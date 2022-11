Handknochen liefern erstmals Erkenntnisse über Arbeiterinnen

FORSCHUNG Handknochen liefern erstmals Einblicke in den Alltag von Basler Arbeiterinnen aus dem 19. Jahrhundert Zwei Forscher haben mit einer neuen Methode Handknochen aus dem frühen industriellen Basel untersucht. Diese liefern erstmals Aufschluss über das Leben von Frauen und Männern der Arbeiterklasse dieser Zeit. Laura Ferrari Jetzt kommentieren 05.11.2022, 05.00 Uhr

Skelett einer Schneiderin aus dem frühindustriellen Basel. Archäologische Bodenforschung

Eine neue Forschungsarbeit zeigt, dass Handknochen wichtige Informationen darüber liefern, wie das Leben von Männern und Frauen aus der Unterschicht im vorindustriellen Basel ausgesehen hat und wie stark die Arbeit vom Geschlecht geprägt war. Die Studie wird durch die Bürgerforschung Basel unterstützt.

Studie in renommierter amerikanischer Fachzeitschrift veröffentlicht

Der Forscher Gerhard Hotz vom Naturhistorischen Museum Basel und Alexandros Karakostis von der Universität Tübingen haben mit einer neuen Methode zur Untersuchung von Handknochen erstmals Erkenntnisse über den Alltag von Arbeiterinnen aus dem frühindustriellen Basel gewonnen. Die Studie wurde im «American Journal of Biological Anthropology» veröffentlicht.

Der Anthropologe Gerhard Hotz. Naturhistorisches Museum Basel

«Wir versuchen seit vielen Jahren, an diese Informationen zu kommen und mit dieser Methode ist das nun endlich möglich», sagt Gerhard Hotz, Anthropologe und Co-Leiter der Forschungsarbeit am Naturhistorischen Museum. Dies sei ein notwendiger Schritt, um zu verstehen, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt habe.

Anhand von Abnutzung der Muskeln Aufschlüsse über den Beruf

Für die Forschungsarbeit wurden Handknochen von Frauen mit niedrigem gesellschaftlichem Status aus dem frühindustriellen Basel des 19. Jahrhunderts untersucht. Der Paläoanthropologe Alexandros Karakostis hat eine neue Methode dafür entwickelt: «Dieser Ansatz stützt sich auf die 3D-Analyse der Knochen und konzentriert sich auf die Bereiche, an denen die Muskeln ansetzen», schreibt Karakostis. Je nach beruflichen Tätigkeiten würden unterschiedliche Muskeln strapaziert und das führe zu besonderen Beanspruchungsmustern, schreibt Gerhard Hotz.

Die Ergebnisse zeigen, dass Handknochen Beweise für die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung dieser Epoche liefern. So zeigen Handknochen von Näherinnen oder Schneiderinnen andere Merkmale auf als die von Bauarbeitern. Alexandros Karakostis schreibt:

«Näherinnen oder Schneiderinnen hatten die Angewohnheit, den Daumen und den kleinen Finger zusammen zu benutzen, das war für das Halten der grossen Scheren nötig, da ihre Berufe den Gebrauch verschiedener Griffe erforderten.»

Viele zugewanderte Frauen in Basel im mittleren 19. Jahrhundert

Die untersuchten Skelette stammen vom Basler Spitalfriedhof beim St.Johanns-Tor. «Die Skelette wurden durch die Archäologische Bodenforschung ausgegraben und befinden sich seit 1990 im Naturhistorischen Museum. Seit 2007 werden in Zusammenarbeit mit dem Basler Staatsarchiv die Krankenakten von Patientinnen des Bürgerspitals analysiert», sagt der Anthropologe und Leiter des Projekts Gerhard Hotz.

Die Frauen, die im Bürgerspital zwischen 1845 und 1868 behandelt wurden, stammten mehrheitlich aus der sozialen Unterschicht. Sie arbeiteten vor allem als Dienstmägde, Näherinnen und Fabrikarbeiterinnen. Meist handelte es sich dabei um Frauen, die aus dem Badischen, dem Württembergischen und anderen Schweizer Kantonen zugewandert waren, um in Basel zu arbeiten. Sie starben im Bürgerspital und wurden auf dem Spitalriedhof beim St.Johanns-Tor beigesetzt.

«Interessant ist, dass Basler Frauen aus der sozialen Unterschicht eher selten ins Bürgerspital gingen. Wir vermuten, dass dies damit zusammenhängt, dass alte Spital bei der Barfüsserkirche ein Ort für Arme und Bedürftige war», sagt Hotz.

Erstmals Erkenntnisse über den Alltag von Arbeiterinnen

Bisher war es nicht möglich, Einblicke in die Arbeit von Frauen im frühen 19. Jahrhundert zu bekommen, da es keine weiblichen Skelette mit gut dokumentierten Lebensaktivitäten gibt: «In den Archiven ist kaum etwas zu finden, was Aufschluss über die Beschäftigung von Frauen vergangener Jahrhunderte geben würde», schreibt das Naturhistorische Museum in seiner Medienmitteilung. Dies habe oft damit zu tun, wie ältere Gesellschaften die Arbeit von Frauen wahrgenommen hätten.

«Die Arbeitsteilung nach biologischem Geschlecht ist eine der grundlegendsten Komponenten des menschlichen Verhaltens und spiegelt die Organisation einer Gesellschaft wider», schreibt das Naturhistorische Museum Basel.

