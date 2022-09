Finanzen Mehr Stellen und Provenienzforschung: Regierungspräsident Jans stockt den Etat der Basler Museen auf Das Naturhistorische und das Kunstmuseum erhalten mehr Stellen. Die Finanzierung der Provenienzforschung bleibt dafür symbolisch. Christian Mensch und Elodie Kolb Jetzt kommentieren 15.09.2022, 18.54 Uhr

Beat Jans (Mitte) informierte gemeinsam mit den fünf kantonalen Museen über die Provenienzforschung. Roland Schmid

Der Regierungspräsident Beat Jans hat die Provenienzforschung zur Chefsache erklärt und zum Mediengespräch mit fünf Direktoren der staatlichen Museen geladen. Eine Million Franken hat er als Geschenk des Regierungsrats mitgebracht, um die Herkunft der Museumsobjekte künftig intensiver erforschen zu können. Diese Summe ist allerdings auf vier Jahre und auf fünf Museen verteilt.

Anna Schmid, die Direktorin des Museums der Kulturen (MKB), sagt es unverblümt: «Wir wissen, dass das Geld nicht reicht.» Mehr hat der Regierungspräsident bei seiner Parteikollegin Tanja Soland aber offenkundig nicht lockermachen können. Jans sagt, die Summe sei «nach intensiven Gesprächen mit dem Finanzdepartement» festgelegt worden. Und schiebt nach: «Es wird nicht ganz einfach, die Mittel zuzuteilen. Wir werden mit Sicherheit priorisieren müssen».

Kunstmuseum und Naturhistorisches Museum erhalten mehr Geld

Josef Helfenstein, Direktor des Kunstmuseums, eilt Jans argumentativ zu Hilfe. Er sagt: Jeder Franken vom Kanton helfe den Museen bei der Akquisition von Drittmitteln; sei es von Stiftungen oder vom Bund. Jans stimmt bei:

«Alle müssen ihren Beitrag leisten.»

Was Helfenstein an dieser Stelle nicht sagte, gleichentags aber im Rahmen der Budgetpräsentation öffentlich wird: Der Stellenetat im Kunstmuseum wird um fünf Stellen erhöht; drei im Bereich Besucherdienst, zwei im Marketing.

Auch das Naturhistorische Museum, dessen Neubau im St. Johann im Entstehen ist, wird künftig mehr Kantonsgeld erhalten. Denn nach einer Betriebsanalyse sei deutlich geworden, dass dieses mit den vorhandenen Mitteln den gesetzlichen Auftrag nicht erfüllen könne, heisst es in einer separaten Medienmitteilung des Präsidialdepartements. Daher werde der Globalbetrag für das Museum ab 2023 um 1,159 Millionen Franken erhöht.

Dies für Sachmittel sowie zusätzliches Personal: Vier Vollzeitstellen seien für die Sammlungsbetreuung bewilligt worden, zwei weitere sollen ab 2024 eingesetzt werden. Zusätzlich plane man 50 Stellenprozente im Besucherdienst, weitere 50 Prozent im Marketing und 90 Stellenprozente für eine pädagogische Fachperson zur Betreuung von Schulklassen. Ausserdem ist eine einmalige Zahlung von 300’000 Franken an ein nationales Verbundprojekt vorgesehen.

Status quo sei nicht zufriedenstellend

Doch eigentlich hat Jans geladen, um sich über die Wichtigkeit von Provenienzforschung auszulassen. Sie ist in den vergangenen Jahren in den Blick der Öffentlichkeit und der Politik geraten und findet sich auch bereits im aktuellen Kulturleitbild. Die Herkunftsgeschichten der Kulturgüter in den kantonalen Museen sollen nun aber aktiver und systematischer angegangen werden. Regierungspräsident Beat Jans sagt:

«Die Provenienzforschung macht manchmal Bauchweh.»

Sie sei aber ein wichtiger Teil der Museumsarbeit. Man wolle sich nicht zufriedengeben mit dem Status quo. «Es gibt noch sehr viel zu tun», sagt Jans. Anna Schmid spricht für ihr eigenes Haus von einem «riesigen Berg» an Arbeit, der dem Museum der Kulturen bevorstehe.

Und dies, obwohl das MKB «schon immer» Provenienzforschung betrieben habe, wie sie betont. Ihr Vorzeigeprojekt ist das Engagement bei der «Benin Initiative Schweiz», deren Ziel es ist, Transparenz für Forschung und einen offenen Dialog mit Nigeria zu schaffen.

Andrea Bignasca. Roland Schmid

Das Antikenmuseum hat derweil bereits Anfang Jahr eine neue Provenienzforschungsstelle geschaffen und eine neue Strategie gefasst. Darin verpflichte sich das Museum zu einer «proaktiven Provenienzforschung mit einem ganzheitlichen Ansatz», wie es auf einem Factsheet heisst.

Direktor Andrea Bignasca führt aus, man wolle mit einem Ampelsystem arbeiten, je nachdem, ob die Herkunftsgeschichten der Objekte klar (grün), nicht ausreichend rekonstruiert sind (orange) oder unrechtmässig erworben wurden (rot).

Rückgabe von zwölf Schädeln und einer Haarprobe

Rot hat es zuletzt beim Naturhistorischen Museum: Es wird zwölf Schädel und eine Haarprobe von ozeanischen indigenen Menschen an Australien zurückgeben. Damit leistet das Museum einer Aufforderung der australischen Regierung vom Herbst 2021 Folge. Die Stücke, die das Naturhistorische Museum ironischerweise in den 1970er-Jahren vom MKB übernommen hatte, werden rückgeführt, da diese in einem kolonial geprägten Umfeld erworben worden seien.

Auch im Museum der Kulturen Basel wurden Schädel ausgestellt, wie hier bei der Ausstellung «Wissensdrang trifft Sammelwut» 2019. Omar Lemke, zvg

Vorsorgliche Abklärungen trifft das Historische Museum. Es hat zwar eine Schenkung der Emil-Dreyfus-Stiftung mit einem Bestand an Möbeln, Keramiken, Gemälden und Teppichen angenommen. Die 122 Objekte, welche die bürgerliche Wohnkultur vergangener Jahrhunderte zeigt, sind bereits in einer Dauerleihgabe im Haus zum Kirschgarten ausgestellt. Doch die Regierung knüpfte die Annahme an die Bedingung, die Herkunft von 35 Objekten genauer zu erforschen. Deren Provenienz sei nicht lückenlos geklärt.

Josef Helfenstein meint: «Bei etwa 300 Neuerwerbungen im Kunstmuseum jährlich, sind eines oder zwei möglicherweise problematisch».

