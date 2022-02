Film Stadtkino-Direktor Samuel Steinemann: «Mit einem fixen Plan anzutreten, wäre überheblich gewesen» Samuel Steinemann ist seit sechs Wochen im Amt und plant keine Revolution. Dafür glaubt der neue Direktor des Stadtkino Basel an die Zukunft des Programmkinos und den Reiz des Analogen. Stefan Strittmatter Jetzt kommentieren 25.02.2022, 05.00 Uhr

Samuel Steinemann in seinem Büro an der Theaterstrasse. Nicole Nars-Zimmer

Seit Januar amtet Samuel Steinemann als übergeordneter Direktor von vier ­regionalen Kino-­Institutionen: Stadtkino, Landkino, Bildrausch Filmfestival und Kinemathek Le Bon Film. Damit folgt der 1971 in Zug geborene Musikwissenschafter und Kulturmanager auf ­Nicole Reinhard, die das Kino 16 Jahre geleitet hatte. Im Gespräch zeigt sich Steinemann als Optimist und Teamplayer, der die Kunst über seine Person stellt.

Sie kommen weder aus Basel noch vom Film. Was hat Sie zu diesem doppelten Sprung veranlasst?

Samuel Steinemann: In meinen bisherigen Tätigkeiten hatte ich stets ein Netzwerk in Basel – in der Musik- und Theaterbranche ist man zwangsläufig sehr gut vernetzt. Und ich habe stets mit Basel geliebäugelt, kulturell ist das eine sehr spannende Stadt.

Dennoch ist Kino Neuland für Sie.

Ich habe früh gemerkt, dass mich die Verbindung von Sparten reizt. So war das Gründungskonzert «meiner» Zuger Sinfonietta die Vertonung eines Chaplin-Stummfilmes. Aber wir haben ja hier mit Beat Schneider für das Stadtkino und Susanne Guggenberger für Bildrausch je eine künstlerische Leitung, die ihren Job perfekt macht. Ich habe keine Ambitionen, den beiden inhaltlich reinzureden.

Womit wir beim nächsten Sprung wären: Als Direktor haben Sie künftig weniger mit den Inhalten zu tun als in ihren bisherigen Jobs.

Das habe ich zwar nicht gezielt gesucht, aber auch hier war ich offen. Ich habe mir überlegt, wo meine Qualitäten sind, und dann hat diese Station sehr gepasst.

Und wo liegen Ihre Qualitäten?

Ich mag es, Veranstaltungen aus der Normalität rauszuholen, die Kunst in ein neues Umfeld zu setzen. In Zug haben wir etwa ein klassisches Konzert auf 23 Uhr gelegt und mit einer Afterparty kombiniert, um es für ein jüngeres Publikum attraktiv zu machen. Auch wenn das in Basel nun nicht zu meinen Kernaufgaben gehört, so möchte ich solche Ideen mit meiner Kreativität zukünftig auch einbringen.

Vorrangig sind hier aber Ihre leitenden Qualitäten gefragt.

Ja. Ich bringe im Leiten von mittelgrossen kulturellen Institutionen bald 20 Jahre Erfahrung mit. Auch kenne ich die Situation, dass mein Vorgänger oder meine Vorgängerin etwas Tolles entwickelt hat, von meinen bisherigen Stationen.

Treten Sie in Basel ein grosses Erbe an?

Oh ja! Aber damit kann ich sehr gut umgehen. Denn ich bin keine Person, die alles auf den Kopf stellen muss. Ich schaue lieber zuerst, was alles vorhanden ist und wie man das weiterent­wickeln kann.

Sehen Sie schon Handlungsbedarf?

Nicht grundlegend. Das klingt nicht besonders aufregend, aber es ist mir immer wichtig, dass die Mitarbeitenden beim administrativen Aufwand möglichst entlastet sind.

Hilft Ihnen hier der Aussenblick als Spartenfremder?

Samuel Steinemann mit dem März-Programm des Stadtkinos. Nicole Nars-Zimmer (

Ich glaube, hier gleichen sich die einzelnen Kulturbetriebe ungeachtet der Sparten sehr. Es ist in meinem Fall aber ein Vorteil, weil ich nicht mit einer fixen Vorstellung angetreten bin, wie der Betrieb zu laufen hat.

Sie planen also keine Revolution, haben aber Ideen?

Die vier Pfeiler – Stadtkino, Landkino, Bildrausch und Kinemathek – sind extrem coole Formate, die in den letzten 15 Jahren gewachsen sind. Im Detail haben wir die dringendsten Änderungen schon vollzogen, etwa die Optimierung der IT. In den ersten eineinhalb Monaten mehr zu wollen, wäre vermessen und überheblich.

Die grösste Neuerung erfolgte ja mit der Trennung von Inhalten und Direktion.

Ja, und ich finde den Entscheid des Vorstandes, das so aufzutrennen, extrem weise. Nicole Reinhard und ihr Co-Leiter Beat Schneider haben jahrelang sehr eng zusammengearbeitet. Da wäre es ein Ding der Unmöglichkeit gewesen, eine der beiden Hälften zu ersetzen. Insgesamt ist das Pensum von Schneider, Guggenberger und mir um 50 auf 250 Stellenprozent gewachsen, was angesichts der vier gewachsenen Formate Sinn macht.

Bei ihrem Abschiedsinterview mit der bz sagte Reinhard: «Wir tragen nur ein paar Jahre die Fackel.»

Ein schöner Satz, da stimme ich zu. Gerade bei Kulturbetrieben, die von einer einzelnen Person geprägt sind, hat ein Wechsel nach 10-15 Jahren etwas Belebendes. Sonst besteht die Gefahr, dass die Institution zu sehr mit einer Person verwächst. Es braucht regelmässig neue Fackelträger.

Machen Sie sich damit nicht zu klein?

Im Gegenteil, ich will keinen Personenkult um mich, das ist mir zuwider. Die Sache und die Kunst sollen im Vordergrund stehen.

Eine Ihrer Hauptaufgaben ist das Generieren von Geldern. Dabei müssen sie gleich vier Töpfe füllen.

Ja, wobei beim Landkino und beim Bildrausch die jeweiligen Vereine die Antragsteller sind. Beim Stadtkino und der Kinemathek bieten die verschiedenen Formate Möglichkeiten, verschiedene Stellen anzugehen beim Fundraising.

Entscheidend ist auch der Besucherandrang. Hat er sich schon erholt nach der Pandemie?

Es zu früh, um das zu abzuschätzen. Faktisch hat die Pandemie als Multiplikator der ohnehin herrschenden Digitalisierung gewirkt.

Das Streaming führt zum Kinosterben?

Ja, aber das Stadtkino hat hier eine Sonderstellung: Im Gegensatz zu den Premierenkinos erreichen wir mit unseren Retrospektiven und thematischen Reihen ein anderes Publikum. Dazu kommt, dass viele unserer Filme auf den Streamingplattformen nicht verfügbar sind.

Ist das nicht bloss eine Frage der Zeit?

Vielleicht. Aber wir betten die Filme ja auch in einen Kontext, etwa mit Gesprächen mit den Filmschaffenden. Diese thematische Einbettung hat man daheim auf dem Sofa nicht.

Das persönliche Erlebnis ist wichtiger als die Bequemlichkeit?

Bei vielen Kinoliebhabern bestimmt. Ich kann mir zudem vorstellen, dass viele erst in der Pandemie über eine Streamingplattform den Film so richtig als Medium für sich entdeckt haben und nun vielleicht auch mal ins Kino gehen.

Via Netflix zur Leinwand?

Ja, ein Kino ist mehr als ein Abspielraum. Ich sehe da viel Potenzial. Auch mit unseren analogen Projektoren. Das wirkt einfach anders. Ich sehe das gerade bei meiner ältesten Tochter, die mit 18 nun voll auf Vintage und Retro abfährt.

Sie sind ein Optimist.

Mir ist schon klar, dass Filme auf 35 oder 16 Millimeter kein Massending mehr werden, gleich wie die ­Vinyl-Platte. Aber das Analoge wird seinen Reiz nie verlieren.

Stadtkino Basel, Klostergasse 5. www.stadtkinobasel.ch

