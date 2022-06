Bis zu neun 40-Tonner-Lastwagen sollen täglich Pellets liefern

Fernwärme Die Kehrseite der Nachhaltigkeit: 40-Tonner-Lastwagen bringen täglich Pellets ins Quartier Die IWB haben eine schwedische Firma mit dem 14 Millionen Franken teuren Umbau des Heizwerks Bahnhof beauftragt. Täglich müssen dorthin künftig 200 Kubikmeter Pellets angeliefert werden. Die Anwohnenden wurden nicht detailliert informiert. Nora Bader Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr

Künftig soll in Basel-Stadt vermehrt mit Pellets anstatt mit Erdöl geheizt werden. Boris Bürgisser

Das Heizwerk Bahnhof der IWB an der Solothurnerstrasse produziert seit 1982 Fernwärme. Derzeit erfolgt die Produktion allerdings noch mit Erdgas – das soll sich ändern. Nach einem geplanten Umbau soll ein Teil der erdgasbetriebenen Fernwärmeproduktion auf eine Holzpelletsfeuerung umgestellt werden. Das Ziel: die Absenkung des CO 2 -Ausstosses der Basler Fernwärme. Aktuell ist diese zu rund 70 Prozent CO 2 -neutral, dieser Anteil soll kontinuierlich gesteigert werden.

Die IWB haben nun den Zuschlag für den Umbau des Heizwerks Bahnhof an eine schwedische Firma vergeben, wie dem Kantonsblatt zu entnehmen ist. Kostenpunkt: rund 14 Millionen Franken. Bewerber gab es gemäss Publikation zwei.

200 Kubikmeter Pellets pro Tag

Das Heizwerk Bahnhof wird gemäss IWB in der Heizsaison in Betrieb sein – in der Regel also zwischen September und April. Die Anlieferungen der Pellets erfolgen in diesen Monaten.

Wie Recherchen zeigen, benötigt das Heizwerk Bahnhof rund 200 Kubikmeter Pellets pro Tag. «Wir rechnen mit sieben bis neun LWK-Lieferungen täglich», sagt dazu IWB-Sprecherin Jasmin Gianferrari auf Anfrage. Diese Anlieferungen würden zwischen Montag und Freitag zu Arbeitszeiten erfolgen. Bei den LKWs, die die grossen Pelletmengen ins Gundeli transportieren sollen, handelt es sich um Fünf-Achser-Lastwagen mit einer Länge von zwölf Metern und einem Gewicht von 40 Tonnen. Gianferrari:

«Das Abladen der Pellets erfolgt innerhalb des Gebäudes bei geschlossenem Tor. Dadurch fallen Staub- und Lärmemissionen nur innerhalb des Gebäudes an.»

Vorgesehen sei, dass die Lastwagen über die Hauptverkehrsachsen via Peter-Merian-Strasse in die Solothurnerstrasse zum Heizwerk fahren und denselben Weg zurück nehmen. Allerdings wollen die SBB die Merianbrücke, die einen neuralgischen Punkt darstellt, demnächst sanieren. «Sollte es temporäre Einschränkungen geben, ist eine Anlieferung per Margarethenbrücke und Meret-Oppenheim-Strasse denkbar», heisst es dazu vonseiten IWB.

Quartierverein kritisiert Kommunikation

Beim Neutralen Quartierverein Gundeldingen (NQV) stösst vor allem die mangelnde Kommunikation über die Veränderungen im Quartier auf Kritik. Nachhaltigkeit habe hohe Akzeptanz und damit auch die Umstellung auf Pellets. Gleichzeitig herrsche aber ein gewisser Frust darüber, «dass die in der Basler Verfassung beschworene Mitwirkung der Bevölkerung oft zur Alibiübung verkommt». Die Anhörung oder Mitwirkung beginne meist zu einem Zeitpunkt, wo Akzentverschiebungen kaum mehr möglich seien, so Fausi Marti, Präsident des Neutralen Quartiervereins Gundeldingen, darauf angesprochen.

Es stehen auch noch weitere Veränderungen im Wohnquartier hinter dem Bahnhof an. Für das Abladen der Pellets werden die IWB einen kleinen Teil des Heizwerk Bahnhofs umbauen. Diese Hochbauarbeiten starten im Herbst 2022. Der Bau der Pelletanlage ist dann für die zweite Hälfte 2023 geplant, die Inbetriebnahme per Ende 2023. Ab dann fahren die sieben bis neun mit Pellets beladenen Lastwagen täglich ins Gundeli.

Pelletlieferungen in grossen Mengen könnten bald auch in andere Quartiere der Stadt erfolgen. Zur weiteren Reduktion des CO 2 -Ausstosses der Fernwärme arbeiten die IWB derzeit an verschiedenen Lösungen, wie sie schreiben. «Möglich sind etwa Wärmepumpen mit Rhein- oder Abwassernutzung oder weitere Holzfeuerungen», heisst es auf Anfrage. Konkrete Standorte werden noch eruiert.

Im vergangenen Oktober hat der Basler Grosse Rat den Industriellen Werken Basel (IWB) die für den Ausbau des Fernwärmenetzes benötigten Investitionen in der Höhe von 460 Millionen Franken genehmigt. Bis 2035 sollen 80 Prozent aller Haushalte in der Stadt an das Netz angeschlossen werden und damit ohne fossile Energien heizen können. 460 Millionen Franken werden die IWB investieren müssen. Basel-Stadt wird ein Darlehen von 110 Millionen beisteuern.

