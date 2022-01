Finanzen in Basel-Stadt Regierungsrätin Tanja Soland zur globalen Mindeststeuer: «Wir sind auf die Hilfe des Bundes angewiesen» Basel-Stadt erhält dank der Steuerreform zwar mehr Geld. Gleichzeitig müssen die Firmen entlastet werden, um eine Abwanderung zu verhindern. Der Spielraum des Stadtkantons ist jedoch eingeschränkt, wie die Finanzdirektorin sagt. Interview: Andreas Möckli Jetzt kommentieren 20.01.2022, 05.00 Uhr

Sie will Basel vor allem mit Investitionen in die Forschung stärken: Regierungsrätin Tanja Soland. Kenneth Nars

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) geht in hohem Tempo voran. Bereits ab nächstem Jahr soll die globale Steuerreform für Unternehmen in Kraft treten. Konkret haben die G20-Staaten zusammen mit der Industrieländer-Vereinigung OECD eine Mindeststeuer von 15 Prozent auf den Gewinnen grosser Firmen durchgesetzt. Inzwischen sind 137 Staaten dabei, darunter auch die Schweiz.

Stark betroffen von der Steuerreform ist der Kanton Basel-Stadt mit Konzernen wie Roche, Novartis oder Lonza. Laut der Regierung sind rund 50 in- und ausländische Unternehmen betroffen. Sie bezahlen gesamthaft 1 Milliarde Franken an Steuern, die Hälfte fliesse in die Kasse des Stadtkantons. Da der heutige Gewinnsteuersatz für Firmen mit 13,04 Prozent deutlich tiefer ist, winken hohe Mehreinnahmen. Gleichzeitig muss Basel-Stadt dafür besorgt sein, dass Firmen nicht abwandern, weil sie etwa in anderen Kantonen oder Ländern mit staatlichen Beihilfen geködert werden.

Frau Soland, schon bald sollen grosse Firmen global mindestens 15 Prozent ihres Gewinns dem Staat abliefern. In Basel-Stadt zahlen die betroffenen Firmen deutlich weniger. Das muss Sie doch als Finanzdirektorin freuen?

Tanja Soland: Höhere Steuereinnahmen freuen mich selbstverständlich immer. Doch hier fliessen die höheren Erträge nicht, weil die Firmen produktiver werden oder mehr Umsatz erzielen. Vielmehr werden die Unternehmen schlicht höher besteuert, ohne dass sie dafür mehr geleistet hätten.

Der Normalsterbliche würde sich vermutlich darüber freuen, wenn im Gegensatz der Steuersatz für die natürlichen Personen gesenkt würde.

Leider nützt das Unternehmen nichts. Indirekt haben die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt einen grossen Nutzen, wenn solch grosse Unternehmen hier ihren Sitz haben. Insgesamt sind rund 50 Unternehmen im Kanton von der Steuerreform betroffen. Diese bieten hier rund 30’000 Arbeitsplätze. Dank der Steuereinnahmen der Firmen können wir uns viele Dinge leisten, die allen im Kanton zugutekommen.

Gibt es Schätzungen, wie viel die Steuerreform dem Kanton zusätzlich in die Kasse spülen wird?

Das ist sehr schwierig. Noch immer kennen wir die genauen Berechnungsgrundlagen für die Erhebung der Steuern nicht genau. Hier laufen die Verhandlungen auf internationaler Ebene noch. Zudem könnte sich der eine Teil der Reform für Basel-Stadt negativ auswirken.

Von wie viel Geld reden wir ungefähr?

Unter den bisher bekannten Voraussetzungen ist ein zwei- bis dreistelliger Millionenbetrag denkbar.

Tatsächlich enthält die Steuerreform zwei Säulen. Neben dem Mindeststeuersatz für Grossfirmen geht es auch um den Ort der Besteuerung. So sollen ungefähr 100 der grössten und profitabelsten Unternehmen einen Teil ihres Gewinns vermehrt dort versteuern, wo sie ihren Umsatz erzielen und nicht mehr am Standort des Hauptsitzes. In Basel-Stadt könnten vor allem Roche und Novartis davon betroffen sein. Die beiden Konzerne erzielen den Löwenanteil ihres Umsatzes im Ausland.

Wenn überall auf der Welt die grossen Firmen gleichviel Steuern bezahlen müssen, dann werden andere Standortfaktoren wichtiger. Da steht die Schweiz und Basel-Stadt doch gut da. Weshalb machen Sie sich sorgen?

Grundsätzlich begrüsse ich eine globale Mindeststeuer. Es stellt sich aber die Frage, ob die Reform tatsächlich so fair ausgestaltet wie propagiert wird. Möglicherweise werden die Bedingungen nicht in allen Ländern so transparent gestaltet wie in der Schweiz. Ich denke da etwa an direkte Subventionen zu Gunsten der Unternehmen. Es ist klar, dass sich grössere Länder hier mehr leisten können als wir.

Dennoch: Die Schweiz schneidet in internationalen Vergleichen in Sachen Standortattraktivität sehr gut ab.

Das stimmt. Trotzdem gibt es Bereiche, wo andere Länder einen klaren Vorsprung haben. Denken Sie etwa an die Hochschulförderung in den USA. Dort werden die Universitäten enorm gefördert, was Talente anzieht.

Machen Sie sich ernsthaft Sorgen, dass grosse Firmen wie Roche oder Novartis ihren Sitz verlegen werden.

Nein, kurz- und mittelfristig überhaupt nicht. Wir haben ein sehr gutes Einvernehmen mit den Unternehmen. Daher kennen wir ihre Bedürfnisse und Schwierigkeiten bestens. Daher bin ich optimistisch, dass wir auch diese Steuerreform zu aller Zufriedenheit hinter uns bringen werden.

Tanja Soland zeigt sich optimistisch, dass Basel-Stadt diese Steuerreform zu aller Zufriedenheit hinter uns bringen wird. Am stärksten betroffen sind Novartis und Roche. Georgios Kefalas / Keystone

Haben die Unternehmen im Rahmen der Reform konkrete Bedürfnisse angemeldet?

Ich denke, es ist sinnvoller, wenn sich die Firmen selber dazu äussern. Aber natürlich stammen unsere Forderungen natürlich auch aus den Gesprächen mit den Unternehmen. Denken Sie nur an das Thema ausländische Fachkräfte. Das ist ein virulentes Thema. Wir denken ständig darüber nach, wie wir uns hier verbessern können.

Sie fordern, dass Bund und Kantone gemeinsame Fördermassnahmen für Forschung und Innovation prüfen sollen, wie sie auch in anderen Staaten bereits bekannt sind. Was meinen Sie damit konkret?

Denkbar wären direkte Beiträge an Unternehmen, wenn sie an einem Projekt forschen. Mit dem Institut für Molekulare und Klinische Ophthalmologie Basel sind wir bereits eine Partnerschaft eingegangen. Hier geht es um Grundlagen- und klinische Forschung von Augenkrankheiten.

Wenn also ein Pharmaunternehmen ein Medikament erforscht und entwickelt, könnte die Firma beim Staat Gelder beantragen?

Das ist ein Beispiel. Es gibt bereits Länder, die das tun, etwa die USA. Zentral ist jedoch, dass der Bund einen nationalen Rahmen setzt, damit in allen Kantonen die gleichen Spielregeln gelten. Genauso wichtig ist aber auch, dass dieser Rahmen international akzeptiert wird.

Wieso können Sie da als besonders betroffener Kanton nicht allein vorangehen?

Wenn das jeder Kanton selber an die Hand nimmt, wird das enorm schwierig. Es gibt zahlreiche Firmen, die über mehrere Standorte in der Schweiz verfügen. Die Koordination würde dadurch enorm erschwert. Darum sind einheitliche Kriterien wünschenswert.

Zudem fordern Sie mehr Mittel des Bundes für Hochschulen und Spitzenmedizin. Die Forschungsbeiträge werden doch bereits laufend erhöht. Genügt das nicht?

Wenn irgendwo mehr Geld gesprochen wird, dann ist dies sicherlich ein sehr sinnvoller Bereich. Durch den Ausschluss aus dem EU-Forschungsprogramm Horizon Europe wurde unser Forschungsstandort zurückgeworfen. Gut positionierte Hochschulen ziehen renommierte Professuren an, die wiederum talentierte Studierende anlocken. Das schafft ein innovatives Umfeld, von dem auch die Pharmabranche profitiert.

Der Kanton könnte der Universität selber finanziell stärker unter die Arme greifen?

Das ist mit der bikantonalen Trägerschaft von Basel-Stadt und Baselland nicht so einfach.

Da Basel-Stadt von der Reform viel stärker profitiert als Baselland müsste ein Ausgleichsmechanismus geschaffen werden. Das ist kein Ding der Unmöglichkeit.

Das werden wir sicher prüfen müssen, aber die Schwierigkeit ist schon, dass sich der Kanton Baselland in einer anderen Situation befindet. Wir sehen jedoch auch den Bund in der Pflicht, er profitiert dank der Bundessteuern ebenfalls von der Steuerreform.

Sie wünschen sich eine Vollassoziierung zum Forschungsprogramm Horizon der EU. Die Schweiz wurde wegen des Abbruchs der Verhandlungen über das Rahmenabkommen ausgeschlossen. Auf absehbare Zeit scheint eine Rückkehr zu Horizon illusorisch.

Wir versuchen, dem Bund wiederholt die enorme Bedeutung von Horizon Europe aufzuzeigen. Wie ein Käfer auf dem Rücken zu liegen und wie wild mit den Beinen zu strampeln, bringt nichts. Wir haben die Hoffnung, dass wir auch im Rahmen der Steuerreform aufzeigen können, wie problematisch der Ausschluss von Horizon ist. Ich hoffe, dass der Bundesrat einsichtig ist, und in den Gesprächen mit der EU vorwärtsmacht.

Forschung und Entwicklung ist für die Region Basel zentral. Sie soll als Ausgleich für die höheren Unternehmenssteuern gefördert werden. Im Bild: Eine Forscherin von Syngenta in einem Labor in Stein AG. Gaetan Bally / Keystone

Auch bei der dritten Forderung steht der Bund in der Pflicht. So fordern Sie etwa den Erhalt der Personenfreizügigkeit mit der EU. Das steht ja gar nicht zur Debatte.

Aus Brüssel gab es vereinzelt Signale, dass selbst die Personenfreizügigkeit in Frage gestellt wird. Die EU ist schlicht am längeren Hebel. Würde die Personenfreizügigkeit beschränkt, wäre das tragisch. An der Beziehung mit der EU hängen derart wichtige Bereiche, die gerade für die grossen Unternehmen von hoher Bedeutung sind. Das wollten wir in diesem Zusammenhang erneut betonen.

Der Eindruck entsteht, dass die Regierung vor allem den Bund in der Verantwortung sieht.

Basel-Stadt kann mithelfen, aber dem Bund kommt eine wichtige Rolle zu. Deshalb haben wir uns jetzt auch aktiv an Bern gewandt.

Dennoch hat man das Gefühl, Bund und Kantone schieben die heisse Kartoffel hin und her. Finanzminister Ueli Maurer sagte, die Kantone sollen die zusätzlichen Steuereinnahmen verwenden, um die Firmen zu entlasten. Die Kantone würden «ihre Pappenheimer» am besten kennen.

Wir zeigen auf, wo wir auf die Hilfe des Bundes angewiesen sind. Wir können nicht in allen Bereichen selber tätig werden. Wir können die Beiträge für die Forschung schon selber finanzieren. Aber ohne ein nationales Rahmengesetz und internationale Anerkennung wäre das schwierig.

Aber wo kann Basel-Stadt selber vorangehen? Sie erhalten künftig deutlich mehr Geld.

Es ist ja nicht so, dass wir bisher nichts in den Standort investiert haben. Wir haben eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die prüft, was möglich ist.

Die höheren Steuereinnahmen sollen laut dem Bund im Finanzausgleich berücksichtigt werden. Wird Basel-Stadt nochmals stärker zur Kasse gebeten?

Man könnte den Bund tatsächlich so interpretieren, dass wir aufgrund der höheren Steuereinnahmen mehr in den nationalen Finanzausgleich einzahlen müssen. Das könnte im schlimmsten Fall zu einem Minus führen, weil wir ja die höheren Steuern der Firmen mit zusätzlichen Investitionen kompensieren werden. Wenn in den Finanzausgleich schon die höheren Steuereinnahmen fliessen, dann bitte auch die Investitionen der Kantone.

Eine globale Mindeststeuer klingt per se sehr sympathisch. Allerdings ist die Gefahr gross, dass nun die einzelnen Staaten die Firmen mit Subventionen anlocken werden. Der Steuerwettbewerb würde damit durch einen neuen Konkurrenzkampf ersetzt. Erschwerend hinzu kommt, dass Subventionen oder direkte Beiträge an Firmen oft nicht sehr transparent sind.

Wie gross ist die Gefahr, dass sich die Kantone nun mit Subventionen für Firmen konkurrenzieren?

Diese Gefahr besteht, wenn sich die Kantone nicht auf gemeinsame Kriterien einigen können. Wenn die Unternehmen in der Schweiz über mehrere Standorte verfügen, sind die Kantone voneinander abhängig.

Und international?

Viele Länder locken Firmen bereits mit Subventionen. Grosse Staaten haben da weniger Hemmungen und stehen auch weniger unter Druck. Die Schweiz mit einem kleinen Markt und einem hohen Steueraufkommen steht da viel stärker unter Beobachtung.

Bei den Steuersätzen herrscht Transparenz, bei den Subventionen viel weniger.

Es wäre störend, wenn nun Länder mit vielen geheimen Deals über Subventionen oder Beihilfen abschliessen. Das wäre ein sehr ungleicher Wettbewerb.

Finanzminister Ueli Maurer. Peter Klaunzer / Keystone

Bundesrat Ueli Maurer hat am Wochenende gesagt, er könne sich gut vorstellen, die Steuern für Gutverdienende zu senken, um wenigstens Manager der grossen Firmen hier zu halten.

Basel-Stadt ist steuerlich attraktiv. Gleichzeitig haben die Parlamentarier im Grossen Rat zahlreiche Vorstösse zur Steuersenkung eingereicht, wo das auch ein Thema ist. Bei den sehr Hochverdienenden hatten wir jüngst eine Abstimmung. Da kann die Regierung nichts ändern. Bei den hohen Vermögen sind wir nicht so attraktiv. Das können wir prüfen.

Bei den natürlichen Personen gibt es vorerst keine Steuersenkung wegen der wirtschaftlichen Entwicklung. Das gibt das Gesetz vor. Haben Sie anderweite Pläne, um uns Normalsterbliche zu entlasten?

Ich werde ohnehin bis Ende März ein Paket mit Steuersenkungen vorlegen. Der Grosse Rat hat gefordert, dass wir vor allem bei den Abzügen ansetzen und das werden wir auch tun. Auf dem Tisch liegen bereits zahlreiche Forderungen, denken Sie etwa an den Abzug der Krankenkassenprämien oder höhere Zulagen für Familien.

