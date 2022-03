Basel: Gedenkstein für Ilias (7†) kommt bis Ende 2023

Friedhof Wolfgottesacker Auch wegen Ilias (7†): Gedenkstein für tragisch Verunglückte kommt bis Ende 2023 Der Schock und die Trauer waren gross, nachdem eine Rentnerin den siebenjährigen Ilias auf dem Heimweg erstochen hatte. Dank einer Petition wird es nun einen Gedenkstein auf dem Friedhof Wolfgottesacker in Basel geben. Silvana Schreier 28.03.2022, 17.28 Uhr

In der Nähe des Gotthelfschulhauses wurden in diesen Tagen wieder Blumen und Kerzen aufgestellt. Der Fall Ilias wird am Dienstag vor dem Appellationsgericht behandelt. Nicole Nars-Zimmer

Der siebenjährige Ilias wollte nur nach Hause. Es war Mittag, als er das Gotthelfschulhaus in Basel verliess. Eine Rentnerin, die zuvor bereits seit Jahren als Querulantin bei den Behörden bekannt war, verletzte den Jungen tödlich mit einem Messer.

Das Strafgericht befand die Frau in erster Instanz für nicht schuldfähig und ordnete eine psychiatrische Massnahme an. Am Dienstag wird der Fall nun vor dem Basler Appellationsgericht verhandelt, da die Beschuldigte Berufung gegen das Urteil eingelegt hatte.

Im Rahmen der Sanierungsarbeiten

Im Nachgang an das Tötungsdelikt an Ilias wurde eine Petition lanciert: Basler Bürgerinnen und Bürger forderten einen Gedenkstein für den Siebenjährigen. Die Regierung lehnte dies ab, gab jedoch gleichzeitig ihre Zustimmung für die Schaffung eines allgemeinen Gedenkortes auf dem Friedhof Wolfgottesacker.

«Als denkmalgeschützter, historischer Friedhof ist der ‹Wolfgottesacker› ein beliebter und stimmungsvoller Ort der Besinnung und des Gedenkens», schreibt das Bau- und Verkehrsdepartement auf Anfrage der bz. Die Planung für den Gedenkstein und den besinnlichen Ort, wo gemeinsam getrauert und gedenkt werden könne, soll in die anstehenden Sanierungsmassnahmen des Friedhofs aufgenommen werden. Bis spätestens Ende 2023 könne der Gedenkstein eingeweiht werden.