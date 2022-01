Führungswechsel Sandro Lunin verlässt die Kaserne Basel Seit 2017 hatte Sandro Lunin die künstlerische Leitung an der Kaserne Basel inne, nun gibt er sein Amt auf Juli 2023 ab. Mélanie Honegger 31.01.2022, 13.33 Uhr

Sandro Lunin, Leiter der Kaserne Basel. Roland Schmid

Der künstlerische Leiter der Kaserne Basel, Sandro Lunin, wird im Juli 2023 sein Amt auf eigenen Wunsch niederlegen. Das teilte die Kaserne am Montagmittag in einem Schreiben an die Medien mit. Der Kaserne-Chef wird mit 65 Jahren pensioniert.