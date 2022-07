Fondation Beyeler Abendsonne ohne Pathos: Basler Band Malummí tritt in Riehen auf Letzten Oktober haben Malummí ihr Débutalbum «Blood» veröffentlicht. Heute Abend spielt die Basler Band im Park der Fondation Beyeler. Thomas Studer Jetzt kommentieren 13.07.2022, 05.00 Uhr

Sängerin Larissa Rapold in einem der Proberäume des Musikerwohnhauses. Roland Schmid

Hochsommer im St. Johann: Die Luft flimmert, die Strasse lärmt. Nichts davon im Innenhof des Musikerwohnhauses der Stiftung Habitat. Hier kühlt ein Wind, im Hintergrund rufen Kinder und Vögel. Und hier, an einem Metalltisch im Schatten von Baumkronen, sitzt Larissa Rapold, Sängerin und Songwriterin der jungen Basler Band Malummí. Die beiden anderen Bandmitglieder, Drummer Alon Ben und Gitarrist Giovanni Vicari, sind gerade in Deutschland, auf Tour mit dem Basler Pop-Newcomer David Caspar.

Die Mitglieder von Malummí sind alle in ihren Zwanzigern. Ihre Songs sind von einer bemerkenswerten Abgeklärtheit und Ruhe, bleiben aber nahbar. So auch Larissa Rapold, die aussieht, als sei sie eben aus den Ferien zurückgekommen. «Ich hoffe immer, dass unsere Musik etwas auslöst, dass wir Menschen emotional berühren – wie auch immer diese Berührung stattfindet», sagt sie. «Egal, ob da als Reaktion jetzt ‹Wow› oder ‹Oh mein Gott, wie scheisse› kommt.»

Derzeit kommt’s ganz gut: Ferien machen Malummí nicht gross, sondern pflücken Gig um Gig. Im Frühling spielte die Band an der BScene in der Kaserne, im Juni am Luzerner Festival B-Sides, vor zwei Wochen in Riehen am Hill-Chill. Heute Abend spielen Malummí im Park der Fondation Beyeler.

Vom Schlafzimmer zum Horizont

Malummís Débutalbum «Blood» ist im Herbst 2021 erschienen, das Material allerdings ist fast drei Jahre älter. «Wir haben das Album 2018 im alten Schlafzimmer von Giovanni, unserem Gitarristen, aufgenommen. Weil der gleichzeitig unser Producer ist und bis aufs Mastering alles selbst gemacht hat, ging es auch so lange, bis das Album rauskam», erzählt Larissa Rapold.

Inzwischen wohnen sie und Giovanni Vicari unmittelbar neben dem Musikerwohnhaus – in einer Wohnung, die Alon Ben ausgeschlagen hatte. Die Wohnung ist Teil einer für Musikerinnen und Musiker vorgesehenen Zeile Wohnhäuser, die vom selben Verein verwaltet wird, der sich auch um das Musikerwohnhaus kümmert. Den Bewohnenden stehen die Proberäume des Musikerwohnhauses jederzeit offen. Mit dem Umzug hierhin hat sich Malummís Schaffen erheblich vereinfacht.

Der Albumtitel ihres Débuts «Blood» klingt einiges makabrer als die tatsächlichen Songs. Als Soundtrack könnte «Blood» selbst schlechte Coming-of-Age-Filme vergolden, die knapp 30 Minuten des Albums bieten Abendsonne ohne Pathos. Alon Ben und Giovanni Vicari kraulen ihre Instrumente routiniert, die so bereitete Sounddecke ist flauschig. An und in diese schmiegt sich Larissa Rapolds Stimme.

Eingeschrieben ist den Songs auf «Blood» die Sehnsucht nach Ferne, die sich bereits an Songtiteln wie «Horizon», «Far Away» und «Crossroads» ablesen lässt. In «Horizon» lockt gar ein personifizierter Horizont, worauf sich der Gesang besonnen gibt und The Clash zitiert: «Should I stay or should I go?» (Soll ich gehen oder bleiben?).

«Blood» hat viele Ideen und mindestens zwei Gesichter. Da sind die Momente mit zwitschernder E-Gitarre und wattigen Synthies, irgendwo zwischen Dream-Pop und Psychedelic Rock. «Birds + Fishes», «Far Away» oder «Crossroads» klingen passagenweise wie direkt vom Tame-Impala-Album «Innerspeaker» – nur ohne den dortigen Schnickschnack. Auf Titeln wie «New Planet Rising» und «Shoes» hingegen verzichten Malummí auf die sonst prägende E-Gitarre. Stattdessen massieren druckvolle Synthies, dazu ringelt und kringelt sich Larissa Rapolds Stimme glamourös. FKA Twigs würde zustimmend nicken.

Was kommt als Nächstes? «Die Songs auf dem kommenden Album werden lauter und grösser, ‹Blood› ist sehr viel verträumter, als wo wir jetzt sind. Das neue Album sollte im Herbst 2023 kommen, aber you never know», sagt Larissa Rapold. Was bleibt? Die im Song «Horizon» gestellte Frage nach Gehen oder Bleiben und die Antwort als Empfehlung, ans nächste Malummí-Konzert zu gehen.

Malummí: «Blood». Irascible, 2021.

Live: 13. Juli, 18 bis 20 Uhr, Park-Pavillon Fondation Beyeler.

«Sound Garden» Der Auftritt von Malummí im Park-Pavillon der Fondation Beyeler heute Abend findet im Rahmen der «Sound Garden»-Reihe statt. Dieses von der Fondation organisierte Format präsentiert den ganzen Sommer lang und noch bis und mit 31. August regionale und nationale Musikerinnen und Musiker. Sämtliche Auftritte und Konzerte sind kostenlos und finden jeweils am Mittwochabend von 18 bis 20 Uhr im Park der Fondation statt. Vollständiges Programm unter https://www.fondationbeyeler.ch/sound-garden.

