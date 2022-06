Bürner Gemeindepräsidentin trifft Bundesrätin Sommaruga

Frauen in der Politik Von Chefin zu Chefin: Bürner Gemeindepräsidentin trifft Bundesrätin Simonetta Sommaruga Am Samstag lud Bundesrätin Sommaruga zum ersten Mal alle Schweizer Stadt- und Gemeindepräsidentinnen zu einem Treffen. 160 Frauen kamen nach Bern. Darunter auch Stéphanie Erni. Zara Zatti 13.06.2022, 05.00 Uhr

Die Gemeindepräsidentinnen Stéphanie Erni (v. r.), Eleonora Grimbichler und Claudia Carruzzo mit Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Zara Zatti

Fast hätte Stéphanie Erni den Zug verpasst. In der Hauptstadt trifft die Gemeindepräsidentin von Büren Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Und ausgerechnet an jenem Samstag hat der Bus 111 von Büren nach Liestal Verspätung.

Doch wirklich nerven kann sie sich nicht über den Bus 111: Denn die direkte Verbindung von Büren nach Liestal hat auch mit dazu beigetragen, dass ihre Gemeinde wächst. Gut 1050 Einwohner und Einwohnerinnen wohnen derzeit im Dorf im Schwarzbubenland. Als der Zug schon im Bahnhof einfährt, kommt Erni aufs Gleis geeilt.

Am vergangenen Samstag lud Bundesrätin Sommaruga zum ersten Treffen der Stadt- und Gemeindepräsidentinnen. Eigentlich hätte der Anlass schon vor zwei Jahren, im Präsidialjahr von Sommaruga, stattfinden sollen, am Tag der Frau. Doch wie wir alle wissen, kam dann Corona.

Erni reist zusammen mit Eleonora Grimbichler von Gempen und Claudia Carruzzo von Bättwil in die Bundeshauptstadt. Im Zug drehen sich die Gesprächsthemen schnell um die alltäglichen Sorgen der Gemeindechefinnen: «Hattet ihr auch ein Problem mit dem Abwasser bei diesem Regen in den letzten Tagen?» – «Ja, das ist ein Dauerthema, da sind wir schon seit Jahren dran.»

Nur 16 Prozent Frauen hat es in Gemeindepräsidien

Dass Neuzuzüger auch Ideen ins Dorf bringen, die nicht überall auf Verständnis stossen, erzählt Erni während der Fahrt. So seien plötzlich die Fragen aufgekommen, ob denn die Schafe wirklich Glocken anhaben müssten und ob die Kirchenglocken nachts nicht abgestellt werden könnten. «Ich bin gespannt, was für Sorgen die anderen Gemeindepräsidentinnen haben», sagt die 51-Jährige.

Die Aula am Berner Gymnasium Neufeld ist bis auf den letzten Platz mit Stadt- und Gemeindepräsidentinnen besetzt. «Endlich», begrüsst Bundesrätin Sommaruga die Frauen. «Es hat mich tief berührt, heute so viele Frauen zu sehen, die in der Verantwortung stehen.» Trotz unterschiedlicher Regionen und politischer Ausrichtung hätten die Versammelten etwas gemeinsam:

«Sie sind die Chefinnen.»

Stadt- und Gemeindepräsidentinnen-Treffen mit Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Uvek

Sommaruga weiss, was es heisst, Politikerin auf Kommunalebene zu sein: Von 1998 bis 2005 war sie Mitglied im Gemeinderat der Berner Agglomerationsgemeinde Köniz. «Es waren die lehrreichsten Jahre in meiner ganzen Politkarriere», sagt sie über die Zeit.

In der anschliessenden Podiumsdiskussion mit vier Gemeindepräsidentinnen kommen die Frauen schnell einmal auf Geschlechterfragen zu sprechen. Nur 16 Prozent der Präsidien in Gemeinden oder Städten sind heute weiblich besetzt. Die Meinungen über eine Frauenquote im Amt gehen weit auseinander, doch in einem Punkt sind sich fast alle einig: Frauen würden häufig zu fest an sich zweifeln.

Als Chefin muss man auch Kritik einstecken können

Stéphanie Erni ist im fünften Jahr Gemeindepräsidentin, davor war sie bereits vier Jahre im Gemeinderat. Auch sie habe sich einen Ruck geben müssen, um für das Amt des Gemeindeoberhaupts zu kandidieren. «Als mich meine Vorgängerin für eine Kandidatur angefragt hat, wollte ich zuerst nicht. Ich war nicht sicher, ob ich dem gewachsen bin.» Ihr Partner habe sie dann gefragt: «Wieso sollten andere das können und du nicht?» Sie fand keine Antwort auf diese Frage und kandidierte auf der Liste der Freien Wähler Büren.

Als Gemeindepräsidentin musste Stéphanie Erni lernen, dass sie es nicht immer allen recht machen kann. Zara Zatti

Präsidentin zu sein, sei etwas ganz anderes, als nur dem Gemeinderat anzugehören. «Ich bin jetzt die, die geradestehen muss – auch wenn etwas nicht gut läuft.» Es gehöre auch zu ihrem Job, kritisiert zu werden.

«Ich mag es gar nicht, wenn Menschen wütend auf mich sind. Doch ich musste lernen, dass ich es nicht allen recht machen kann.»

Für Erni gehört es zum Amt, den Anliegen der Bürner zuzuhören und sie vor allem ernst zu nehmen – auch wenn sie jemand auf der Strasse auf ein Thema anspricht. Einerseits, weil sie es wichtig findet, dass jeder Bewohner und jede Bewohnerin eine Stimme hat. Andererseits, weil sie weiss: «In Büren haben Projekte nur eine Chance, wenn die Leute mitreden und mitplanen können.»

Ständig Ansprechpartnerin zu sein, kann auch anstrengend sein. Nicht nur für die Gemeindepräsidentin, sondern auch für ihre Nächsten: «Ein solches Amt macht die ganze Familie mit.» Es ist etwas, das auch im Podiumsgespräch in Bern geäussert wurde. 2025 tritt Erni nicht mehr zur Wahl an.

«Es ist eine gute und lehrreiche Zeit. Aber wir haben auch noch andere Pläne.»