei den Ständen, an gewissen Orten kein Essen mehr vor Spielschluss oder auch Wein, dessen Bestellung zu Saisonbeginn nicht getätigt wurde. Die Gastronomie-Situation im Stadion ist derzeit ein heiss diskutiertes Thema unter den Fans. Dessen ist sich auch Mediensprecher Remo Meister bewusst: «Uns ist die Kritik der Fans bekannt. Dies ist mitunter der Grund, wieso wir über die Bücher gehen.» Kritisiert würden vor allem die langen Wartezeiten vor den Ständen. «Wir nehmen uns jegliche Kritik zu Herzen, vor allem die konstruktive. Klar ist, dass wir auf individuelle Essenswünsche aber nicht immer eingehen können», sagt Meister.

Das Catering-Personal soll besser geschult werden

«Einige mögen den Glöpfer dunkler, einige weniger durchgebraten. Hier ist es natürlich nicht möglich, auf jeden Fanwunsch eingehen zu können.» Gerade auch im Hinblick auf das Ziel, 20'000 Jahreskarten verkaufen zu können, wirke es abschreckend, wenn solche Geschichten in Fankreisen kursieren. «Wir wollen den Zuschauern das komplette Spieltagerlebnis bieten können. Das Essen und Trinken ist neben dem Spiel selbst das Wichtigste», findet Meister.

Deshalb seien lange Wartezeiten auch ärgerlich, findet der FCB-Sprecher. «Das Problem ist aber schon aufgekommen, als wir die mobilen Getränkestände aufgrund der Sicherheit und des Brandschutzes auflösen mussten.» Somit müssten die Zuschauer, die nur ein Bier wollen, an den Essensständen anstehen. Gut möglich, dass der FCB deshalb die Stände beim Aufgang zum Sektor G wieder öffnet. Dieser ist momentan bei Spielen mit niedriger Zuschauerzahl geschlossen.

Catering besteht aus drei Playern

Ein weiteres Problem im Zusammenhang mit den Schlangen sei die Kollisionsgefahr mit den Menschen, die auf dem Weg zu Toilette sind. Anders als in anderen Stadien sei der Platz, auf dem das Joggeli gebaut wurde, begrenzt. «Wir sind zwischen der St.Jakobstrasse und dem Bahndamm eingeklemmt. Die Plattformen zwischen dem Balkon und dem Parkett sind deswegen nicht so gross wie anderenorts.»

Das Catering im St.-Jakob-Park besteht aus drei Playern: dem FC Basel, der Catering-Firma Wassermann und dem FC Concordia. Auch wegen der Kritik sei man momentan im regen Austausch mit dem FC Concordia, der das Catering-Geschehen innerhalb des Stadions organisiert. «Momentan sind wir daran, Lösungswege zu finden. Das Personal sollte besser geschult werden, um einen reibungsloseren Ablauf innerhalb des Stadions garantieren zu können.»

Das gesamte Matcherlebnis soll wieder stimmen

Sie seien nicht überrascht worden vom Zuschauerandrang, sagt Meister: «Dank der funktionierenden Kommunikation mit der Ticketing-Abteilung war uns klar, dass gegen YB und den FCZ viele Menschen ins Stadion kommen. Auffällig ist aber das Konsumverhalten der Fans, die während des Spiels mehr konsumieren als noch vor der Pandemie.»

Auffällig war auch, dass nach dem Spiel am Sonntag gegen den FC Zürich trotz Zertifikatspflicht die Fans in der Rotblau-Bar hinter dem Sektor A ohne jegliche Kontrolle ein und aus gingen. Wohlbemerkt ohne Maske. «Dies liegt ausserhalb der Zuständigkeit des FCB. Während des Spiels ist die Bar nur vom Stadion aus begehbar und das Zertifikat somit kontrolliert», sagt Meister. Was vor und nach dem Spiel passiere, könne der FCB nicht beeinflussen. Für eine Stellungnahme war die Firma Wassermann nicht erreichbar.

Der FCB erhofft sich nun, dass er mit den Gesprächen und Massnahmen die Catering-Situation im St.-Jakob-Park wieder fanfreundlicher gestalten kann. «Denn ein Match im Joggeli soll ein Erlebnis sein, das in allen Belangen der jetzigen Tabellensituation des FCB entspricht», sagt Meister.