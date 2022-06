Fest Weniger Feinstaub: Bundesfeier in Basel mit abgespecktem Feuerwerk Das Fest am Vorabend des 1. August findet dieses Jahr in Basel wieder statt. Das Feuerwerk wird auf 16 Minuten verkürzt, da die Feinstaubbelastung reduziert werden soll. Andreas Möckli 07.06.2022, 16.54 Uhr

Die einen freut's, die anderen nervt's: Das Feuerwerk anlässlich der Basler Bundesfeier am 31. Juli 2019. Georgios Kefalas/Keystone

Nach zweijähriger Pause gibt es zur Bundesfeier am 31. Juli in Basel wieder ein Feuerwerk. Der Regierungsrat hat dazu einen Beitrag in Höhe von 60'000 Franken aus dem Swisslos-Fonds bewilligt, wie er heute mitteilt. Die Feierlichkeiten finden wie gewohnt am Kleinbasler Rheinufer zwischen Johanniter- und Wettsteinbrücke statt, auf Grossbasler Seite zwischen Johanniterbrücke und Mittleren Brücke sowie auf dem Marktplatz.