Fotoessay Basel - die Stadt der Werkstätten Das Auto gehört zur Stadt. Das galt zumindest bis ins späte 20. Jahrhundert. Heute noch zeugen in Basel zahlreiche Garagen in den Sockelgeschossen von Mietshäusern von dieser Zeit Patrick Marcolli

Was hat diese Stadt nicht alles für das Auto getan! Sie hat breite Strassen angelegt, Ringstrassen wie Schneisen durch die Quartiere gepflügt, jede noch so schmale Durchfahrt links und rechts mit Parkplätzen verengt, für Besucherinnen und Besucher ein paar Parkhäuser aus dickem Beton erbaut und war gar einmal versucht, die Altstadt niederzureissen, um den motorisierten Individualverkehrern eine leichtere Anfahrt zu bieten.

Basel macht (auto-)mobil. Das war einmal, im tiefsten 20. Jahrhundert. Als die Verkehrsbelastung immer mehr zunahm, die Räume enger wurden, sich ein ökologisches Bewusstsein herausbildete und ganze Stadtteile von Abgasen eingeschwärzt wurden, besann man sich eines Besseren und erzwang Platz durch Verdrängung. Die Nordtangente ist das beste Beispiel dafür, vielleicht folgt irgendwann einmal noch der Gundelitunnel. Der Verkehr ist da, aber er ist aus den Augen und aus den Sinnen.

Geld für Automobilverkehr nimmt man in Basel nur noch in die Hand, um ihn wieder aus den öffentlichen Räumen wegzubekommen. Zuerst wurden Parkplätze bewirtschaftet, dann im grossen Stil aufgehoben. Politischer Wille eben - wie in den Sechzigern und Siebzigern, als dem Auto alles untergeordnet wurde. Einfach umgekehrt. Nicht einmal mehr politische Deals braucht es für diese Art der Anti-Auto-Gentrifizierung. So kann das fertiggestellte unterirdische Parking beim Kunstmuseum als letzter Verhandlungsakt der verzweifelten Autolobby mit einer sich noch nicht so ganz sicher fühlenden grünen Politik betrachtet werden, welche dieses anachronistische Bauwerk im Austausch für eine autofreien Mittleren Brücke hinnahm. Heute würde es ein solches Parking nicht mehr geben, die freie Brücke hingegen schon.

Basel steht, wie viele andere Orte dieser Welt, am Anfang eines verkehrstechnischen Transformationsprozesses. Die Quote der Autobesitzer im Kanton, sowieso schon die tiefste in der ganzen Schweiz, wird sich weiter verringern. Der Langsamverkehr wird das Stadtbild immer mehr bestimmen, autonomes Fahren wird Alltag werden und die neuen elektrischen Automobile werden ein dichtes Netz an Ladestationen benötigen. Neben den breiten Strassen, die uns heute noch an den Fortschrittsglauben von vor fünfzig oder mehr Jahren erinnert, hält das Stadtbild auch noch andere Reminiszenzen an das Automobil bereit. Vor einigen Wochen warfen wir an dieser Stelle einen Blick auf die Garagenboxen, die vor allem in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts in den sozial eher bessergestellten Quartieren der Stadt und in gewerblichen Innenhöfen erstellt wurden.

Charme statt Glaspaläste

Unseren Fotografen Roland Schmid haben wir für die vorliegende Doppelseite damit beauftragt, sich auf die Suche nach Autogaragen zu machen. Es gibt noch überraschend viele davon. Sie befinden sich im Sockelgeschoss von grossen Mietshäusern der fünfziger bis siebziger Jahre und wirken wie aus der Zeit gefallen, wenngleich viele von ihnen noch dem ursprünglichen Zweck dienen - dem Verkauf und Reparatur von Autos sowie sogar der Benzinausgabe. In einer Zeit, in der sich die Autohändler in Glaspalästen rund um die Stadt breit machen, gewinnen diese versteckten Orte des Autogewerbes an Charme und verdienen unsere Aufmerksamkeit. Ob sie die kommende Verkehrswende überleben werden?

