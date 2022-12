Neubau des Autobahn-Zollübergangs Basel/Weil am Rhein

Weil am Rhein/Basel Bis 2031 soll eine neue Autobahn-Zollanlage stehen: Weniger Stau ist dadurch nicht zu erwarten Fast zehn Millionen Fahrzeuge passierten 2021 den Grenzübergang. Wegen ungenügendem Brandschutz und schlechter Wärmedämmung muss jetzt ein Neubau her. Peter Schenk Jetzt kommentieren 07.12.2022, 05.00 Uhr

Luftbild von der Autobahn-Zollanlage Weil am Rhein/Basel, wo die A5 in die A2 übergeht. Bild: zvg

Die Autobahn-Zollanlage Weil am Rhein/Basel, die 1980 eröffnet wurde, ist in die Jahre gekommen. Ungenügender Brandschutz und schlechte Wärmedämmung sowie die anstehende Modernisierung der Abläufe bei der Zollabfertigung sind die Hauptgründe für den Neubau. Letzterer erwies sich laut der zuständigen deutschen Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) als wirtschaftlicher als eine Sanierung, zumal die Arbeiten bei laufendem Betrieb «voraussichtlich nicht möglich wären», wie die Medienstelle schreibt.

2021 fuhren 880’000 Camions über den Zoll

Bei Betrachtung der Verkehrszahlen ist nicht verwunderlich, dass eine Schliessung des Grenzübergangs ausgeschlossen erscheint. Laut deutschem Zoll überquerten 2021 in beiden Richtungen 880’000 Camions die Grenze. Bei den anderen Fahrzeugen waren es 25’000 am Tag, was im Jahr neun Millionen ergibt. Die Zollanlage ist samt Restaurant und Tankstelle 12,5 Hektaren gross und befindet sich vollumständlich auf dem Land der Stadt Weil am Rhein.

«Die Schweizer Seite ist im Projekt eingebunden», teilt Tabea Rüdin, Mediensprecherin Deutschschweiz des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit, zwar mit, verweist für Fragen zum Stand und nach der Finanzierung aber auf die deutsche Seite. Grund: Da die Anlage auf deutschem Staatsgebiet liege, werde sie folglich von den deutschen Behörden gebaut.

Kosten und Aufteilung sind noch nicht bekannt

Thorsten Grützner, Mediensprecher der BImA, kann allerdings zu Höhe und Verteilung der Kosten sowie dem Zeitrahmen der Umsetzung noch keine verlässliche Aussagen machen. Weniger zurückhaltend gab sich da der Vertreter der Behörde Michael Möhrmann, der das Projekt Ende Oktober im Weiler Stadtparlament vorstellte. Laut der «Badischen Zeitung» sagte er dort, die neue Anlage solle 2030 beziehungsweise 2031 fertig sein. Als Baubeginn nannte er Mitte 2025.

Für den Schweizer Zoll wird die neue Infrastruktur laut Mediensprecherin Rüdin gezielt auf die Digitalisierung ausgerichtet. Eine Medienmitteilung zur Zwischenbilanz der Digitalisierung am Beispiel des Zoll Süd verweist darauf, dass die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe künftig europaweit automatisch entrichtet werde. Ausserdem bräuchten die Lastwagen-Fahrer ihr Fahrzeug nicht mehr zu verlassen. Bei der Umsetzung der Digitalisierung arbeite der Schweizer Zoll mit den ausländischen Zollbehörden und somit auch dem deutschen Zoll zusammen.

Zoll und Speditionen werden voneinander getrennt

Antje Bendel, Pressesprecherin des Hauptzollamts Lörrach, betont, dass sich die gesetzlichen Vorgaben bei der Abfertigung und Kontrolle von gewerblichen oder privaten Waren nicht ändern. Neu werden Zollbehörden und Zollagenturen/Speditionen in getrennten Gebäuden arbeiten. Ein Teil von ihnen ist bereits auf das sogenannte Lofo-Areal ganz in der Nähe der Zollanlage umgezogen.

Die Stadt Weil am Rhein erhofft sich vom Neubau laut Mediensprecher Mirko Bähr «einen reibungs- und staulosen Zollabfertigungsbetrieb am grössten deutschen Grenzübergang». Das dürfte bei den erwarteten zunehmenden Verkehrszahlen ein frommer Wunsch bleiben. So mussten die Vertreter der BImA und des staatlichen Hochbauamts, das den Bau ausführen wird, auf Nachfragen der Weiler Parlamentarier einräumen, dass eine Reduzierung der täglichen Camion-Staus auf der deutschen Seite durch den Neubau nicht zu erwarten sei.

Umbau der Zollplattform Saint-Louis/Basel Mit dem Umbau der Zollplattform Saint-Louis/Basel soll der internationale Verkehr auf dem Autobahnübergang verflüssigt und die Verkehrssicherheit erhöht werden, heisst es in einem Abkommen zwischen der Schweiz und Frankreich von 2021. Demnach übernimmt die Schweiz 3,5 Millionen Franken der Kosten, die sich insgesamt auf 10,3 Millionen Euro belaufen. Die Arbeiten sollen 2023 fertig sein. Es entsteht ein neuer Parkplatz mit 81 Stellplätzen. Ziel ist es auch, die Wartezeiten um 50 Prozent zu verkürzen. Ob dies gelingt, scheint allerdings mehr als zweifelhaft. Wie auf der deutschen Seite gibt es auch auf der französischen Autobahn vor dem Zoll regelmässig lange Rückstaus. Laut einer Vorlage von Brigitte Klinkert, der elsässischen Députée in der Nationalversammlung, ist der Zollübergang ursprünglich für 400 Camions am Tag ausgelegt, genutzt wird er aber von 3000. Der Umbau berücksichtigt zudem nicht die künftige Verkehrszunahme, die zu erwarten ist. Klinkert kritisierte, dass zwischen den ersten Studien im Jahr 2008 und der Fertigstellung der Arbeiten 2023 15 Jahre vergangen sind. (psc)

