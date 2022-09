Firmenporträts Für manche war die Pandemie eine Chance: Diese Basler Firmen und Ideen sind dem Lockdown entsprungen Während viele Branchen unter den Folgen der Pandemie gelitten haben und dies teilweise immer noch tun, eröffneten sich für einige Privatpersonen Chancen. Die bz stellt drei regionale Unternehmen vor, die die Coronapandemie nutzen konnten, um neue Wege einzuschlagen. Lea Meister und Salomé Lang Jetzt kommentieren 10.09.2022, 05.00 Uhr

Am 11. März 2020 rief die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Coronapandemie aus. Fünf Tage später kommunizierte der Bundesrat dem Volk die Ausrufung des Notstandes. Veranstaltungen wurden verboten, Restaurants und Läden mussten schliessen, private Treffen waren untersagt.

Mitarbeitende aus verschiedensten Branchen wurden in die Kurzarbeit geschickt. Die Gastronomie, die Reisebranche, der Detailhandel – alle standen sie still. Im Jahr 2020 gab es 88 Prozent mehr Konkurse als im Vorjahr.

Die Zeit, die sich durch die Kurzarbeit für manche Arbeitnehmenden auftat, entpuppte sich in zahlreichen Fällen aber auch als Chance. So waren plötzlich Raum und arbeitsfreie Zeit für die Erarbeitung und Umsetzung von Ideen da. Ideen, die Mut verlangen.

Nordwestschweiz in «Gründerlaune»

Mut, der in einer normalen Woche voller Arbeitsstunden, Kinderbetreuung und Hausarbeit untergegangen ist und keinen Platz gefunden hat. Ideen begannen also zu wachsen und realistischer zu werden. So besannen sich einige zurück auf schon lange schlummernde Leidenschaften.

Noch nie wurden in der Schweiz so viele Neugründungen von Firmen registriert wie im Coronajahr 2020 – fünf Prozent mehr als im Vorjahr. 46’842 Firmen sind im Jahr 2020 neu ins Handelsregister eingetragen worden. Vor allem die Nordwestschweiz schien in «Gründerlaune» gewesen zu sein, legten doch die Neugründungen dort gleich um neun Prozent zu. Zum Vergleich: In der Zentralschweiz waren es sieben Prozent, in Zürich fünf.

Die bz hat die Gründerinnen und Gründer dreier Firmen aus der Region Basel getroffen und mit ihnen darüber gesprochen, inwiefern sie die Pandemie als Chance gesehen haben und das Glück hatten, kleinere oder grössere Träume in die Tat umsetzen zu können.

1. «Carlotta's Kitchen» – von 0 auf 100 mit 600 Apéro-Boxen

Daniela Schär, die Gründerin von «Carlotta's Kitchen», bei der Zubereitung ihrer beliebten Focaccia. Nicole Nars Zimmer

Wir befinden uns in den 60er-Jahren. Die junge Baslerin Charlotte verkauft Backwaren auf dem Areal der Hoffmann-La Roche und lernt dabei Carmelo kennen, einen jungen Sizilianer. 1968 heiraten die beiden. Von der Nonna aus Sizilien lernt Charlotte die italienische Küche kennen und lieben.

Charlotte und Carmelo in den 60er-Jahren. zvg

Dies ist der Beginn einer Liebesgeschichte für Daniela Schär, die Tochter von Carmelo und Charlotte. Die Leidenschaft für kleinere und grössere kulinarische Wunder wurde ihr zweifellos weitervererbt. Was lange Zeit als kleiner Funken in ihr schlummerte, konnte im Frühjahr 2020 endlich Raum einnehmen. Als die frühere Mitarbeiterin eines Reisebüros in Kurzarbeit geschickt wurde, hatte sie plötzlich Zeit.

Als dann eine Anfrage einer Freundin ins Haus flatterte, die nach Beendigung des ersten Lockdowns mit 300 Gästen heiraten wollte und dafür noch nach dem richtigen kulinarischen Angebot suchte, nahm die Mutter von zwei Kindern die Herausforderung an. Sie konzipierte insgesamt 600 Essensboxen, jeweils eine salzige und eine süsse, für einen coronakonformen Hochzeitsapéro. Um das ganze professionell abwickeln zu können, gründete sie eine Einzelfirma: Die Geburtsstunde von «Carlotta's Kitchen» – einer Hommage an ihre Eltern, ist doch Carlotta die italienische Version des Namens Charlotte.

Die Produktionsküche war «ein Glücksfall»

Die Boxen, die Daniela Schär für die Hochzeit – ihren ersten Auftrag –zusammengestellt hat. zvg

Die Gäste waren begeistert, Schär überglücklich – die Quereinsteigerin hatte Blut geleckt und wusste, dass sie sich fortan ihrer Leidenschaft widmen wird. Als in Europa langsam aber sicher wieder mehr gereist wurde, kündigte sie ihren Job beim Reisebüro. Ihre Apéro-, Lunch- und Brunch-Boxen und ihre kreativen Buffets laufen gut. Schär ist momentan ausgebucht. Die Aufträge kommen von kleinen bis grossen Firmen, aber auch von Privatpersonen. Alles, was Schär ihren Kundinnen und Kunden auftischt, ist selbst gemacht, die Zutaten sind liebevoll ausgesucht. Am zweiten und vierten Mittwoch des Monats verkauft sie ihre Produkte ausserdem am Therwiler Wochenmarkt und im «'s Fachl» an der Spalenvorstadt findet man auch kleine Köstlichkeiten aus ihrer Küche.

Produziert werden die Leckerbissen in einer grossen Küche im Untergeschoss des Hauses, in welchem die Familie Schär auch wohnt. «Ein Glücksfall», so Schär. Konnte sie im Lockdown doch die Küche ausprobieren und sie dann fix zur Miete übernehmen, als «Carlotta's Kitchen» zu wachsen begann. Allgemein sei die Pandemie für sie ein Glücksfall gewesen. «Ich schäme mich nicht, das auszusprechen», sagt Schär, «ohne Corona wäre ich vermutlich nicht in die Catering-Branche eingestiegen und hätte meinen Traum nicht erfüllen können. Natürlich haben viele gelitten. Ich hatte das Glück, das Beste aus der Pandemie herausholen zu können.»

Von grossen Unternehmen bis zum privaten Geburtstagsfest

Apéro-Riche-Boxen von «Carlotta's Kitchen». zvg

In welchen Dimensionen es für sie und «ihr Baby», wie sie ihre Firma nennt, weitergeht, weiss sie noch nicht genau. Eine Aufstockung der Mitarbeitenden steht im Raum. Bisher hat sie ein Team, welches sie je nach Bedarf im Stundenlohn aufbieten kann. Was ihre Pläne anbelangt, habe sie noch nicht alles erreicht: «Ein Café in der Innenstadt wäre ein absoluter Traum für mich.» Ein Ort, um ihre Produkte zu verkaufen, Gäste zu bedienen und dennoch das Catering weiterbetreiben zu können. Denn es ist kaum zu übersehen: Im Catering hat Schär ihre Bestimmung gefunden.

So liefert sie in den kommenden Wochen Lunchboxen an ein Unternehmen aus, verköstigt die Gäste ihres Vaters an seinem 80. Geburtstag – ja, er besteht darauf, als «normaler, zahlender Kunde» aufzutreten – und liefert Köstlichkeiten zum Frühstück an eine Baufirma, die ihre Mitarbeitenden auf der Baustelle überraschen will.

Hier geht's zur Catering-Firma.

2. «Gender App» – eine technische Lösung für inklusive Sprache

Barbara Laskowska-Müller und Josias Müller-Laskowska (hier mit ihrem Nachwuchs) haben die Gender App entwickelt. zvg

Zuallererst: Denken Sie an Ihren Lieblingshelden. Welches Bild entsteht in Ihrem Kopf? Unterdessen sitzen wir im Wohnzimmer von Barbara Laskowska-Müller und Josias Müller-Laskowska. Sie entwickelten eine technische Lösung für gendergerechte Sprache. Das Ergebnis ist ein stetig wachsendes digitales Wörterbuch mit über 17'000 genderspezifischen Wörtern und über 3000 gendergerechten Formulierungen, das auch auf geschriebene Texte angewendet werden kann. Dazu kam es nicht nur aber auch durch Corona.

Was, wenn die Pandemie nicht gewesen wäre? «Ich weiss nicht, wann wir dann die Zeit dafür gefunden hätten», sagt Barbara Laskowska-Müller zu den Stunden, Tagen und sogar Nächten, die das Paar in die Gender App investiert hat. Sie setzten sich mit der Sprache auseinander, vertieften sich in grammatikalische Einzelheiten und lasen sich ins Gendern ein. Laskowska-Müller nennt ein Beispiel: «Plötzlich war es wichtig zu verstehen, was eine schwache und was eine starke Deklination ist.»

Zeit dafür fanden sie an den vielen Abenden und Wochenenden, die nach Ausbruch der Pandemie nicht mehr mit Reisen, Festivals oder Tanzkursen vollgebucht waren. «Wir waren ständig unterwegs, als Covid kam, sassen wir auf einmal zu Hause und hatten Zeit», sagt Josias Müller. Viele Stunden und Nächte investierten sie in das Projekt, und innert weniger Monate ging Gender App online. Dabei arbeiteten sie weiter in ihren Berufen.

Kenntnisse aus beiden Arbeitsgebieten fliessen in das Projekt

Barbara Laskowska-Müller ist Psychotherapeutin und arbeitet in einer Praxis in Olten. Zurzeit ist sie im Mutterschaftsurlaub: Seit dreieinhalb Monaten ist die kleine Familie mit ihrem neugeborenen Sohn zu dritt. Die Psychotherapeutin interessiert sich besonders für den psychologischen Aspekt des Genderns und die Fragen, die aufgeworfen werden:

«Was macht Sprache mit uns? Welche Bilder entstehen bei uns und wie kann uns Sprache einschränken in dem, was wir sehen?»

Josias Müller-Laskowska ist Informatiker und ist bei Herzog und De Meuron in Basel für die Digitalisierung zuständig. «Die Gender App ist auch eine Form der Digitalisierung und zwar der Sprache», fügt er mit einem Schmunzeln an. Beide liessen also ihre Kenntnisse aus ihren Arbeitsgebieten in das Projekt fliessen.

Das Add-in der Gender App erkennt das generische Maskulin und bietet geschlechtergerechte Formulierungen als Ersatz an, aus denen die Verfasserin oder der Verfasser auswählen kann. Screenshot

Und das mit Erfolg: Die Gender App wachse monatlich, die Zahlen würden nach oben zeigen, so Josias Müller-Laskowska. Bald stehe sogar eine Partnerschaft mit einer Vertreiberin in Deutschland an. Für NGOs und Privatpersonen ist die Gender App gratis, Laskowska-Müller und Müller-Laskowska arbeiten aber mit Unternehmen zusammen, die ein Paket aus Schulung und Programm bezahlen. In der Schulung erhalten Mitarbeitende eine Kurzeinführung ins Gendern und die Benutzung der App und des Microsoft-Word-Add-ins.

Sichtbarkeit der gendergerechten Sprache

Letzteres erkennt in Texten Wörter, die nicht gegendert sind, und bietet geschlechtergerechte Ersetzungen an. Diese müssen dann bewusst angewählt werden, wie Josias Müller-Laskowska erklärt:

«Es war uns wichtig, dass das Programm nicht automatisch Texte gendert. Es geht uns besonders um Sichtbarkeit und darum, dass die geschlechtergerechte Sprache auch im gesprochenen Wort angewendet wird.»

Warum sollten alle Menschen gendern? «Damit sie alle ansprechen», sagt Josias Müller-Laskowska. «Wortwörtlich», fügt Barbara Laskowska-Müller an. Und damit wir nicht nur an unsere Lieblingshelden, sondern auch an unsere Lieblingsheldinnen denken.

Hier geht's zur Gender App.

3. «Das Selbe In Grün» – Onlineshopping, aber umweltschonend

Noelle Zahn und Hermann Stabel haben ihren eigenen Onlineshop aufgebaut, über welchen sie Secondhandkleider verkaufen. zvg

Der Onlinehandel hat in der Coronapandemie stark zugelegt. 14 Prozent der neu eingetragenen Firmen im Jahr 2020 stammten in der Schweiz aus dem Sektor Konsumgüter/Handel. Dies machten sich auch Noelle Zahn und Hermann Stabel zunutze, die wir – irgendwie passend – virtuell zum Gespräch treffen. Die Idee, einen Secondhand-Onlineshop zu gründen, kam dem Paar zu Beginn der Pandemie.

Anfang 2020 arbeitete Zahn als Nanny und Stabel widmete sich seinem Studium. Als immer mehr Vorlesungen online stattfanden und gewisse sogar ausfielen, machten sich die beiden an die Konzeptualisierung ihrer Website. Der Internetauftritt, der Warenbezug, die Abwicklung der Bestellungen – alles musste genau erarbeitet werden.

Ein Jahr später war es dann so weit, «Das Selbe In Grün» war in Riehen geboren. Ein Onlineshop für bewussteres Kleider-Shoppen. Beim Aufbau der Website orientierten sie sich am Online-Kleidungsshop Zalando. Übersichtlich sollte alles sein, möglichst ansprechend mit einem klaren visuellen Konzept und guten Fotos. Nur: Mit der Wiederverwertung bereits getragener Kleidung wollten die beiden ein Zeichen setzen gegen die Konsumgesellschaft und das Schliessen der Scheuklappen vor der Realität in der Kleiderproduktion.

Nicht Bereicherung, sondern Bewusstsein steht im Vordergrund

An Kleider zu kommen für den Shop war das allerkleinste Problem. Aufrufe im Freundeskreis und auf den sozialen Medien sorgten für einen regelrechten Ansturm. So bauten Zahn und Stabel bald schon ein Lager auf, in welchem sie alle erhaltenen Produkte anschauen, reinigen und sortieren konnten. «Viele bedankten sich sogar bei uns fürs Entgegennehmen der Secondhandkleider», so Zahn.

Zur eigenen Preispolitik sagt Zahn:

«Wir setzen die Preise bei jedem Stück separat und fragen uns in erster Linie, was wir bereit wären, dafür zu bezahlen.»

Schliesslich gehe es nicht darum, sich zu bereichern, sondern ein Zeichen zu setzen und dabei Freude zu haben.

Stand jetzt kann das Paar die anfallenden Arbeiten noch alleine stemmen. Es werden also Kleider sortiert, anprobiert, im kleinen Heim-Studio fotografiert, online gestellt, Bestellungen entgegengenommen, Produkte verpackt und zur Post gebracht. Noelle Zahn widmet sich unterdessen ganz dem gemeinsamen Onlineshop, Hermann Stabel hat noch eine Teilzeitstelle.

Von der Website über die Verpackungen bis hin zum Versand übernehmen die beiden alle Aufgaben selber. zvg

Neben Kleidern, Schuhen und Accessoires gibt es im Shop auch Heimtextilien wie Bettwäsche und Handtücher zu kaufen. Ob die beiden gern einmal einen Laden in der Stadt hätten? «Klar wäre es toll, ein Geschäft zu haben, allerdings hätten wir momentan zusätzlich zum Onlineshop keine Kapazität, um auch offline zu verkaufen», sagt Stabel.

Gefallen für die Umwelt

Der Bewusste Umgang mit dem Thema Konsum zieht sich auch abgesehen von der Kleidung durch das Leben der beiden Gründer hindurch: Sie ernähren sich beide vegan. Die beiden möchten aber niemandem eine Meinung aufzwingen, eher versuchen sie, durch Gespräche andere Blickwinkel aufzuzeigen. Zu sehen, dass man einen Impact auf Einzelpersonen haben kann, sei aber schon toll. «Viele Familienmitglieder bestellen beispielsweise regelmässig bei uns, es ist schön zu sehen, wenn sich jemand für uns entscheidet und dafür vielleicht einmal weniger auf Fast Fashion zurückgreift», betont Zahn, was ihnen besonders am Herzen liegt.

Dasselbe in Grün ist eine Redewendung, die besagt, dass zwei Dinge fast gleich sind und sich grundsätzlich nur in einem Merkmal unterscheiden. Im Falle des Onlineshops von Noelle Zahn und Hermann Stabel ist das Merkmal klar: Kleidern wird ein zweites Leben eingehaucht und gleichzeitig der Umwelt einen Gefallen getan.

Hier geht's zum Secondhand-Onlineshop.

