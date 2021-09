Gübelin zieht an der Freien Strasse in Basel aus

Freie Strasse Schmuckhändler Gübelin verlässt Basel – Eigentümer des altehrwürdigen Gebäudes wollen keinen «Schnellschuss» bei der Mieterfindung Die «Zum Steblin Immobilien AG» bedauert den Wegzug nach fast 50 Jahren, wie sie der bz sagt. Man wünsche sich wieder einen langjährigen Mieter für die Ladenlokalität, sei kurzfristig aber offen für eine Zwischennutzung. Das hat nicht nur mit der aktuellen Baustellensituation zu tun, sondern auch mit klaren Vorstellungen. Rahel Empl 24.09.2021, 14.59 Uhr

Die Ladenlokalität im Erdgeschoss und ersten Stock es uralten Hauses zum Steblin an der Freien Strasse 27 wird per Ende Jahr frei. Kenneth Nars

Wenn dieses Haus erzählten könnte, was es schon alles gesehen und erlebt hat! Diese Geschichten würden bestimmt für beste - und abendfüllende - Unterhaltung sorgen: Das Haus zum Steblin, an der Einmündung des Schlüsselbergs in die Freie Strasse gelegen, gehört zu den ältesten Bauwerken Basels und gilt gar als das älteste in der Basler Einkaufsmeile, auch als das einzige noch erhaltene spätbarocke Bauwerk vor Ort. Erste schriftliche Zeugnisse seiner Existenz reichen ins Jahr 1308 zurück. Immer im Besitz von angesehenen Bürgerfamilien, boten die Räume an der Hausnummer 27 in ihrer jüngsten Geschichte etwa Platz für die Redaktion der Gratiszeitung Baslerstab - 80 Jahre lang, inklusive Kundenschalter am Schlüsselberg 4 - ehe es zum Auszug im Jahr 2011 und damit zum Abschluss eines langen Kapitels in der Geschichte des «zum Steblin» kam.