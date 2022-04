Finanzen Die Bank CIC erwirtschaftet im Jubiläumsjahr einen Rekordgewinn Die Basler Bank konnte im vergangenen Jahr den Reingewinn um knapp 5 Prozent auf 35,7 Millionen Franken steigern. Andreas Möckli 05.04.2022, 10.18 Uhr

Der Hauptsitz der Bank CIC befindet sich neben dem Rathaus in Basel. Kenneth Nars

Die Bank CIC mit Sitz in Basel hat das beste Resultat seit ihrer Gründung vor 151 Jahren erzielt. Der Gewinn stieg im vergangenen Jahr um 4,5 Prozent auf 35,7 Millionen Franken. Der Geschäftsertrag kletterte derweil um 7,2 Prozent auf 175,2 Millionen Franken. Während das Zinsengeschäft um 5,2 Prozent wuchs, nahm das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft um 16,1 Prozent zu.

Das Resultat sei der konsequenten Umsetzung der strategischen Ausrichtung sowie einer vorsichtigen Risikopolitik zu verdanken, teilt die Bank mit. Im Jubiläumsjahr 2021 eröffnete CIC in Luzern die zehnte Filiale in der Schweiz.

Überdurchschnittliches Wachstum für das laufende Jahr erwartet

«Dank dem Vertrauen unserer bestehenden und neuen Kundinnen und Kunden konnten wir unsere Volumina und unseren Gewinn zum elften Mal in Folge und auf nachhaltige Weise steigern», wird Bankchef Thomas Müller in der Mitteilung zitiert. Die Bilanzsumme stieg um 13,9 Prozent auf 13,2 Milliarden Franken, was einen neuen Höchstwert markiert. Das Unternehmen verwaltet Kundengelder in der Höhe von 9,8 Milliarden Franken.

Nach der kräftigen Erholung 2021 erwartet die Bank auch für 2022 ein überdurchschnittliches Wachstum. Die Bank CIC befindet sich im Besitz der französischen Genossenschaftsbank Crédit Mutuel. Die CIC, die bis 2007 als Bank Cial bekannt war, beschäftigt 433 Mitarbeitende.