Fünf Stände Ab Mai: Wöchentliches Markttreiben auf dem Gundeldinger Feld Ab kommendem Monat soll auf dem Areal im Gundeli wöchentlich ein Markt stattfinden. Als Konkurrenz zum Wochenmarkt auf dem nahe gelegenen Tellplatz sehe man sich nicht. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 12.04.2022, 05.00 Uhr

Gleich zwei Marktkonzepte legt die Kantensprung AG für das Gundeldinger Feld vor. Juri Junkov

Ob Zirkusschule, Feierabendbier, Büroräume oder Kletterhalle: Auf den 12’000 Quadratmetern des Gundeldinger Felds finden die unterschiedlichsten Mieter einen Platz. Bereits seit Beginn des Jahrtausends bewirtschaftet die Kantensprung AG das Areal einer ehemaligen Maschinenfabrik im Gundeli.

Jetzt soll das Areal mit zwei Märkten wieder neu belebt werden. Wie dem Kantonsblatt Ende März zu entnehmen war, plant die Kantensprung AG am Dienstagvormittag einen regelmässigen Marktbetrieb mit rund fünf Ständen. Loslegen will sie mit dem «Gundeldinger Feld Markt» Anfang Mai im nördlichen Bereich des Areals. «Wir sind schon an der Flyerproduktion», meint die stellvertretende Geschäftsführerin Mirjam Wicki.

«Ein richtiger Markt unter der Woche fehlt im Gundeli noch»

Man habe bereits Erfahrung mit einzelnen Marktständen im Gundeldinger Feld und da sei die Frage aufgetaucht: Wieso eigentlich kein richtiger Markt? Zu Beginn wird der Markt ein Angebot haben, das von Brot über Wurstwaren und Biogemüse bis hin zu Blumensträussen und Produkten, die Food-Waste verhindern, reicht.

Auch ein Kaffeestand ist vorgesehen. «Aber wir können auch noch etwas wachsen», sagt Wicki. Gemäss Planauflage seien bis zu zehn Stände möglich. Im Vorfeld habe sie bereits positive Rückmeldungen auf die Idee erhalten: «Ein richtiger Markt unter der Woche fehlt im Gundeli noch», findet Wicki.

Einen Wochenmarkt gibt es im Gundeli allerdings bereits: Jeden Samstag gibt es auf dem Tellplatz ein kleines Angebot an Gebäck, Demetergemüse und -früchten sowie Fleischspezialitäten, Gewürzen und Kaffee. In Konkurrenz dazu treten möchte aber die Kantensprung AG mit ihrem neuen Angebot nicht: «Unser Markt findet am Dienstag statt und soll kein Gegenangebot sein, sondern zusätzlich zum Markt auf dem Tellplatz bestehen.»

Soll ein Treffpunkt im Gundeli werden

Ab dem Sommer plane man zusätzlich einmal monatlich einen Abendmarkt im südlichen Bereich des Gundeldinger Felds, also auf der Seite der Kletterhalle. Per Foodtrucks sollen sowohl Speisen wie auch Getränke angeboten werden.

Um diese vor Ort konsumieren zu können, ist auch eine Aussenbestuhlung vorgesehen. Mit dem Abendmarkt wolle man «den hinteren, südlichen Teil des Areals wieder mehr beleben», gleichzeitig trete man durch die Lage nicht in Konkurrenz mit dem Werk 8, so Wicki.

