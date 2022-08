Das Geld ist aus: Basler Ludotheken schliessen

Fehlendes Geld Zwei Basler Ludotheken haben ausgespielt Die Angebote der Robi-Spiel-Aktionen im Bläsi und im St.Johann schliessen Ende Jahr. Christian Mensch 18.08.2022, 18.09 Uhr

Die Ludothek St.Johann schliesst Ende Jahr. Kenneth Nars / BLZ

Daniel Jansen, der damalige Präsident des Vereins Robi-Spiel-Aktionen, kündigte es im vergangenen Dezember an: Bis Mitte 2022 müsse eine nachhaltige Finanzierung für die zwei Ludotheken Bläsi und St.Johann gefunden werden, sonst würde die Reissleine gezogen. Es sei dann noch genügend Geld vorhanden, um einen geordneten Übergang zu organisieren oder eine saubere Liquidation.

Lukas Hug, der aktuelle Präsident der Robi-Spiel-Aktionen, hat nun die Pflicht übernommen, die Drohung wahr werden zu lassen: «Die Ludotheken Bläsi und St.Johann werden ab 2023 nicht mehr weiterbetrieben.» Dies schreibt er in einer Mitteilung an die eingeschriebenen Familien.

Dass keine Finanzierung gefunden werden konnte, überrascht wenig. Schliesslich laufen diese Bemühungen seit mehr als zwei Jahren. Ende 2021 stand ein Ende mit Schrecken bevor; den Mitarbeitenden wurden bereits prophylaktisch gekündet.

Politische Unterstützung brachte kein Geld

Eine politische Lobbyaktion mit parteiübergreifenden Vorstössen im Grossen Rat brachte immerhin eine Verlängerung. Das Präsidialdepartement und die Bürgergemeinde sprachen gemeinsam eine Defizitgarantie über 90’000 Franken. Die Kündigungen konnten damit rückgängig gemacht werden.

Die Hoffnung war, dass sich die GGG, die in ihren Bibliotheken ebenfalls Spiele anbietet, erweichen lässt und die Ludotheken in ihr Angebot integriert. Doch die GGG, die erst 2017 die Ludotheken an die Robi-Spiel-Aktionen abtreten konnte, hat kein Interesse an einer Rücknahme.

Die Argumente sind auf ihrer Seite, weil nur eine beschränkte Nachfrage ausgewiesen ist: Jede einzelne Ausleihe verursacht Kosten von 40 Franken, jede der rund 375 Familien, die das Angebot nutzen, werden mit 280 Franken jährlich subventioniert.

Nicht betroffen vom Entscheid ist die Ludothek im Gundeli, die vom Verein Pulpo betrieben wird.