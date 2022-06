Bepflanzte Brunnen in Basel: Wasserlos auf Wasser hinweisen

«Flâneur-Festival» Die bepflanzten Brunnen in Basel sorgen für Diskussionsstoff Über 200 wasserspendender Wahrzeichen gibt es in Basel: In vieren sind momentan Blumen, Kräuter und Salate zu sehen. Wasserlos soll auf Wasser hingewiesen werden – das kommt nicht bei allen gut an. Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 09.06.2022, 19.30 Uhr

Wasser ist hier Fehlanzeige: Der Brunnen auf dem Münsterplatz wurde zum Kräutergarten umfunktioniert. Kenneth Nars

Basel und seine Brunnen. Über 200 Stück davon zählt die Stadt am Rheinknie. Es wäre verwegen zu sagen, dass sich alle Menschen gleichermassen an ihnen erfreuen. Besonders kontrovers werden im Sommer jeweils die Badenden von der Anwohnerschaft diskutiert. Doch die Brunnen sind neben ihrem Mehrwert, dass Mensch und Hund sich am Wasser laben können, zu Basler Wahrzeichen avanciert. Kaum eine Postkarte funktioniert ohne den Wasserspender, auf dem ein Basilisk steht. Nun sind sie um eine Attraktion reicher geworden.

Seit Beginn dieses Monats sind deren vier mit Erde gefüllt und bepflanzt: Diese befinden sich am Rümelinsplatz, am Spalenberg, am Barfüsserplatz und am Münsterplatz. In einer 20 Zentimeter dicken Schicht gedeihen nun Kräuter, Salate und Blumen und werden von der Stadtgärtnerei gepflegt. Dies im Rahmen des «Flâneur-Festivals», das während der warmen Monate am Rheinknie stattfindet und von «Stadtkonzept Basel», früher «Pro Innerstadt», ins Leben gerufen wurde.

Der Brunnen beim Rümelinsplatz. flaneurbasel.ch

«Wir wollen mit dem Festival auf die Farbe, Vielfalt und Erlebnisreichhaltigkeit Basels aufmerksam machen», sagt Stadtkonzept-Geschäftsführer Mathias F. Böhm. Ausserdem biete es den Anwohnenden eine Möglichkeit, ihre Heimat aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen.

Aufmerksamkeit und ­Wertschätzung steigern

Einen solchen Perspektivenwechsel wollen die Initianten auch mit der Bepflanzung der Brunnen erreichen. «Wir haben in dieser Stadt über 200 Brunnen, die den Menschen tagtäglich Trinkwasser bieten. In Europa ist das eine Seltenheit.»

Deswegen wolle man mit der Aktion das Bewusstsein über die Brunnen schärfen. «Sie werden in Basel als Selbstverständlichkeit angesehen, werden darum oft gar nicht wahrgenommen», sagt IWB-Mediensprecher Reto Müller. Man wolle die Aufmerksamkeit und Wertschätzung für diese schönen und wichtigen Kulturgüter steigern.

Auch der Brunnen am Spalenberg wurde begrünt. flaneurbasel.ch

Denn den Menschen soll klar werden, dass dieses Trinkwasserangebot alles andere als selbstverständlich sei. Dafür müsse im Hintergrund viel Arbeit geleistet werden. «Die IWB reinigen diese Brunnen all zwei Wochen und sorgen so dafür, dass man daraus trinken und im Sommer gar darin baden kann», sagt Böhm. Müller ergänzt: «Mit Wasserproben überwacht die IWB stets die Qualität des Trinkwassers und der Brunnmeister und sein Team sorgen dafür, dass auch die Brunnentröge schön sauber sind.»

Verständnis für die ­aufkommende Kritik

Doch neben vieler positiver Reaktionen komme auch Kritik an der Sache auf. Für Böhm verständlich. «Natürlich kann man sich fragen, ob die Sommermonate der beste Zeitpunkt für eine Brunnenbepflanzung sind.» Das reichhaltige Trinkwasserbrunnen-Angebot ermögliche es aber, innert kürzester Zeit in Laufdistanz einen anderen Brunnen zu erreichen.

Mathias F. Böhm Nicole Nars-Zimmer

Bei über 200 öffentlichen Brunnen, die die IWB betreibt, sollte auch mit vier bepflanzten Brunnen «das Bedürfnis nach dem kühlen Nass in der ganzen Stadt sehr gut abgedeckt sein», findet Müller.

Die grosse Anzahl der positiven wie negativen Reaktionen überrascht Böhm. Im nächsten Monat wird auf vier andere Brunnen umgepflanzt, im August sind es deren drei. «Auch das ist ein Gesichtspunkt des «Flâneur»: Unsere Arbeit ist nachhaltig.»

Welche Brunnen es sein werden, behält Böhm aber noch für sich. Diese werden aber im erweiterten Perimeter der jetzigen vier Brunnen liegen. Und wenn die Aktion zu Ende ist, werden die Kräuter und Salate dann kompostiert? «Auf keinen Fall. Wenn eine gemeinnützige Organisation oder eine Kindertagesstätte mit Garten Freude an den Pflanzen hätte, würden wir diese gerne verschenken.»

