Israelitische Gemeinde Basel nimmt ukrainische Geflüchtete auf

Flucht nach Basel Putin als moderner Pharao: Die jüdische Gemeinde in Basel unterstützt 50 Geflüchtete aus der Ukraine Es ist Pessach – das Fest erinnert an die Flucht der Israeliten aus Ägypten. Dieses Jahr feiert die jüdische Gemeinde Basel den Feiertag mit Ukrainerinnen und Ukrainern, die am eigenen Leib erfahren haben, was ein Exodus bedeutet. Zara Zatti Jetzt kommentieren 22.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die jüdischen Ukrainerinnen und Ukrainer, die in Basel untergekommen sind, feiern Pessach dieses Jahr in Davos. Bild: zVg

Mose führte die Israeliten durch die Wüste aus Ägypten und befreite sie damit aus der Sklaverei unter der Herrschaft des Pharao. So steht es in der Tora und im Alten Testament der Bibel. An die Befreiung erinnert bis heute das Pessachfest, einer der wichtigsten jüdischen Feiertage. Morgen ist der letzte Pessachtag. Für die jüdische Gemeinschaft in Basel ist er dieses Jahr etwas ganz Besonderes. Denn unter ihnen befinden sich Menschen, die einen Exodus jüngst am eigenen Leib erfahren mussten. 70 jüdische und nichtjüdische Ukrainerinnen und Ukrainer unterstützte die Israelitische Gemeinde Basel (IGB) seit dem Ausbruch des Krieges.

Moshe Baumel ist seit 2015 Rabbiner der jüdischen Gemeinde Basel. Bild: zVg

Initiiert hat die Unterstützung Moshe Baumel. Seit sieben Jahren ist der 33-Jährige Rabbiner der Israelitischen Gemeinde Basel. «Einen Tag nach Kriegsbeginn postete ich einen Facebook-Beitrag auf russisch, dass wir Geflüchteten unsere Hilfe anbieten wollen.» Baumel stammt ursprünglich aus Litauen und beherrscht deshalb die Sprache. Zum Zeitpunkt des Posts war überhaupt noch nicht klar, wie der Bundesrat die Geflüchteten unterstützen wird. Doch für das Präsidium stand fest, dass sie helfen wollen:

«Wir boten den Menschen an, einfach einmal zu kommen, und wollten dann vor Ort eine Lösung suchen. Damit sie nicht irgendwo auf der Strasse schlafen müssen.»

Unvorbereitet war die IGB dann keineswegs: Innerhalb von zwei Tagen stellte sie eine Taskforce mit sieben Leuten auf die Beine, daneben einen Stab mit rund 60 freiwilligen Helferinnen und Helfern – darunter auch nichtjüdische Personen. Sie organisierten Gastfamilien, psychologische Betreuung, Rechtsberatung und Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, um die Geflüchteten bei der Anmeldung zu unterstützen. Für die Verpflegung wurden verschiedene Basler Gastrobetriebe eingespannt – darunter das koschere Restaurant Numnum oder das Café Cercle. Dort erhalten die Geflüchteten kostenlose Mahlzeiten.

Jüdische und nichtjüdische Personen erhalten Unterstützung

«Für uns war es wichtig, dass die Menschen aus der Ukraine wenigstens einen etwas komfortableren Start haben. Längerfristig ist geplant, dass die Leute irgendwann auf eigenen Beinen stehen können.» Gekommen seien sehr unterschiedliche Menschen – junge Frauen, ältere Männer, Kinder, orthodoxe, nicht strenggläubige Juden oder nichtjüdische Personen. Je nach Situation hat man auch die Gastfamilie zugeteilt: «Bei strenggläubigen Familien haben wir geschaut, dass sie an einen Ort kommen, an dem Sabbat gefeiert und koscher gegessen wird», sagt Baumel.

Je nach Erfahrungen gehe es den Menschen aus der Ukraine sehr unterschiedlich. «Wir haben einen Mann, der zu Fuss geflohen ist und eine Verletzung von einem Stacheldraht hatte; ein anderer Mann erlebte das Massaker in Butscha mit und ist schwerst traumatisiert.» Andere hätten früher flüchten können: «Aber auch sie wissen nicht, ob sie ihre Wohnung je wieder sehen werden, oder schlimmer, ihre Ehemänner und Brüder, die das Land verteidigen müssen.»

Der Vorwand der «Entnazifizierung» ist für die Geflüchteten besonders schwierig

Aktuell feiert die Gruppe Pessach in Davos. Mit dabei ist ein Rabbiner aus Israel, der ebenfalls russisch spricht. Viele seien beeindruckt von der Bergkulisse und der Schönheit von Davos, erzählt Baumel. «Es ist für alle ein ganz besonderes Pessach. Für die Geflüchteten kommt zur Erzählung in der Tora jetzt die eigene Erfahrung einer Flucht hinzu.» Für viele sei es aber auch das erste Mal, dass sie in anderen Atmosphäre ein wenig durchatmen können – ohne die Spiessrutenläufe von Amt zu Amt. In einem Brief, den uns Baumel zeigt, spricht ein Ukrainer von Putin als dem heutigen Pharao, vor dem sie fliehen mussten. In Anlehnung an den Gang der Israeliten durch das geteilte Meer schreibt er: «Es ist ein Wunder, dass wir durch ein Meer von Schwierigkeiten gegangen sind, und uns nun in einem Hotel in den Schweizer Alpen wiederfinden.»

Für ukrainische Jüdinnen und Juden besonders schwer sei der Vorwand Putins, er wolle die Ukraine entnazifizieren: «Russland galt für sie immer als der Befreier von den Nazis, jetzt wird der Befreier plötzlich zum Aggressor, das ist psychologisch sehr schwierig.» Für Baumel und die Geflüchteten ist Putins Rhetorik absurd: «Natürlich gibt es in der Ukraine Nationalismus, aber so, wie in jedem anderen Land auch. Das macht aber nicht die Regierung zu einem Naziregime.» Hinzu komme, dass Selenski selber jüdisch sei. Baumel sagt:

«Die Geflüchteten fühlen sich keineswegs, als seien sie von irgendwelchen Nazis befreit worden.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen