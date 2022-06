Flixtrain Da bahnt sich etwas Grünes an: Flixtrain fährt jetzt von Basel nach Berlin Flixtrain nutzt seit Kurzem eine Lücke, um von der Schweiz aus deutsche Ziele anzusteuern. Wir sind im Zug auf der ersten internationalen Strecke des Billiganbieters vom Badischen Bahnhof nach Berlin mitgefahren. Fazit: Wie ein Flixbus auf Schienen. Ganz wichtig: Proviant mitnehmen nicht vergessen! Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 27.06.2022, 05.00 Uhr

Basel Badischer Bahnhof: Der erste reguläre Morgenzug von Flixtrain mit Start in der Schweiz steht bereit. K. Nars (24. Juni 2022)

Es ruckelt, die sechs Wagen halten. Irgendwo zischen Weil am Rhein und Freiburg. Bäume, Maisfelder und Kieswege, aber kein Bahnhof weit und breit. Die Lautsprecheranlage knackst. «Sehr geehrte Fahrgäste. Unser Zug musste ausserplanmässig einen Halt einlegen, weil wir einige Minuten zu früh sind. Es geht gleich weiter.»

Die Premiere gelingt. Keine Verspätung, kein Zugausfall. Der grösste Vorbehalt, mit Flixtrain – auch Easyjet auf Schienen genannt – zu fahren, stellt sich als unbegründet heraus. Der Morgenzug von Basel nach Berlin, die erste internationale Verbindung überhaupt des immer noch jungen Anbieters, hält seinen Fahrplan ein, und das gleich am ersten regulären Betriebstag.

Niemand will unsere Tickets und unsere Pässe sehen

Auf die Minute genau fährt das grüne Züglein am vergangenen Freitag im Badischen Bahnhof ab (8.54 Uhr) und in Berlin Hauptbahnhof ein (17.20 Uhr). Während der 8 Stunden und 26 Minuten langen Fahrt werden 14 Haltepunkte bedient.

Der praktisch parallel verkehrende ICE ist zwar fast eineinhalb Stunden schneller, hält aber einmal weniger. Und bleibt an unserem Testtag beinahe liegen, kommt mit einer Dreiviertelstunde Verspätung in Berlin an. Dabei sah es zunächst auch für den grünen Zug nicht so gut aus.

Karlsruhe Hauptbahnhof. Der Zug deckt 16 Haltepunkte ab. bwi

Wer mit Flixtrain reist, darf nur mit Sitzplatzreservation zusteigen. Bei der jüngsten Strecke kommt noch hinzu, dass eine Landesgrenze überquert wird. Man habe sich eine Viertelstunde vor Abfahrt beim Zug einzufinden, wird die Kundschaft bei der Buchung instruiert. Als wir am Perron ankommen, ist aber auch zehn Minuten vor der geplanten Abfahrt nichts zu sehen, weder vom Personal, noch vom Zug. Mitarbeitende des Zolls stehen verloren herum.

Erst wenige Minuten vor Abfahrt schiebt die Lokomotive die sechs Waggons rückwärts auf das Gleis. Billett oder ID kontrolliert niemand, ebenso wenig die Einhaltung der in deutschen Zügen noch immer geltenden Maskentragepflicht.

Glück für Flix: Basel–Berlin gilt als innerdeutsche Strecke

Eine Schaffnerin, zu erkennen am Shirt im knalligen «Flix»-grün, eilt durch die Waggons. Sie wird sich erst hinter Freiburg das erste und einzige Mal über unser Ticket beugen. Das Trio vom deutschen Zoll sitzt schon ab Weil am Rhein in einem Viererabteil, bestaunt die vorbeiziehende Landschaft. Viel gab es nicht zu tun: Im Badischen Bahnhof steigt nur ein knappes Dutzend Fahrgäste ein. Das wird sich später radikal ändern.

Auf grosser Fahrt: die bz-Redaktoren Dimitri Hofer (links) und Benjamin Wieland. ken

Unter den wenigen, welche die gesamte Strecke von Basel bis Berlin mitfahren, sind zwei junge Frauen aus Fribourg. Sie seien auf dem Weg zu Bekannten, die in Berlin wohnen, sagt eine der beiden. Vom neuen Angebot hätten sie aus der Zeitung erfahren:

«Und da wir häufig mit Flixbus fahren und zufrieden sind, dachten wir, dass wir auch mal den Zug ausprobieren könnten.»

Fünfmal pro Woche bietet Flixtrain ein Zugpaar zwischen Basel und Berlin an, donnerstags bis montags. Dass die Deutschen überhaupt ab Basel verkehren dürfen, hat mit der weltweit wohl einmaligen Stellung des Badischen Bahnhofs zu tun. Er liegt zwar auf Schweizer Territorium, wird aber von der Deutschen Bahn betrieben, die Anlagen gehören zudem teilweise zu deutschem Zollgebiet – das regelt der noch immer gültige Staatsvertrag von 1852.

In der Praxis hat das zur Folge, dass auch die Verbindung, die Flixtrain ab Basel Bad, wie der Bahnhof bahnamtlich heisst, anbietet, als innerdeutsche Strecke gilt. Die Flixtrain GmbH, eine Tochter der Flix SE mit Sitz in München, muss der DB Netz für die Benützung ihrer Infrastruktur Trassengebühren entrichten, nicht aber den SBB.

Flix wurde ab 2021 mit Fernbusreisen gross. 2017 übertrugen die Münchner ihre Plattform-Philosophie ins Eisenbahngeschäft: Flix ist «nur» Organisator der Reisen, das Rollmaterial ist geleast, das Zugpersonal bei Partnerunternehmen angestellt. Die Coronapandemie unterbrach die Expansionspläne jäh. Doch jetzt drückt Flixtrain – Slogan: «Flix it!» – wieder aufs Gaspedal. Neben Basel–Berlin wurden in diesem Frühjahr zwei weitere neue Strecken lanciert. Die acht Linien bedienen knapp 70 Haltepunkte.

«Unausgereift»: Flixtrain-CEO wettert gegen 9-Euro-Ticket

Schon seit 2021 ist Flixtrain auch in Schweden unterwegs. Das ist wohl auch der Grund, weshalb das Gratis-WLAN im «Schweizer» Zug via Schweden läuft. Zumindest der Service, der digital geboten wird, kann sich sehen lassen. Haben sich die Passagiere ins Drahtlosnetz eingewählt, erwartet sie ein Unterhaltungsportal mit Filmen zum Streamen, Audiobooks und Spielen.

Flixtrain bietet ein eigenes Unterhaltungssystem an. bwi

Wie bei den Bussen lehnt sich auch auf der Schiene die Preisgestaltung von Flix an jenes von Billigfluggesellschaften an. Es gibt zwar nur eine Klasse, doch die Ticketpreise unterscheiden sich erheblich, je nach Zeitpunkt der Buchung und der Nachfrage.

Ein kleines Kontingent der Sitze für den Zug von Basel nach Berlin ist ab 9.99 Euro zu haben. Bei unserer Testfahrt kosten die Tickets vier Wochen vor dem Reisedatum bereits 34.99 Euro. Weil wir Plätze an einem Tisch wählen, von denen es pro Waggon zwei gibt, steigt die Summe auf 39.50 Euro. Auch zusätzliche Beinfreiheit kostet extra.

Auch Easyjet bietet die Strecke an, und Flixbus

Flix achtet bei der Preisgestaltung wohl peinlich genau darauf, stets die DB zu unterbieten. Zum Zeitpunkt der Buchung kostet die gleiche Strecke mit dem ICE 89.90 Euro pro Person, 2. Klasse und ohne Ermässigung. Easyjet bietet Basel–Berlin teilweise für weniger als 40 Franken an – auch das muss Flixtrain im Auge behalten. Nicht zuletzt sollten auch die eigenen Busse nicht kannibalisiert werden.

Die Waggons sind wie ein Flugzeug bestuhl, mit Ausnahme von zwei Vierer-Abteilen. bwi

Weh tut Flixtrain sicherlich das neue 9-Euro-Ticket, das einen Monat kostenlose Fahrt im Nahverkehr in Deutschland ermöglicht. Es ist zwar weder in Flixtrain-Zügen noch in ICE gültig, zudem ist es auf Juni, Juli und August beschränkt. Trotzdem bezeichnete Flix-CEO André Schwämmlein die Aktion in einer Medienmitteilung als «unausgereift». Es drohten «komplett überfüllte Züge».

Mit Flixtrain könne das nicht passieren, warb der CEO: wegen der Sitzplatzgarantie. Kein 9-Euro-Ticket gekauft haben die zwei Fribourgerinnen. Das Duo gehört zu den glücklichen Frühbuchenden: Je 11 Euro kosteten ihre Plätze.

Keine Klimaanlage und kein Getränkeverkauf an Bord

Die zwei Schweizerinnen sind, wie schon erwähnt, die grosse Ausnahme: Kaum jemand bleibt von Basel bis Berlin sitzen. Bis Karlsruhe ist der Zug maximal zu einem Drittel gefüllt, das ändert sich ab Frankfurt Süd (Flixtrain fährt nicht zum Hauptbahnhof): Ab der Bankenmetropole bis zur Endstation ist stets fast jeder Platz besetzt.

Eine Achtergruppe steigt in Frankfurt am Main zu. Sie seien auf dem Weg an ein Tanzfestival in der Hauptstadt, sagt einer aus der Gruppe:

«Ich bin erst einmal mit Flixtrain gefahren, finde es aber ganz in Ordnung. Und günstiger als die DB ist es sowieso.»

Wenige Wagen sind mit einer Lounge ausgestattet. bwi

Auch Billyboi Jackson will nach Berlin. Es handelt sich um seinen Künstlernamen. Er sei Musiker, sagt der 21-Jährige, der eine rosarote Brille trägt. Zugestiegen ist er in Karlsruhe. «Ich werde in Berlin mehrere Studios besuchen, um Aufnahmen zu machen.» Es sei seine Flixtrain-Premiere, der Preis habe den Ausschlag gegeben. Das Angebot sei okay, findet der Karlsruher.

«Aber wo ist eigentlich die Bar?»

Die wird er nicht finden. Ein Bordrestaurant bietet Flixtrain keines an, nicht einmal Automaten mit Getränken und Snacks. Das kann gerade bei Fernreisen im Sommer zum Problem werden. Die Wagen sind nicht klimatisiert. Zwar lassen sich die Fenster etwas öffnen, trotzdem heizen sich die Waggons auf. «Wir hatten mal Automaten», sagt die Zugbegleiterin.

«Doch wegen Corona wurden die abgeschafft, und die kommen auch nicht wieder.»

Jenen, die nicht an Proviant gedacht haben, bleibt nur übrig, an den Halten an einen Selecta-Automaten zu spurten. Ein weiterer Minuspunkt auf der Testfahrt: Etliche Türen sind defekt, mehrere WCs gesperrt. Zumindest bei einem fehlt das Papier, aus dem Hahn fliesst kaum Wasser.

Bei den Sitzen gibt’s keine Abfallkübel, lediglich zwei pro Wagen. Doch die Eimer sind so knapp bemessen, dass sie rasch überquellen. Auch Flixtrain ist, so scheint’s, vor den ganz normalen Widrigkeiten im Zugverkehr nicht gefeit.

Das Rollmaterial dürfte regelmässigen Bahnreisenden vertraut vorkommen: Flixtrain setzt überwiegend ehemalige Interregio-Wagen der Deutschen Bahn ein, die 2021 aufgefrischt wurden. Das Interieur erinnert wegen des Einsatzes von Holzimitat und hellen Farben an Räumlichkeiten von Start-ups. Grün ist omnipräsent. Selbst die Fingernägel der Schaffnerin, die uns in Berlin verabschiedet, sind im Flixgrün lackiert.

Endlich da! Bis Berlin Hauptbahnhof benötigt der Zug fast achteinhalb Stunden. bwi

Konkurrenz unerwünscht: SBB schützt ihr Gärtchen

Sie spricht von einer geglückten Erstfahrt, einmal abgesehen von einer Überschwemmung bei einer Toilette. «Und zwischen Basel und Frankfurt hatte es nicht so viele Passagiere, aber das spielt sich sicher noch ein.» Bei Flix sei es normal, dass die Züge voll seien, «nicht wie bei den anderen, mit denen ich nie fahre». Sie lacht und zeigt auf einen Zug der Deutschen Bahn.

Flixtrain teilt auf Anfrage mit, man sei grundsätzlich interessiert an weiteren Strecken ausserhalb Deutschlands. Dass bald auch andere Schweizer Städte ins Liniennetz integriert werden, ist aber unwahrscheinlich. Der Bundesrat hat 2017 die Fernverkehrskonzessionen in der Schweiz wieder an die SBB vergeben.

Zwar lassen die SBB einzelne Strecken in ihrem Auftrag von der BLS und der Südostbahn betreiben, und auch Flixtrain könnte sich für solche Verbindungen bei den SBB bewerben. Doch das Bundesamt für Verkehr teilt mit, solch ein Zuschlag sei nur theoretisch möglich:

«In der Praxis wird das kaum geschehen, da das die 2019 gefundene Kooperationslösung unter den Schweizer Bahnen stark gefährden würde.»

So werden die grünen Züge wohl noch eine Weile absolute Exoten bleiben. Zumindest auf Schweizer Boden.

Mitarbeit: Dimitri Hofer

