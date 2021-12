Felix Gmür Bischof von Basel zieht Corona-Zwischenbilanz: «Niemand soll ohne seine nächsten Angehörigen sterben müssen» Bischof Felix Gmür bekam mit, wie in der Pandemie Menschen ganz alleine starben, wie der Staat die Kirche beiseite liess und wie Freiheit verklärt wurde. Dennoch bleibt er hoffnungsvoll. Warum? Lucien Fluri Jetzt kommentieren 28.12.2021, 05.00 Uhr

Hoffnungsvoll: Felix Gmür, Bischof von Basel, an seinem Amtssitz in Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Die Agenda war leer, die Kirchen zu. Als die Pandemie kam, hatte der dauerbeschäftigte Felix Gmür plötzlich kaum mehr Termine. Beim höchsten Katholiken der Schweiz wurde es ruhiger, er war öfter als gewöhnlich in Solothurn anzutreffen. Das ist einige Monate her. Nun sitzt der Bischof von Basel in einem Besprechungsraum an seinem Solothurner Amtssitz und blickt zurück. Eine Maske hat er am Revers eingesteckt, mit den Händen zeichnet er eine Wellenbewegung. Die vergangenen anderthalb Jahre waren ein auf und ab. Mal war mehr erlaubt, mal weniger. Auch der Kirche ging es da nicht anders als allen anderen.

Existenzängste, Not, Einsamkeit. Die Leute wurden aus der Normalität gerissen. Die Pandemie hat den Menschen im Kern, in seiner Existenz getroffen. Aber ausgerechnet in dieser Situation waren der Kirche, die sich genau um solche Fragen kümmert, zeitweise die Hände gebunden. Gmür sagt dazu:

«Wir waren nicht im Blickfeld der Politik. Der Bund hat Gottesdienste, trotz Religionsfreiheit, praktisch mit normalen Versammlungen gleichgesetzt.»

Auch Kirchen blieben zu Beginn zu. Die Pandemie hat dem Präsidenten der Schweizer Bischofskonferenz gezeigt, wie säkular die Gesellschaft heute ist.

«Kirche ist mehr als Beerdigungen»

Die Anliegen der Kirche waren anfangs nicht auf dem Radar von Bundesbern, fast gingen sie vergessen. «Für den Bund bedeutete die Kirche: Beerdigungen. Diese wurden geregelt», sagt Gmür. «Doch Kirche ist mehr als Beerdigungen. Für viele Leute sind Glaube und Gottesdienst existenziell.» Rasch und innovativ wurden auch in der Katholischen Kirche digitale Angebote aufgebaut. Doch das Zwischenmenschliche fehlte. Seelsorge werde nie rein digital möglich sein, sagt Gmür.

Serie: Einschnitt Pandemie – wie Corona unser Leben veränderte Seit bald zwei Jahren bestimmt Covid-19 den Alltag. Bis Silvester blickt diese Zeitung täglich mit einer Person zurück, die besonders von der Pandemie betroffen war. Zum Auftakt: Felix Gmür (55). Der Bischof von Basel führt die grösste Diözese der Schweiz und ist Präsident der Schweizerischen Bischofskonferenz.

Der gebürtige Luzerner war selbst immer wieder an vorderster Front. Er besuchte Spitäler und Altersheime. Als sogar Verwandte nicht mehr zu ihrer sterbenden Elterngeneration durften. Als Seelsorger wie Astronauten aussahen und in Schutzanzügen Covid-Erkrankte besuchten. «Es darf nie mehr vorkommen, dass Menschen ohne ihre nächsten Angehörigen sterben müssen», sagt Gmür.

«Der Preis für diese Massnahme war zu hoch. Sie driftete ins Unmenschliche ab.»

Man gibt sich keine Hände mehr, man hält Distanz. Auch bei Felix Gmür hat sich dies eingebürgert. Es ist die offensichtliche Art, wie die Pandemie das Leben verändert hat.

«Solidarität ist zum Fremdwort geworden»

Viel tiefer geht für den 55-jährigen Theologen und Intellektuellen eine andere Einsicht. Die Pandemie hat dem Bischof von Basel vor allem gezeigt, «wie verletzlich wir sind und wie verletzlich unsere Welt ist». Sie habe Grenzen des menschlichen Lebens und von gesellschaftlichen Entwicklungen aufgezeigt. Hier ist die christliche Lehre für ihn die Stütze. «Der Glaube hat mich gelehrt, wie wir der Verletzlichkeit trotzen, indem wir sie annehmen und transformieren», sagt Gmür.

Einen Weihnachtsbaum gibt es zwar am Bischofssitz. Doch an Weihnachten, wenn die meisten Menschen zuhause feiern, hat der Bischof viel zu tun. Patrick Hürlimann

Dem Bischof von Basel ist aufgefallen, dass die Solidarität «zum Fremdwort verkommen» ist. Die eigene Freiheit werde zur absoluten Freiheit erklärt und verklärt, sagt Gmür. «Dabei ist Gemeinschaftssinn besonders entscheidend, um Krisen wie eine Pandemie durchzustehen. Aus christlicher Sicht gibt es Freiheit nur eingebettet in den Gemeinschaftssinn.» Vernunft und Verantwortungsbewusstsein müssten mitbestimmen, wie Freiheit gestaltet werde. Der Staat sei dabei nicht ein Dienstleister, dem man die Verantwortung einfach so abschieben kann. «Bei uns besteht der Staat aus dem Gemeinsinn aller Bürger.»

«Es muss eine Reform der Kirche geben»

Doch es gibt da noch ein grosses Projekt. Mitten in der Pandemie machte sich die Katholische Kirche auf einen Weg, der vielleicht zu neuen Ufern führt. An der Synode diskutieren Gläubige in der ganzen Welt über das gemeinsame Kirchensein. «Der Papst möchte nicht von oben bestimmen», sagt Gmür. Alle sollen einbezogen werden. «Meine Hoffnung ist, dass die Leute miteinander ins Gespräch kommen und über ihren Glauben und ihre Vorstellung der Kirche diskutieren», sagt Gmür. Er weiss, dass die Erwartungen der Gläubigen in der Schweiz hoch sind. Er sagt:

«Ich kann verstehen, dass es grosse Hoffnungen punkto Frauen und Zölibat gibt.»

Und ebenso sagt er: «Es muss eine Reform geben.» Aus Rom wisse er, dass das Thema Frauen dem Papst sehr präsent sei. Und dennoch weiss auch Gmür nicht, wohin die Reise führt. Für sein Bistum sagt er:

«Wir schauen, was wir konkret machen können, immer mit dem Bewusstsein, dass wir Teil einer Weltkirche sind.»

Gmür blickt im Raum seines Amtssitzes, des einst von Adligen erbauten Schlosses Steinbrugg, umher und sagt: «Die Schweiz hat hier eine grosse Erfahrung.» Er vergleicht die Situation mit der aufkommenden Demokratie im Solothurner Patriziat. Er ist überzeugt, dass die Menschen künftig mehr mitreden können.

«Das ist doch eine gute Entwicklung» - Die Hoffnung bleibt

Eine Pandemie, eine Kirche, die um eine ungewisse Zukunft ringt. Doch Gmür ist ein lebensfreudiger und hoffnungsvoller Mensch. Am Ende des Gespräches zitiert er einen lateinischen Satz. «Dum spiro, spero». Solange ich atme, hoffe ich.

«Hoffnung haben heisst vorwärtsschauen», sagt er. Ihm macht Mut, dass die Leute nicht nur die Verletzlichkeit erfahren, sondern auch Möglichkeiten und Chancen entdeckt haben. «Die Menschen machen sich mehr Gedanken zur Frage: Was schenkt mir Zufriedenheit? Es ist vor allem die Zuneigung anderer Menschen und das Wissen, dass sich andere um einen sorgen», sagt Gmür. «Das ist doch eine gute Entwicklung.»

