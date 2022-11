Fremdplatzierungen Ein düsteres Stück Schweizer Geschichte – eine betroffene Baslerin erzählt von ihrem Schicksal Ein abwesender Vater, eine gewalttätige Mutter, Erziehungsanstalten, Pflegeeltern, Gefängnis, Psychiatrie. Die Baslerin Karin Gurtner hat viele Jahre ihres Lebens in verschiedenen Institutionen verbracht. Laura Ferrari Jetzt kommentieren 25.11.2022, 05.00 Uhr

Darüber sprechen hilft. Das hat Karin Gurtner im Rahmen der Onlineplattform «Gesichter der Erinnerung» getan, wo 32 Betroffene ihre Geschichte von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen erzählen. Kenneth Nars

Karin Gurtners Stimme ist fest, ihre Hände sprechen mit. Sie erzählt ihre Geschichte in der Küche ihrer Dreizimmerwohnung in Reinach:. «Ich bin im Bethesda-Spital als illegales Kind auf die Welt gekommen, so hat man uns uneheliche Kinder damals genannt.» Es ist das Jahr 1959.

Das Frauenstimmrecht ist noch zwölf Jahre entfernt, Frauen ohne Ehemann dürfen keine eigene Wohnung haben und volljährig ist man erst mit 20. Karin Gurtners Mutter ist 19 Jahre alt, als ihre Tochter auf die Welt kommt. Somit kommt der Säugling direkt nach der Geburt ins Kinderheim, zuerst im Bethesda, danach im Frauenspital.

Vier Jahre mit dem Grossvater draussen verbracht

Dort verbringt sie die ersten sechs Monate ihres Lebens. Bis ihre Grossmutter in Aesch ins Tram steigt und das Grosskind zu sich holt. «Der Grossvater war zuerst nicht begeistert von seiner unehelichen Enkelin. Aber meine Grossmutter drückte mich vor dem Haus in Aesch in seine Arme und sagte, da ist sie, das ist deine Enkelin Karin.» Die Grosseltern werden danach bis Mitte der 60er-Jahre von der Vormundschaftsbehörde offiziell als Pflegeeltern eingesetzt.

Die vier Jahre bei ihren Grosseltern verbringt Karin Gurtner draussen. Sie klettert auf Bäume, besucht mit dem Grossvater den Wald. «Ich war ein Kind in der Wildnis», sagt Gurtner und lacht. Die Mutter kommt ab und zu vorbei, doch das sind keine schönen Erinnerungen. Für ihre Mutter findet Karin Gurtner klare Worte:

«Wenn sie nach Aesch kam, hat sie immer geschrien. Meine Mutter war ein verlogenes Miststück.»

Über den Vater habe die Mutter Lügen verbreitet. Karin Gurtner hat ihren Vater nie kennen gelernt, im Jahr 1993 ist er gestorben. Nach seinem Tod haben sich seine zwei Töchter bei Gurtner gemeldet, ihre zwei Halbschwestern.

Die eigene Lebensgeschichte aus den Akten lesen

Karin Gurtner muss ihre Geschichte Schritt für Schritt aus diversen Akten lesen. Ihre ersten zehn Lebensjahre kennt sie erst seit anderthalb Jahren. «Hier hinten, da liegen Stapel von Dokumenten, die nie für die Öffentlichkeit bestimmt waren», sagt die 63-Jährige. Dokumente, von der Vormundschaftsbehörde und Jugendstaatsanwaltschaft verfasst. Behörden, die sich nicht um die Schicksale geschert haben, das weiss Gurtner aus Erfahrung: «Wir waren keine Kinder, wir waren Dinge.»

Vier Jahre nach der Geburt ihrer Tochter heiratet die Mutter und holt ihr Kind zu sich. Sie reisst Karin Gurtner damit aus dem einzigen Umfeld, das für sie jemals ein Zuhause war. «Meine Mutter ist mit ihrem neuen Ehemann und meinem künftigen Stiefvater in Aesch vorgefahren, hat mich aus den Armen meiner Grossmutter gerissen, ins Auto gesteckt und ist mit mir nach Basel gefahren.»

Seit 16 Jahren lebt Karin Gurtner in ihrer Dreizimmerwohnung in Reinach. Kenneth Nars

Sechs Jahre lebt Karin Gurtner mit ihrer Mutter, dem Stiefvater und später mit drei Halbgeschwistern zusammen. Zuerst in Basel, in Allschwil, später in Gelterkinden. Liebe habe sie von ihrer Mutter keine erfahren: «Ich war nie gut genug. Ich hatte Angst, meiner Mutter meine Zeugnisse zu zeigen. Sie hat mich kritisiert und oft hat sie mich geschlagen», sagt Gurtner. «Der Lieblingssatz meiner Mutter mir gegenüber war: ‹Du taugst nichts, du bist nichts.›»

Lernen, eine gute Ehefrau zu sein, war Pflicht

Die Jahre 1970 bis 1975 verbringt Karin Gurtner im Töchterinstitut Steig in Schaffhausen. Zuvor meldet eine Lehrerin den Behörden, dass das Mädchen auffällig sei. Für die Mutter sei das der Grund gewesen, sie loszuwerden, da ist sich Karin Gurtner sicher: «Die Behörden wollten es schliesslich so, nicht meine Mutter. Das hat sie ihrem Umfeld erzählt.»

Vier Jahre verbringt Karin Gurtner im Töchterinstitut, danach wird sie für kurze Zeit zu Pflegeeltern gebracht. Dort macht sie die Schule fertig. Nach dem Abschluss der Schule ist für die Mädchen ein Haushaltlehrjahr obligatorisch.

Gurtner darf den Ort nicht wählen, sie wird auf einen Bauernhof in Wilchingen gebracht. Dort sollen die Mädchen lernen, später ihre Ehemänner versorgen zu können. Sie erzählt: «Wir wurden zum Arbeiten gezwungen, das hatte nichts mit Lernen zu tun. Ich habe so viel gearbeitet, das macht keine normale Bäuerin.»

«Von den Behörden hat sich nie jemand für mich interessiert»

Im Jahr 1975 folgen fünf verschiedene Platzierungen, alle innerhalb weniger Monate. Es beginnt mit zwei Wochen Gefängnis in Schaffhausen, nachdem Gurtner nach ihren Ferien nicht mehr auf den Bauernhof zurückkehrt:

«Ich bin nach Genf gefahren, um meinen Vater zu suchen. Das Einzige, was ich von ihm wusste, war, dass er in Genf lebt und als Taxifahrer arbeitet.»

Sie findet den Vater nicht, reist nach Zürich zu einem Freund, der die Polizei informiert. Diese bringt sie von Zürich nach Schaffhausen, wo sie vierzehn Tage bleiben muss. «Ich sass in einem Männergefängnis, ich war vierzehn oder fünfzehn Jahre alt.»

Nach den zwei Wochen Gefängnis wird Karin Gurtner im Restaurant Käferstein in Stein am Rhein zum Arbeiten untergebracht, dort muss sie sich «bewähren». Gurtner sagt: «In meinen Akten ist immer davon die Rede, dass ich mich nicht bewährt habe. Aber was das bedeutet, weiss ich nicht. Es hat sich nie jemand für mich interessiert.» Aus dem Restaurant flieht sie nach kurzer Zeit, «denn der Wirt dort war Alkoholiker und ein pädophiles Schwein», sagt Gurtner.

«Mir wurde nie zugehört, es gab einfach meine Akte»

Aufgrund dieser Flucht kommt sie erneut ins Gefängnis und wird nach zwei Wochen im Psychiatriezentrum Breitenau eingewiesen. Zu dieser Zeit stirbt ihr Grossvater, was für Gurtner ein schwerer Verlust bedeutet. Am Ende des Jahres 1975 wird die damals 15-Jährige in der Erziehungsanstalt Lärchenheim platziert. Dort bleibt sie bis zu ihrer Volljährigkeit.

«Das Bittere an all dem ist, dass mir nie zugehört wurde. Dafür gab es meine Akte. Wenn ich an einen neuen Ort verfrachtet wurde, wussten die Erzieher und Erzieherinnen bereits, wer ich war. Sie hatten es in meiner Akte gelesen und da stand nicht viel Schönes.»

Dieser Stempel, sagt Gurtner, den bekomme man nie mehr weg. Der bleibe einem das Leben lang. Auch als Erwachsene noch, als Angestellte in verschiedenen Branchen, wird ihr mit der eigenen Vergangenheit gedroht: «Ein Vorgesetzter hat mich, als ich mit ihm alleine in einem Raum war, bedrängt und gesagt, wenn ich nicht mitmache, werde er mich wegen Drogenmissbrauchs beschuldigen. Dann würde ich schnell wieder dort landen, wo ich hergekommen sei.»

«Mit so etwas abzuschliessen, ist nicht möglich»

«Das, was mir passiert ist, das ist Teil meiner Biografie. Damit abzuschliessen, ist nicht möglich, aber warum sollte ich auch?» Es ginge ihr darum, einen Weg zu finden, damit umzugehen und Frieden mit sich zu finden. Zu lernen, zur Ruhe zu kommen, die Trigger erkennen, die sie in Unruhe versetzen.

Betroffene erzählen ihre Geschichte Die Onlineplattform «Gesichter der Erinnerung» ist ein Projekt von Betroffenen von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen sowie Historikerinnen und Historikern. «Gesichter der Erinnerung» beleuchtet ein wichtiges Stück Schweizer Sozialgeschichte, das bis heute nachwirkt. Mehrere 100‘000 Menschen sind davon betroffen. 32 von ihnen sprechen über ihre Erfahrungen. Daraus entstanden sind mehrere Stunden Videomaterial, die auf der Onlineplattform zugänglich sind.

Für Karin Gurtner sind es zwei Dinge, die ihr helfen abzuschalten. Das Lesen und das Malen: «Ich habe immer gemalt. Und ich weiss, dass, wenn ich mich an meine Staffelei setze, zuerst meine Mutter aus dem Kopf verbannen muss. Wenn sie weg ist, bin ich frei.»

Karin Gurtners Mutter ist vor zwei Jahren gestorben, die Tochter hat davon erst ein paar Monate später erfahren, zu ihren Halbgeschwistern hat sie keinen Kontakt: «Meine Mutter hat auch dort ihr Gift gespritzt. Sie wollen nichts mit mir zu tun haben.» Gurtner lebt alleine, sie hat einen 38-jährigen Sohn, zu dem sie guten Kontakt hat. Doch zur Ruhe werde sie nie kommen, das gehe nicht.

Die Geschichte vor der Kamera erzählt

Wir sitzen zu dritt in Karin Gurtners Küche. Mit dabei ist Marie Lies Birchler, ebenfalls eine Betroffene von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen. Birchler ist Teil des Projektteams «Gesichter der Erinnerung».

Auf dieser Onlineplattform erzählen 32 Betroffene mit Einbezug von Angehörigen ihre Geschichte. Aus diesen Interviews ist eine Sammlung von Videos entstanden. Zwischen Gurtner und Birchler ist eine Freundschaft entstanden, das spürt man in ihrem Umgang miteinander: «Jemand, der oder die selbst betroffen ist, versteht sofort. Und das war eine wichtige Erfahrung für uns beide», sagt Karin Gurtner.

