Festtage Weihnachten in Zeiten von Krieg und Krise: Acht Theologinnen und Theologen aus der Region geben Antworten Geschenke auspacken, während in der Ukraine Bomben fallen. Weihnachtsbraten während die Menschen in Somalia hungern. Theologinnen und Theologen aus der Region über die Rolle von Weihnachten in der aktuellen Zeit. Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Lukas Kundert, Müsterpfarrer

Weihnachten stellt der Gewalt eine Alternative entgegen

Jetzt singen wir wieder die Lieder von der stillen Nacht, vom Schiff, das geladen kommt und von den Hirten, die sich versammeln. Gleichzeitig krachen in der Ukraine russische Raketen in die Häuser der singenden Menschen. In Ostafrika sind Somalia und Äthiopien von einer beispiellosen Dürre- und Hungerkrise betroffen. In Afghanistan verzweifeln die Menschen unter der Herrschaft der Taliban. Und wir singen hier «O du fröhliche» – wie kann das sein?

Die Antwort gibt schon die Bibel selbst: Der Evangelist Lukas setzt die Geburt Jesu in der Zeit der ersten römischen Steuerschätzung in Judäa und Galiläa an. Steuerschätzungen erfolgten immer gewaltsam. Darum wehrte sich die Bevölkerung unter einem gewissen Judas Galilaeus gegen das römische Steuerdiktat. Das kostete viele Menschenleben. Die Römer behielten die Oberhand, aber dann wurde der Messias geboren. Weihnachten ist darum stark, weil es aller weltlichen und ökonomischen Gewalt eine Alternative entgegenstellt, die seither uns allen tief in die Seele eingraviert ist, nämlich, dass die Gewalten und Gewalttätigen dieser Welt nicht das letzte Wort haben.

Wer auf der Seite der Täter ist, kann dem freilich nicht viel abgewinnen. Weihnachten ist gerade für die Opfer von Krieg und Gewalt aber besonders wichtig. Ihnen wird in dieser Nacht von Gott versprochen: Auch wenn die Menschen gegen euch agieren, und ihr im Moment auf die Schattenseite des Lebens gedrängt und von der Welt vergessen werdet, seid ihr doch am Ende auf der Siegerseite. Seid gewiss: Die Henker werden nicht das letzte Wort haben.

Die Geschichte verläuft nicht linear. Jesus kam auf die Erde, hat anderen Menschen Hoffnung geschenkt und ist von Rom hingerichtet worden. Später hat das Evangelium und damit Christus trotzdem Rom eingenommen. Das römische Imperium gibt es nicht mehr, Christus aber lebt. Staaten und Mächte kommen und vergehen. Einige institutionelle Kirchen, Hilfswerke, Parteien, Gemeinschaften beteiligen sich an der Macht und vergehen ebenfalls.

Das Evangelium Christi aber bleibt der Stachel in einer Welt, die auf Eigennutz und auf Stärke ausgelegt ist, und entgegen der weitverbreiteten Meinung, alles werde immer schlimmer, wird ja eben doch auf lange Sicht das meiste besser. Darum singe ich an Heiligabend mit Inbrunst: «O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit».

Anne Burgmer, Offene Kirche Elisabethen

Eine festliche Verpackung für unsere Verbindung mit Gott

Reflexhaft stellen wir Menschen mit Blick auf Krisen die Frage, ob wir feiern dürfen. Dürfen wir z. B. angesichts eines Krieges wenige Stunden von uns entfernt Weihnachten feiern? Und so gut die Frage ist, so bescheuert ist sie auch. Das ist kein Widerspruch – das ist unser Leben. Es ist oft gleichzeitig das eine und das andere. Weil das schwer auszuhalten ist, blenden wir diese Gleichzeitigkeit gerne aus.

Doch zurück zu der Frage: Gut ist sie, weil sie uns angesichts der Katastrophe, in diesem Fall dieser Krieg, daran erinnert, dass unser Reichtum, unsere Sicherheit, das schützende Dach über dem Kopf keine Selbstverständlichkeit ist. Wirklich, es ist eine gute Frage. Sie macht uns im besten Fall demütig. Ehrlich dankbar für das, was wir haben. Es ist eine Frage, die uns veranlasst, solidarisch mit denen zu sein, denen es schlecht geht; die uns teilen lässt, was wir haben. Unser Geld, unsere Wohnungen oder unsere Zeit.

Bescheuert ist die Frage vor allem, weil sie eine geschlossene Frage ist, auf die ich nur mit «Ja» oder «Nein» antworten kann. Wie langweilig. Es wäre doch viel interessanter, sich zu fragen, was ich vermissen würde, liesse ich Weihnachten tatsächlich ausfallen; mir klarzumachen, wozu ich das Fest feiere?

Mir selbst konnte ich auf die Frage lang keine Antwort geben. Mehr als einmal hatte ich Mühe, in Adventsstimmung zu kommen oder überzeugt Weihnachten zu feiern. Unabhängig davon, ob es Krisen gab oder nicht. Warum ich feiere – das ist einfach. Ich bin Christin, in dieser Tradition aufgewachsen und feiere, dass Gott Mensch wird. Doch wozu? Langes Nachdenken. Die momentan (!) passendste Antwort ist diese: Ich feiere Weihnachten, um einmal im Jahr meine Überzeugung zu vergolden, dass es etwas gibt, dass grösser ist als wir alle.

Weihnachten ist für mich die festliche Verpackung dafür, dass ich in Verbindung bin mit diesem «grösser als wir alle» und innere Sehnsucht danach habe, in diesem «grösser als wir alle» sicher geborgen zu sein. Weil das «grösser als wir alle» Kraft schenkt, um die Gleichzeitigkeit von wunderbar und schrecklich in unserer Welt anzunehmen. Das Kind in der Krippe – Geborgenheit in einem elenden Stall – ein passendes Bild dafür.

Das «grösser als wir alle» nenne ich Gott. Andere nennen es Liebe. Lebenskraft. Frieden. Verbundenheit oder noch ganz anders. Ganz gleich wie es getauft wird – die Sehnsucht danach können wir gar nicht gross und stark genug feiern, denn sie kann uns verändern und damit unsere Welt. Im Kleinen und hoffentlich im Grossen. In diesem Sinne wünsche ich frohe Tage, wozu auch immer Sie sie feiern.

Peter von Sury, Abt Kloster Mariastein

Nachdenken

Viel ist die Rede von Krise, weit verbreitet die Ratlosigkeit und der Wunsch nach Normalität. Viele fühlen sich emotional überfordert, seelisch unbehaust, religiös ausgehungert, orientierungslos in ihrer Sehnsucht nach dem Himmel. Ich möchte nicht behaupten, dass ich davon gänzlich verschont bleibe.

Die Religionen, die dafür zuständig wären, manövrieren sich in vielen Ecken der Welt ins Abseits wie kaum je zuvor. Im Iran werden Missliebige vom Regime als «Feinde Gottes» hingerichtet, in Moskau predigt eine heillose Allianz von Thron und Altar Krieg und Elend. Nicht zu reden vom Formtief, in dem meine eigene, die römisch-katholische Kirche seit Jahren steckt.

Wie kann da «grosse Freude» und «Friede auf Erden», die Kernbotschaft von Weihnachten, glaubwürdig verkündet, die Menschenfreundlichkeit Gottes überzeugend vorgelebt, Trost und Hoffnung einladend weitergegeben werden? Man muss sich nicht wundern über Aggressionen gegenüber religiösen Botschaften jedweder Couleur, sollte sich nicht beklagen über den Exodus aus den Kirchen.

Vor diesem globalen Horizont ist das Narrativ von Weihnachten merklich am Verblassen. Es erzählt nichts Neues, sondern wie eh und je vom Stall in Bethlehem, von einem jungen Paar, das keine Unterkunft findet, von einem Neugeborenen in der Futterkrippe, von Engeln und Hirten, von einem grossen Stern, von Königen aus dem Morgenland, von Gold, Weihrauch und Myrrhe. Soll’s glauben wer will.

Immerhin: Eine allfällige Strommangellage wird sich nicht auswirken auf die Szene im Stall, denn Ochs und Esel sorgen für Wärme, das Kind wird gestillt mit Muttermilch, Licht spendet der Stern, Musik und Unterhaltung bieten die Engel und die Hirten. Derweil feiern die Reichen und die Schönen, die Meinungsmacher und Influencer ihre eigenen Events, damals in Jerusalem und Rom, heute rund um den Globus. Die gut geölte Machtmaschinerie funktioniert wie sie immer funktioniert hat. Viele sind fasziniert, spielen mit, verkaufen ihre Seele, profitieren, heucheln, dass die Balken krachen.

Bleiben die kleinen Leute. Sie leben von der Hand in den Mund, ächzen unter der Teuerung, wissen aus eigener Erfahrung was Ohnmacht und was Überlebenskampf ist, leiden unter Ausgrenzung und Ausbeutung, werden plattgewalzt, an die Wand gedrückt, ignoriert oder ertrinken im Mittelmeer. Ein paar wenige rebellieren und merken rasch, dass sie das teuer zu stehen kommt. Sie alle klagen und seufzen: «Wie lange noch?» Ein Seufzer, der wie ein roter Faden die Bibel und die Menschheitsgeschichte durchzieht.

Einige kommen deshalb nach Mariastein und zünden ein Kerzlein an bei der Muttergottes. Denn Maria ist ganz nahe dran. Nahe beim Kind, nahe bei den kleinen Leuten, nahe bei mir. Von ihr wird gesagt, sie habe alles, was geschehen war, in ihrem Herzen bewahrt, «und dachte darüber nach». Nachdenken! Eine Fähigkeit, eine Ressource, ein Potenzial, uns gegeben, um Krisen zu erkennen, zu analysieren, zu bewältigen. Das wünsche ich uns allen: Weihnachten zum Nachdenken!

Georg Pfleiderer, Professor für Systematische Theologie und Ethik

Nichts ist mehr selbstverständlich

Zu den schönsten Weihnachtsgeschichten gehört für mich «Die Leihgabe» von Wolfdietrich Schnurre. Die Geschichte spielt in der Weihnachtszeit in Berlin zur Zeit der grossen Wirtschaftskrise um 1930. Sie ist aus der Kinderperspektive des zehnjährigen Icherzählers geschrieben, der mit seinem alleinerziehenden, arbeits- und mittellosen Vater und dessen in einer «Grossdestille» als Küchenhilfe untergekommenen Freundin unter prekären Bedingungen Weihnachten zu feiern versucht. Da sie sich nicht einmal den mickrigsten Weihnachtsbaum leisten können, kommen sie schliesslich in ihrer Not auf die Idee, in einem Berliner Stadtpark eine Blautanne auszugraben. «Einen Baum stehlen, das ist gemein; aber sich einen borgen, das geht.»

Mit dieser «Leihgabe», ihrem über die Festtage aus dem Pfandhaus ebenfalls zurückgeliehenen Grammofon und «übrig gebliebenem Gänseklein» aus der Destille feiern sie zu dritt beglückt Heilig Abend, – bevor sie ein paar Tage später den Baum wieder zurückbringen. Die selbstgebastelten «Staniolsterne hingen noch eine ganze Weile in seinen Zweigen, einige sogar bis in den Frühling.» So anrührend erzählt die kleine Geschichte vom Sieg der Kreativität und der moralischen Selbstachtung über unwirtliche Verhältnisse, die eigentlich zum Verzweifeln sind: Doch nicht umsonst spielt sie in einer längst vergangenen, von Not und Armut gezeichneten Zeit, die für die meisten Menschen heute in der Schweiz zum Glück keine Erfahrungswirklichkeit mehr ist.

Aber bekanntlich ist Armut, besonders Kinder- und Altersarmut, auch in der reichen Schweiz nicht ausgerottet; und man müsste in diesem Winter in Europa nur einige hundert Kilometer Richtung Osten fahren, um in Kiew und noch schlimmer in den Städten und Dörfern des zerschossenen Ostens der Ukraine Verhältnisse zu erleben, in denen menschliche Kreativität und Selbstachtung es noch viel schwerer haben als damals in Berlin, ihnen ein menschenwürdiges Weihnachten abzutrotzen.

Im Zusammenhang mit drohender Gas- und Energieknappheit ist in diesem Herbst viel über Notfallpläne, Einschränkungen und Verzicht geredet und gestritten worden. Selbstverständlichkeiten wie ein hemdwarmes Zuhause, taghelle Innenstädte und auf Badewannentemperatur beheizte Schwimmbäder sind auf einmal keine mehr. Gerade in der Weihnachtszeit könnte uns das doch auf kreative Gedanken bringen – und den einen oder die andere von den Jüngeren auf die Idee, beim Pflichtbesuch bei den alten Eltern oder Grosseltern diese mal zu fragen, wie sie damals eigentlich Weihnachten gefeiert haben.

Martin Dürr, Industriepfarrer

Ein trotziges Nein zur Dunkelheit

Meine fünfjährige Enkelin erklärt die Krippenfiguren: «Das ist die grosse Schwester von Jesus. Ein König bringt Schoggitaler. Ein anderer wickelt das Buschi, weil die Eltern Teilzeit arbeiten.» Ich muss lachen über diese Version der alten Geschichte.

Aber das Original ist mindestens so seltsam. Gott wählt sehr merkwürdige Menschen. Hirten (meist arme, wenig beliebte Leute ohne Bildung), exotische Astrologen, ein zweifelnder Zimmermann und eine sehr junge Frau, die unter ungeklärten Umständen schwanger geworden ist. Das sind mit Sicherheit nicht Menschen, die alle Antworten gefunden haben. Sie kennen den täglichen Kampf ums Überleben in einer unbeständigen und bedrohlichen Welt.

Ausgerechnet ihnen begegnet das Licht. Und sie verstehen: Die Dunkelheit hat nicht das letzte Wort. Nein. Jedes noch so kleine Licht, jedes neugeborene Kind erinnert uns an das Licht von Weihnachten. In jeder jungen Frau, die für die Freiheit einsteht; in jedem Menschen, der sich einsetzt für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Natur funkelt mitten im Dunkeln die Hoffnung: Gott kommt in die dunkle Realität dieser Welt.

Wer an die freundliche Gegenwart Gottes glaubt, solange alles gut ist auf der Welt (war es das jemals?) und in unserem kleinen Leben: schön. Aber wir feiern Weihnachten, wenn die Dunkelheit übermächtig ist. Einige Menschen haben das damals so erlebt. Unter römischer Militärbesatzung, mit beschnittenen Freiheiten, inmitten von Armut und Krankheit. Dieses Erlebnis wirkt bis heute. Weihnachten soll, muss ein grosses, helles Fest sein. Ein Fest des trotzigen «Nein!» zur Vorstellung, dass die Dunkelheit immer siegt. Eine Feier des befreiten «Ja!» zur Hoffnung. Nicht als Vertröstung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Hoffnung durchschaut das alte Spiel der Machtgierigen und Narzissten. Hoffen heisst der Dunkelheit aktiv widerstehen.

Wer hofft, nimmt die Welt ernst, wie sie ist. Und lässt sie nicht zugrunde gehen. Sucht Gott in den Menschen. In jeder und jedem. Lässt sich in Bewegung setzen, um anderen Licht und Freundschaft zu bringen. Oder ganz Offensichtliches wie Essen, warme Kleider, ein schützendes Dach. Manchmal braucht es leider auch Mittel, die Menschen helfen, sich zu wehren gegen finsteres Unrecht und undenkbare Brutalität.

Wie das alles zusammengeht: Ich weiss es nicht. Aber Hoffnung und Licht ziehen uns an, vertreiben die lähmende Angst und Sorge. Damit auch in Zukunft Kinder und Enkel überall auf der Welt ihre eigene Version der Geschichte entdecken können.

Dinah Hess, Gefängnisseelsorgerin

Hoffnung durch die Krise

Wer im Gefängnis «sitzen» muss, steckt in dieser Zeit in einer ganz persönlichen Krise. Diese Krisenzeit lässt sich durch nichts verkürzen. Fristen sind gesetzt. Es gibt keine Ausnahmen – auch an Weihnachten nicht. Durch diese Krisen kommen Insassinnen und Insassen nur mit Warten. Die immer gleichen Tage scheinen sich unendlich zu wiederholen. Es gibt – für Menschen in der Untersuchungshaft keine Aussichten, weder aus dem Fenster noch in die unmittelbare Zukunft.

Die Krise zu überwinden, heisst warten. Warten auf Freiheit – vielleicht. Bloss zu warten, haben wir in unserer Gesellschaft verlernt. Warten ist viel mehr Zeitverschwendung. Krisen müssen schnell gelöst werden, die Züge müssen pünktlich sein, die bestellten Geschenke am nächsten Tag im Briefkasten, der Pizzalieferdienst in 15 Minuten vor der Türe.

Dem gegenüber steht die Adventszeit «draussen», in welcher die Wartezeit mit allerhand Aktivitäten ausgefüllt wird: Guetzli-Backen, Weihnachtsshopping, Wohnungen und Häuser dekorieren, Glühweintrinken am Weihnachtsmarkt, Konzertbesuche, Weihnachtsoutfit aussuchen… Wie es scheint, wird die Liste der Advents- und Weihnachtsaktivitäten – täusche ich mich – von Jahr zu Jahr ausgedehnter. Auch das ist nicht unbedingt Warten im eigentlichen Sinne. Zwei Welten in denen Warten zum Unding verkommen ist: Konsum und Kommerz hier – warten in Unsicherheit und ewiger Warteschlaufe in der Krise da.

Advent meint – für die christliche Welt jedoch warten auf «die Ankunft» Gottes in der Welt, die Geburt von Jesus. Der, so die Zeitrechnung – auch in eine grosse Krisenzeit geboren wurde. Von Engeln als «Retter» angekündigt, sollte die Krise für die Menschen andauern. Weihnachten macht die Weltkrisen nicht kürzer, die persönlichen Krisen nicht weniger. Weihnachten ist die Hoffnung durch die Krise hindurch. Weihnachten heisst warten auf die Geburt eines Kindes. Da gibt es keine Abkürzung, keine schnellen Lösungen, kein Ausweichen. Mitten durch die Krisen hindurch. Das Kind im Stall weist auf die kleinen Schritte zur Veränderung hin, die langsamen – vielleicht mühsamen Lösungswege, die erduldete Geduld. Und die Engel, die sagen: Habt keine Angst.

Roland Durst, Pfarrer in Ziefen, Lupsingen und Arboldswil

Die Stärke des Trosts

Um es gleich vorwegzunehmen: Ja, wir sollen getrost feiern!

Und der Trost soll ein tiefer, starker sein. Meistens hat Trost den Effekt, dass er beruhigt. Auf diese Weise getröstet, fällt es scheinbar leichter, beklemmende Situationen auszuhalten: Ich nehme hin, was in meinem Umfeld geschieht. Trost als Arrangement. Irgendwie schwach, finden Sie nicht auch? Starker und tiefer Trost fühlt sich anders an: Dieser lässt mich wachsam und beunruhigt sein!

Wachsam für alles, was das Mitmenschliche, Zärtliche und Verletzliche verhöhnt und zersetzt. Auf diese Weise hellwach kann ich nicht anders, als mich zu beunruhigen: Weshalb schauen viel zu viele Menschen lieber auf ihr Handy als in die Augen des Gegenübers? Wieso steht die Profilierung des Ichs über dem Wohl des Wir?

Aber worin besteht nun die Stärke dieses Trostes? Sie findet sich dort, wo ich hinschaue, und anerkenne, was das Miteinander zersetzt – und mich dadurch beunruhigen lasse. Trost so verstanden, vertraut auf die Kraft, dass sich etwas verändern, verwandeln lässt. Und dass diese Veränderung und Verwandlung eine klare Richtung haben: hin zu mehr Miteinander und Füreinander. Ganz einfach deshalb, weil wir Menschen darauf angewiesen sind.

Nicht umsonst liegt ein Kind in der Krippe. Es ist Ausdruck vollkommener Abhängigkeit und Verletzlichkeit und soll uns beunruhigen: Mensch, tu etwas, damit es den Bedürftigen und Verletzlichen ein kleines bisschen besser geht!

Und zugleich weiss ich sehr wohl, dass ich alleine diese Welt weder retten noch komplett umkrempeln kann. Beides, mein Handeln und mein Wissen um meine begrenzte Wirksamkeit, soll ich anerkennen und daraus jenen starken Trost schöpfen, der mich nicht betäubt, sondern bewegt.

Ein Trost, der mir zuspricht, mich trotz aller Krisen, die ich nicht zu lösen und entgegen allen Kriegen, die ich nicht zu stoppen vermag, dafür einzusetzen, was dem Leben und der Liebe dient. Darin bestärkt mich diese Krippengabe immer wieder neu, sehr gerne weit über die Weihnachtsfeiertage hinaus.

Moisés Mayordomo, Dekan der Theologischen Fakultät

Das Privileg des Friedens

Das ist Weihnachten: Kälte, Gesang, Kerzenziehen, Advent, Kaufen, «Stille Nacht», Konsumieren, Schmücken, Kochen, Essen, Krisen, Familie, Karten schreiben, Ausschlafen, Kunst, Kitsch – und Krieg. Manche möchten sich das Feiern durch das Kriegselend und die Klimakrise nicht verderben lassen. Weihnachten als gehobene Übung der Weltflucht, als kurzer Ausflug in die heile Welt.

Andere prangern den Konsum und den Kitsch angesichts der Weltlage moralisch an. Sie wünschen sich ein Fest, das die Menschen über die sozialen Ränder bringt. Aber: Warum sollte das Wissen um Krieg und Elend unsere Freude an Weihnachten schmälern? Die biblischen Weihnachtserzählungen zu Beginn des Matthäus- und des Lukas-Evangeliums sind diesbezüglich erstaunlich realistisch. Sie erzählen vom Wunder, wie Gott in die Welt kommt. Das Göttliche wird Körper, sinnlich erfahrbar, sterblich.

Diese Welt scheint märchenhaft und voller Zauber: Engel steigen vom Himmel herab und besingen Gottes Herrlichkeit. Frieden wird ausgerufen. Mysteriöse Sternkundige aus fernen östlichen Ländern warten mit Geschenken auf. Überall gibt es Offenbarungen und Träume, Wundersames und Unerklärliches. Aber nicht alles leuchtet in den biblischen Erzählungen: Die Schwangerschaft Marias löst eine Beziehungskrise aus. Josef erwägt die Trennung. Der lokale König, Herodes der Grosse, fühlt sich in seiner Macht bedroht und lässt in Bethlehem alle Kinder bis 2-jährig töten.

Die Eltern Jesu, Maria und Josef, müssen aus ihrer Heimat gehen und finden keine Unterkunft, obwohl sie hochschwanger ist. Später ergreifen sie die Flucht vor Herodes und gehen nach Ägypten. Krisen, Tod, Klage und Flucht. Überall trifft der Glanz des Göttlichen auf die harte soziale und politische Realität. Zu Weihnachten besinnt sich die christliche Erinnerung darauf, dass Gott Mensch wird. Aber als Mensch geht er in die wirkliche Welt und nicht in eine Märchenwelt ein. Die Frage ist also nicht daneben: Warum sollen wir nicht in echter Freude mit den Menschen, die uns nahe sind, feiern und gleichzeitig die Welt im Blick behalten?

Vielleicht verhilft uns dieser Blick nach aussen zu jener Haltung, die so selten wie wichtig ist: echte Dankbarkeit. Das Privileg des Friedens, das Geschenk von Freundschaft, Familie und Partnerschaft, die vielen Selbstverständlichkeiten, die keine sind. Dass wir in der Regel angst- und sorgenfrei feiern können – wenn wir das können – ist nicht das Ergebnis unseres eigenen Planens und Machens. Es ist gegeben und kann dankbar empfangen werden. Mit dem Dank verbindet sich zugleich die Sehnsucht nach dem, was die Engel verkünden: «Friede auf Erden unter den Menschen.» Darauf sollten wir zu Weihnachten anstossen!

