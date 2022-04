Filmreihen Basel hat mehr Hotels denn je – zumindest auf der Leinwand Das Neue Kino und das Stadtkino Basel zeigen Filme über die fremden vier Wände, in denen wir uns zu Hause fühlen. Hannes Nüsseler 05.04.2022, 05.00 Uhr

Ralph Fiennes (rechts) mit Tilda Swinton in «The Grand Budapest Hotel». Twentieth Century Fox Film Corporation/SZ

Die Anreise ist geglückt, das Hotel gefunden. An der Réception dann das grosse Hallo: eine unerhoffte Begegnung mit alten Bekannten, die dieselbe Destination gewählt haben. Ihr auch hier? Was für ein Zufall! So ähnlich muss es den Programmverantwortlichen vom Neuen Kino und dem Stadtkino Basel ergangen sein, als sie ihre beiden Schwerpunkte für den Monat April miteinander verglichen – hier «Hotel ­– Ort des Transits» (Neues Kino), dort «Das Grand Hotel – Dramaturgien eines paradiesischen Ortes» (Stadtkino).

Als Krönung zeigen die beiden Spielstätten am selben Tag auch noch den gleichen Film: Alain Resnais’ Rätselwerk «L’année dernière à Marienbad», in dem sich ein Mann und eine Frau darüber uneins sind, ob sie sich kennen. «Purer Zufall», sagt dazu bz-Kolumnist Simon Morgenthaler, der auch die Programmierung des Neuen Kinos mitverantwortet, und nimmt dem künstlerischen Leiter des Stadtkinos damit die identischen Worte aus dem Mund.

«Wir haben die Überschneidung erst bei unserer Anfrage für ‹Marienbad› bei der Cinémathèque suisse bemerkt», erklärt Beat Schneider. «Sie hat uns auf das doppelte Interesse für diesen Film aufmerksam gemacht.» Nach kurzer Absprache spielt das Stadtkino «Marienbad» nun auf einer Filmkopie, das Neue Kino digital. Eine fast schon surreale Koinzidenz und des Themas durchaus würdig.

Grundsätzlich aber ist man über das Zusammentreffen erfreut: «Zum Glück sind einige der von uns nicht berücksichtigten Filme im Stadtkino zu sehen», schreibt das Neue Kino in seinem Programm. «Wir betrachten es als Glücksfall», revanchiert sich Schneider, «wird das Hotel doch so diesseits und jenseits des Rheins zum Thema gemacht mit einer je eigenen attraktiven Auswahl.» Dabei betont der Stadtkinoleiter, dass das Hotel in vielen Filmen «nicht per se das lustige Ferienziel ist: Es bietet vielmehr eine Durchmischung von unterschiedlichsten Menschen, von reich und arm.»

Strandungsort statt Strandvergnügen

Beispielhaft gezeigt wird das soziale Gefälle in Friedrich Murnaus Stummfilmklassiker «Der letzte Mann» (Neues Kino), der vom Sturz und Aufstieg eines Portiers erzählt. In seiner Uniform wirkt er wie ein General im tobenden Klassenkampf der Weimarer Republik, und die martialische Assoziation kommt wohl nicht von ungefähr. «Es ist augenfällig, wie der Krieg in der Ukraine unseren Blick auf ganz viele Filme verändert hat», sagt Schneider. «Sehr oft dient das Hotel auch als Strandungsort.»

In «The Grand Budapest Hotel» (Stadtkino) steht der titelgebende Zuckertortenbau für den trügerischen Frieden der Zwischenkriegszeit, bevor eine neue Barbarei über die fiktive Republik Zubrowka im Osten Europas hereinbricht. Herrscher und erster Diener dieses Kurhotels ist ein Concierge (Ralph Fiennes), der für Menschlichkeit und saubere Handtücher eintritt. Wes Anderson inszeniert den Kampf um das humanistische Erbe Europas in gewohnter Puppenstubenmanier, also: bezaubernd.

«To Be Or Not to Be» von Ernst Lubitsch. Archiv Friedrich

In «To Be Or Not to Be» (Stadtkino) aus dem Jahr 1942 herrscht explizit Krieg. Eine polnische Schauspieltruppe wagt die Flucht aus dem besetzten Warschau, dabei möchte der Hauptdarsteller doch nur einmal ohne Unterbrechung seinen Hamletmonolog rezitieren. Das Hotel Europa wird stellvertretend für den ganzen Kontinent von Nazis in Beschlag genommen, die gegen den schwarzen Humor der Komödie intellektuell in der Unterzahl bleiben.

Wer sich zeitgenössischer mit der Vorgeschichte des Ukraine-Krieges befassen will, setzt sich dagegen in das rollende Temporärhotel namens Zug. «Train Kyiv-War» (Neues Kino) aus dem Jahr 2020 porträtiert Passagierinnen und Passagiere auf der Reise durch ein Land, das sich schon seit zwei Jahren im Kriegszustand befindet. Die gesamte Kollekte dieses Abends wird für humanitäre Zwecke vor Ort gespendet.

«Hotel ­– Ort des Transits», Neues Kino. www.neueskinobasel.ch

«Das Grand Hotel – Dramaturgien eines paradiesischen Ortes», Stadtkino. www.stadtkinobasel.ch