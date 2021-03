FC Basel Zugpferd FCB zieht bei den Kids nicht mehr: Die Klubkrise wirkt sich bereits auf den Breitensport aus Das Chaos und die sportliche Krise beim FC Basel gehen auch an den anderen Fussballklubs der Region nicht spurlos vorbei. Fehlt Rotblau bald der beste Nachwuchs? Zudem meldet sich der ehemalige FCB-Präsident René C. Jäggi emotional zu Wort. Michael Nittnaus 03.03.2021, 05.00 Uhr

Da schauten die Junioren der Old Boys noch zum FCB auf:

Marco Streller gibt beim Cupspiel auf der Schützenmatte Autogramme. Bild: G. Esposito/EQ (Basel, 17.8.2013)

Es sind nur wenige Worte, die der ehemalige FCB-Präsident René C. Jäggi der bz per SMS schreibt, doch mehr braucht es auch nicht: «Mein Herz blutet und ich bin sehr enttäuscht.» Jäggi, der den FC Basel zwischen 1996 und 2002 präsidierte und aus der Krise zum Meistertitel führte, lässt nicht kalt, was derzeit mit «seinem» FCB passiert. Und damit steht der 72-Jährige wahrlich nicht alleine da.

Vernachlässigt der FCB den Breitensport?

Die sportliche Krise, die personellen Turbulenzen rund um die Beurlaubung von Captain Valentin Stocker, der Führungsstil von Bernhard Burgener und die Gerüchte um fremde Investoren erschüttern den Klub in seinem Kern. Doch die Auswirkungen gehen über den FCB hinaus. Dies zeigt eine Umfrage der bz bei umliegenden Fussballklubs wie dem FC Concordia, dem BSC Old Boys, dem FC Nordstern und dem SV Muttenz. Sie stehen für den Breitensport der Region und bilden damit den Nährboden, auf dem der FC Basel gedeihen konnte.

«Der FCB ist das absolute Zugpferd, um Kinder in Region für den Fussball zu begeistern. Ich spüre aber bereits, dass die Euphorie nachgelassen hat. Immer weniger Kids bei uns tragen FCB-Trikots»,

sagt Olivier Kapp. Für den Präsidenten des FC Nordstern darf diese Entwicklung nicht unterschätzt werden. «Wir sind abhängig von einem erfolgreichen FCB, aber er sollte sich bewusst sein, dass auch er abhängig von uns ist», hält er fest. Und genau hier macht Kapp bei der aktuellen Klubführung ein grosses Manko aus. Früher sei das Verständnis des FCB für die Bedeutung des Breitensports grösser gewesen. «Heute spüre ich da absolute Gleichgültigkeit, es kommt gar nichts mehr vom FCB, da wundert es nicht, dass der Rückhalt nachlässt.» Konkret wünscht sich Kapp, dass FCB-Spieler ab und an für Autogrammstunden bei den anderen Klubs vorbeigingen oder dass der grosse Stadtklub öfter Testspiele gegen die lokalen Vereine austragen würde. Denn: «Die Nähe zu den Breitensportvereinen zu stärken, würde viel bringen, um den Kitt zu den Kindern wieder aufzubauen.»

Talentierteste Junioren könnten sich andere Topklubs suchen

Wie wichtig diese Nähe ist, zeigt auch Christian Schmid, Präsident des BSC Old Boys, auf: «Der FC Basel ist im Moment kein gutes Vorbild mehr. Die Probleme des Klubs könnten sich auf die Nachwuchsarbeit auswirken. Die Lust der talentiertesten Junioren der Region, zum FCB zu wechseln, könnte nachlassen», sagt er. OB arbeitet bei den U12- bis U14-Junioren mit dem FCB zusammen. Immerhin: Bis jetzt seien die Probleme des Partners dort nicht zu spüren - noch nicht.

Noch näher mit dem FC Basel arbeitet der FC Concordia zusammen. Im Nachwuchsbereich geht die Kooperation bis hoch zu den U18-Auswahlen. Congeli-Co-Präsident Thomas Steinemann sagt klar: «Es lässt sich nicht wegdiskutieren, dass der FCB ein Imageproblem hat.» Ein positives Image sei noch wichtiger als der reine sportliche Erfolg. Kinder müssten den Weg sehen von den Juniorenteams der regionalen Klubs bis hin zu den Profis des FCB. Hier laufe derzeit nicht alles optimal. Und, so Steinemann: «Die Kinder brauchen Vorbilder, zu denen sie aufsehen können. Wo ist der aktuelle ‹Fussballgott›, der neue Marco Streller oder Matías Delgado der ersten Mannschaft?»

Nordstern-Preesi nimmt Burgener in Schutz

Keine direkte Partnerschaft mit dem FCB hat der SV Muttenz. Ab und an bekäme man aber Spieler, die bei Rotblau in den U18- oder U21-Auswahlen ausscheiden, sagt SVM-Präsident Hans-Beat Rohr. Diese Zusammenarbeit sei von den aktuellen Tumulten noch nicht beeinträchtigt. Rohr gibt sich überzeugt, dass die meisten regionalen Talente weiter zum FCB wollen. Auch widerspricht er Kapp von Nordstern, was die Wertschätzung des Breitensports angeht. Erst vergangenen Sommer hätten die Kinderfussballtrainer des FCB die umliegenden Vereine besucht. Allerdings: «Dem Klub werden vielleicht in Zukunft nicht mehr gleich alle Türen eingerannt.» Um für Junioren wirklich nicht mehr attraktiv zu sein, müsste der FCB aber wohl absteigen, so Rohr.

Dieses Worst-Case-Szenario möchte keiner der befragten Klubpräsidenten heraufbeschwören. Kapp mahnt aber: «Der FCZ und GC dachten auch nicht, dass sie absteigen können.» Und Schmid, der die Anfänge der Ära Burgener noch als Assistenztrainer der FCB-U16 miterlebt hat, wird emotional:

«Ich bin 65 und verfolge den FCB seit ich 10 bin. In so einem schlechten Zustand habe ich Rotblau noch nie erlebt, nicht einmal im Abstiegsjahr 1988.»

Interessant ist, dass Kapp, der sich sonst am kritischsten äussert, FCB-Mehrheitseigner Bernhard Burgener in Schutz nimmt: «Ich finde es zu einfach, alles auf ihn zu schieben. Er tut mir fast leid - nie würde ich mit ihm tauschen wollen.»

Ob René C. Jäggi dasselbe denkt?