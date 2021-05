Freiburgerstrasse Frau wird von einem Mann sexuell genötigt und mit einem Messer bedroht - die Polizei sucht Zeugen Am 20.05.2021, zwischen Mitternacht und 02.00 Uhr, wurde in der Freiburgerstrasse eine Frau Opfer eines Sexualdelikts. 24.05.2021, 12.54 Uhr

Die Frau wurde mit einem Messer gezwungen, mitzukommen. Foto: Keystone

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass die Frau am Wiesenplatz einem Unbekannten begegnet war. In der Folge bedrohte dieser sie mit einer Stichwaffe, begab sich mit ihr zu den WC-Anlagen in der Freiburgerstrasse und nötigte sie sexuell. Bevor er sich in unbekannte Richtung entfernte, stahl er ihre Barschaft.