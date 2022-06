Open Airs: Das sind die Highlights in Basel und der Region

Festivalsommer Die Open Airs sind zurück: Das sind die Highlights in Basel und Umgebung Endlich wieder Sommer, endlich wieder Festivals. Nach coronabedingter Pause kann in Basel und der Umgebung wieder getanzt und Musik gehört werden. Mit dem Imagine-Festival startet der Musiksommer an diesem Wochenende. Laura Ferrari Jetzt kommentieren 03.06.2022, 05.00 Uhr

Das Imagine auf dem Barfüsserplatz ist endlich zurück. Hier ein Bild aus dem Jahr 2018. zvg/Imagine Basel

Der Festivalsommer startet. Den Auftakt macht heute und morgen das Imagine-Festival auf dem Barfüsserplatz, das in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum feiert. Aufgrund zweijähriger Pause sei die Auswahl des Programms in diesem Jahr schwierig gewesen, denn es können nicht mehr als 15 Künstlerinnen und Künstler auftreten, sagt Joshua Rössle, Verantwortlicher für das Programm des Festivals. «Und es gibt zahlreiche weitere Musikschaffende, die wir gerne dabeihätten», so Rössle.

Nicht nur ist die Basler Musikszene reich an vielversprechenden Acts, erschwerend kommt hinzu, dass diese während Corona keine Auftrittsmöglichkeiten gefunden haben. Entsprechend froh ist Rössle, dass das Imagine jetzt mit zwei professionellen Bühnen auffahren kann. So können die vielen Ideen, die sich während der Pandemie angestaut hätten, wenigstens zum Teil umgesetzt werden.

Innenhofkonzerte und eine Mini-Ausgabe während der Pandemie

Allgemein waren die Veranstaltenden während der Pandemie vor Herausforderungen gestellt. «Wir haben uns gefragt, wie wir auf andere Arten mit Musik die Menschen erreichen können», erzählt Rössle. So seien beispielsweise Innenhofkonzerte entstanden, die es ermöglicht hätten, die Musik zu den Menschen nach Hause zu bringen. In diesem Rahmen traten unter anderem die Schweizer Sängerin Evelinn Trouble oder die Basler Band Saitün auf.

Im letzten Jahr entstand eine kleine Ausgabe des Festivals im Sommercasino, das wegen der eingeschränkten Publikumszahlen nicht gross publik gemacht wurde. In Form einzelner Konzertabende konnte trotz Pandemie ein klein gehaltenes Imagine gefeiert werden.

Mehr als ein Festival

Das zweitägige Festival auf dem Barfüsserplatz bietet jeweils den Abschluss der Arbeit, die das Imagine-Team das ganze Jahr über macht. Das Imagine ist ein selbstorganisiertes Jugendpartizipationsprojekt von Terre des Hommes Schweiz, ein autonomes Kreativlabor unter der Regie von Jugendlichen aus der Region, das seit seiner Entstehung unter dem Motto «für Vielfalt und gegen Diskriminierung» steht.

Auch in diesem Jahr liefert das Festival neben seinem umfangreichen Musikangebot auch Aktivitäten wie einen «Speakers Corner» für Kinder, ein Angebot des Kinderbüros Basel. Dieser ist ein mobiles Rednerpult für Kinder und Jugendliche, welches ihnen die Möglichkeit gibt, öffentlich über Themen zu sprechen, die sie beschäftigen. Auf der Klosterhofbühne werden Texte aus einem Workshop zum Thema «Sensibilisierung durch Literatur» gelesen. Diesen hat das Imagine in einer Kooperation mit dem Verein Wortstellwerk Basel im Frühjahr 2022 durchgeführt.

Es darf wieder gefeiert werden

Rössle freut sich auf die diesjährige Ausgabe des Festivals, denn trotz der Konzerte und Workshops während der Pandemie konnte das Team des Imagine nicht mehr die vielen Leute erreichen, die jeweils auf den Barfüsserplatz pilgern, um das Imagine-Festival zu feiern. «Wir hoffen natürlich auf die 28'000 Besucherinnen und Besucher, die in den letzten regulären Ausgaben mit uns gefeiert haben», sagt Rössle.

«Mein persönliches Highlight ist die Band To Athena, die am Samstagnachmittag spielt. Hier gibt’s nicht nur Cello, Violine und Bratsche, sondern auch eine Harfe auf der Bühne zu sehen – ein Muss für jeden Menschen», verrät Rössle. Neben den zwei deutschen Popbands Blond aus Chemnitz und Rikas aus Stuttgart treten unter anderem die Rapperin La Nefera und die Songwriterin Danitsa auf.

Von Metal und Rock zu Jazz und Blues

Auf das Imagine-Festival folgen bereits weitere Festivals im Juni, darunter die Wild Dayz in der Konzertfabrik Z7, die sich dem Metal widmen, und das Leimentaler Open Air in Oberwil, das mit regionalen Grössen auffährt. Im Juli bringt das Summerblues Livemusik auf die Kleinbasler Strassen, und im August darf natürlich Em Bebbi sy Jazz nicht fehlen. Alle Festivals sind in der untenstehenden Übersicht zu finden.

Imagine-Festival: Freitag, 3. Juni, und Samstag, 4. Juni, Barfüsserplatz und Klosterhof. Festivalstart: Freitag, 3. Juni, 18:45, Info: www.imaginebasel.ch.

Lanciert ein neues Rockfestival: die Z7 Konzertfabrik in Pratteln. zvg

Die Z7 Wild Dayz widmen sich dem Metal und der Rockmusik. Das Z7 bietet mit diesem Festival etablierten Bands sowie Newcomern aus der Rock und Metalszene eine Bühne.

Datum : 17. Juni bis 19. Juni

: 17. Juni bis 19. Juni Ort: Z7 Konzertfabrik in Pratteln

Z7 Konzertfabrik in Pratteln Preis: 1-Tagespass 69.– / 3-Tagespass: 159.–

1-Tagespass 69.– / 3-Tagespass: 159.– Wer spielt: Epica (NL), Amorphis (FIN), Beartooth (USA) und weitere

Epica (NL), Amorphis (FIN), Beartooth (USA) und weitere Info: www.wilddayz.z-7.ch

2015 trat der Baselbieter Sänger Baschi am Leimentaler Open Air auf. zvg/

Véronique Posselt

Seit seiner Entstehung im Jahr 2003 wird das Leimentaler Open Air von Jugendlichen organisiert. Das Openair auf dem Bruderholzhof in Oberwil überzeugt mit grossen Schweizer Acts sowie mit regionalen Bands. Speziell am Leimentaler Openair: Seit 2010 werden am Festival wo immer möglich regional produzierte und Bio-zertifizierte Lebensmittel verkauft.

Datum: 17. Juni und 18. Juni

17. Juni und 18. Juni Ort: Bruderholzhof Oberwil

Bruderholzhof Oberwil Preis: 1-Tagespass: 45.– / 2-Tagespass: 55.–

1-Tagespass: 45.– / 2-Tagespass: 55.– Wer spielt: Stress (CH), Kids of Adelaide (DE), Live/Wire (CH) und weitere

Stress (CH), Kids of Adelaide (DE), Live/Wire (CH) und weitere Info: www.leimentaler-openair.ch

Das Open-Air Summerstage 2018. zvg/Tobias Sutter/Summerstage

Das Summerstage im Münchensteiner Park im Grünen fokussiert sich seit seiner Entstehung im Jahr 2011 auf nationale und internationale Grössen verschiedener Genres.

Datum : 23. Juni bis 25. Juni

: 23. Juni bis 25. Juni Ort: Park im Grünen, Münchenstein

Park im Grünen, Münchenstein Preis: Zwischen 70.– und 90.–

Zwischen 70.– und 90.– Wer spielt: Nico Santos (DE), Provinz (DE) Patent Ochsner (CH) und weitere

Nico Santos (DE), Provinz (DE) Patent Ochsner (CH) und weitere Info: www.summerstage.ch

Das Pärkli Jam im 2019, hier der Auftritt von KPR Kenneth Nars

Das Pärkli Jam ist ein kostenloses Festival im St.-Johanns-Park. Jährlich treten bis zu 50 Künstlerinnen und Künstler aus der Region auf und verwandeln den St.-Johanns-Park in ein Festivalgelände.

Datum : 24. Juni bis 26. Juni

: 24. Juni bis 26. Juni Ort: St.-Johanns-Park, Basel

St.-Johanns-Park, Basel Preis: gratis

gratis Wer spielt: Skip (CH), La Nefera (CH), Rhea König (CH) und weitere

Skip (CH), La Nefera (CH), Rhea König (CH) und weitere Info: www.paerklijam.ch

Peter Fox begeisterte das Publikum 2009 auf dem Marktplatz in Lörrach. Kenneth Nars

Ob auf dem Domplatz in Arlesheim oder im Burghof in Lörrach, das Stimmen-Festival überzeugt mit seinen aussergewöhnlichen Spielorten und bekannten Künstlerinnen und Künstlern.

Datum : 30. Juni bis 31. Juli

: 30. Juni bis 31. Juli Ort: Lörrach: Burghof, Rosenfelspark, Stadtkirche und weitere / Arlesheim: Domplatz

Lörrach: Burghof, Rosenfelspark, Stadtkirche und weitere / Arlesheim: Domplatz Preis: zwischen 25 und 55 Euro

zwischen 25 und 55 Euro Wer spielt: Gaye Su Akyol (TR), Bilderbuch (AT), Passenger (UK) und weitere

Gaye Su Akyol (TR), Bilderbuch (AT), Passenger (UK) und weitere Info: www.stimmen.com

Summerblues Basel im Jahr 2018, hier mit Flo Bauer Blues Project auf der Claraplatzbühne. Nicole Nars-Zimmer

Das «Glaibasler Bluesfescht» bringt die verschiedenen Facetten des Blues auf die Kleinbasler Strassen. Vertreten sind Acts aus der Schweiz und aus dem Ausland.

Datum : 1. Juli

: 1. Juli Ort: im ganzen Kleinbasel

im ganzen Kleinbasel Preis: gratis

gratis Wer spielt: The Travelin’ Brothers (ESP), Freddie & the Cannonballs (CH), Krissy Matthews (UK) und weitere

The Travelin’ Brothers (ESP), Freddie & the Cannonballs (CH), Krissy Matthews (UK) und weitere Info: www.summerblues.ch

Die Hip Hop Band PVP hat im Jahr 2011 das Publikum am Hill Chill begeistert. Martin Toengi

Das Hill Chill feiert sein 20-jähriges Bestehen. Das ehrenamtlich organisierte Riehener Festival setzt auf das Motto «selbst gemacht ist es am besten» und hat für die diesjährige Ausgabe ein eigenes Bier gebraut. Bezahlen darf das Publikum so viel, wie es möchte.

Datum : 1. Juli und 2. Juli

: 1. Juli und 2. Juli Ort: Sarasinpark Riehen

Sarasinpark Riehen Preis: Kollekte am Eingang

Kollekte am Eingang Wer spielt: Arthur Hnatek (CH), Ikan Hyu (CH), Saitün (CH) und weitere

Arthur Hnatek (CH), Ikan Hyu (CH), Saitün (CH) und weitere Info: www.hillchill.ch

Augusta Raurica - Live in Concert. Zvg

Seit 2016 organisiert die Konzertfabrik Z7 das Rockfestival in Augusta Raurica. Im Theater der ehemaligen Römerstadt treffen junge Acts und Urgesteine aus der Rockszene aufeinander.

Datum : 1. Juli bis 9. Juli

: 1. Juli bis 9. Juli Ort: Augusta Raurica, Kaiseraugst

Augusta Raurica, Kaiseraugst Preis: Zwischen 78.– und 88.–

Zwischen 78.– und 88.– Wer spielt: Woodkid (FR), Skunk Anansie (UK), Pegasus & Bastian Baker (CH) und weitere

Woodkid (FR), Skunk Anansie (UK), Pegasus & Bastian Baker (CH) und weitere Info: www.liveinconcert.z-7.ch

Regionales und Schweizer Musikschafen auf der Kulturtreppe in Riehen. Zusammen mit dem Kulturbüro Riehen bringt die Kulturtreppe musikalische Sommerabende in den Museumshof des MUKS – Museum Kultur und Spiel Riehen. Zu hören gibt es Folk, Chansons, Dreampop und für kleine und grosse Hörer und Hörerinnen berndeutsche Geschichten.

Datum : 7. Juli bis 10. Juli

: 7. Juli bis 10. Juli Ort: MUKS – Museum Kultur und Spiel Riehen

MUKS – Museum Kultur und Spiel Riehen Preis: Kollekte

Kollekte Wer spielt: Viola von Scarpatetti (BS) & La Pomme Pourrie (BS), I Am Walter (BS), Mastergrief (BS) und weitere

Viola von Scarpatetti (BS) & La Pomme Pourrie (BS), I Am Walter (BS), Mastergrief (BS) und weitere Info: www.kulturbuero-riehen.ch

Seit 2015 finden in der Z7 Konzertfabrik in Pratteln die Summer Nights statt. Neu wird das Angebot um Konzerte im Innenbereich ergänzt. Stilistisch ist fast alles dabei: Metal, Soul, Rap, Blues und Rock.

Datum : 14. Juli bis 23. Juli

: 14. Juli bis 23. Juli Ort: Z7 Konzertfabrik Pratteln

Z7 Konzertfabrik Pratteln Preis : ab 46.–

: ab 46.– Wer spielt: Melissa Etheridge (USA), Toto (USA), The Dead Daisies (USA) und weitere

Melissa Etheridge (USA), Toto (USA), The Dead Daisies (USA) und weitere Info: www.z-7.ch/programm

Das Tension Festival im Jahr 2017. Zvg

Das elektronische Musikfestival in der Badi gibt es seit über zehn Jahren. Tagsüber kann im Gartenbad St.Jakob getanzt werden, nachts öffnen der «Nordstern», das «Viertel» und die Walzhalle in Münchenstein ihre Türen.

Datum : 30. Juli und 31. Juli

: 30. Juli und 31. Juli Ort: Gartenbad St.Jakob / Nordstern Basel / Viertel Klub / Walzhalle

Gartenbad St.Jakob / Nordstern Basel / Viertel Klub / Walzhalle Preis: ab 71.–

ab 71.– Wer spielt: Ben Klock (DE), Jan Blomqvist (DE), Nina Kraviz (RU) und weitere

Ben Klock (DE), Jan Blomqvist (DE), Nina Kraviz (RU) und weitere Info: www.tension-festival.ch

Acts wie Black Tiger, Kalmoo, Shape, Abart, Was Ghetto?, ELIA, Sherry-ou & Morow, La Nefera und Crisp the Cook traten vergangenes Jahr auf. Michael Herrmann / Oberbaselbieter Zeitung

Das Open Air im Waldenburgertal widmet sich dem Hip-Hop und fördert die Hip-Hop-Kultur der Schweiz. Der Verein «Anderst Motiviert» ist für das Open Air verantwortlich und gibt ihm auch seinen Namen AM-Jam.

Datum : 6. August

: 6. August Ort: Öpfelhüsli, Hölstein

Öpfelhüsli, Hölstein Preis: 45.–

45.– Wer spielt: Nativ (CH), Brandhärd (CH), Stereo Luchs (CH) und weitere

Nativ (CH), Brandhärd (CH), Stereo Luchs (CH) und weitere Info: www.am-jam.ch

Das Programm des legendären Floss auf dem Rhein wird erst kurz vor den Sommerferien bekanntgegeben. Mit Blick auf die letzten Jahre wird wohl auch die diesjährige Ausgabe mit einem abwechslungsreichen Programm überzeugen.

Datum : 10. August bis 27. August

: 10. August bis 27. August Ort : Auf dem Rhein, Kleinbasler Rheinufer, Höhe Mittlere Brücke

: Auf dem Rhein, Kleinbasler Rheinufer, Höhe Mittlere Brücke Preis: Kollekte

Kollekte Info: www.floss.ch

Polyfon Festival im Jahr 2019: Sophie Hunger in der Reithalle. Roland Schmid

Das Stadt-Festival Polyfon auf dem Kasernenareal bringt verschiedene Genres auf die Bühne. Auf einer Aussenbühne sowie im Rosstall treten nationale und internationale Acts auf und sorgen für ein vielfältiges Festival auf dem Kasernenareal.

Datum : 11. August bis 13. August

: 11. August bis 13. August Ort: Kasernenareal Basel

Kasernenareal Basel Preis: ab 45.–

ab 45.– Wer spielt : Cate Le Bon (WAL), Acid Amazonians (CH), Minyo Crusaders (JP) und weitere

: Cate Le Bon (WAL), Acid Amazonians (CH), Minyo Crusaders (JP) und weitere Info: www.polyfon.ch

Em Bebbi sy Jazz im Jahr 2021. Kenneth Nars

Bereits zum 38. Mal findet das legendäre Jazz-Festival in Basel statt. Seit 1984 verwandelt Em Bebbi sy Jazz jeweils am ersten Freitag nach den Basler Schulsommerferien das Grossbasel in eine grosses Jazz-Festival. Fokus dieser Ausgabe ist «Tribute to...» und das wird auf drei Bühnen mit verschiedenen Tribute-Bands zelebriert. Rund 700 Musikschaffende bespielen das Grossbasel am Bebi sym Jazz.

Datum : 19. August

: 19. August Ort: Grossbasel

Grossbasel Preis: gratis

gratis Wer spielt: Souled Out (DE), Time to Tramp (FR), Vera Worms (CH) und weitere

Souled Out (DE), Time to Tramp (FR), Vera Worms (CH) und weitere Info: www.embebbisyjazz.ch

Das «Zum Eck» in Basel ist eine Bar, ein Café, ein Markt. Zum ersten Mal findet nun während dreier Tage ein Festival statt, das sich jeden Tag einem anderen Genre widmet.

Datum : 8. September bis 10. September

: 8. September bis 10. September Ort: Spitalstrasse Basel

Spitalstrasse Basel Preis: 3-Tagespass: 70.–

3-Tagespass: 70.– Wer spielt: Estelle Zamme (CH), Sol Bolanos (CH/CR), Rhea König (CH) und weitere

Estelle Zamme (CH), Sol Bolanos (CH/CR), Rhea König (CH) und weitere Info: www.zumeck.ch

